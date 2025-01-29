دبي، أعلنت مدينة إكسبو دبي عن إطلاق مشروع الواحة للمساكن الفاخرة والذي يضم مجموعة حصرية من 280 شقة ضمن عملية إعادة تصميم لأجنحة إكسبو 2020 الدولية لتتحول إلى منازل فارهة فريدة.

توفر هذه الوحدات الراقية والمعاصرة المكونة من غرفة نوم واحدة وغرفتي نوم، بيئة معيشية لا مثيل لها تقع وسط ساحات هادئة وعلى بعد خطوات قليلة من مجتمع الأعمال المزدهر والمناطق المميزة في المدينة.

وقال المهندس أحمد الخطيب، الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم العقاري في مدينة إكسبو دبي: "مشروع الواحة ذي الوحدات الحصرية المحدودة هو علامة فارقة بارزة في تطوير مخططنا الرئيسي، يضم المشروع وحدات سكنية تمثل تحفا فنية تعتمد على فلسفة التصميم التحويلي الذي يجسد وعد إكسبو 2020 بإنشاء مجتمع متكامل يركز على تقديم أجود الخدمات للسكان ويضع معايير مبتكرة للحياة الحضرية المستدامة".

وأضاف الخطيب: "تقدم هذه المنازل الحديثة نمط حياة فاخرا داخل مجتمع حصري. توفر كل وحدة مساحة معيشة مصممة بعناية مع أسقف عالية مذهلة وتشطيبات عالية الجودة ومداخل خاصة وسهولة الوصول إلى مساحات خضراء هادئة. تتمتع هذه المساكن المميزة بهدوء المنازل الفاخرة في قلب مدينة عصرية نابضة بالحياة وسط كل الاحتياجات ووسائل الراحة، على بعد خطوات قليلة من مواقف السيارات المخصصة تحت الأرض، ونحن فخورون للغاية بإطلاق هذا المشروع الجديد الذي يعزز مسيرة تطور مدينتنا لتصبح قلب مستقبل دبي".

تبدأ أسعار الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة من 1.71 مليون درهم، بينما تبدأ أسعار الشقق مع دور علوي (لوفت) من 3.97 مليون درهم، وستكون الوحدات الأولى جاهزة للتسليم مع نهاية عام 2026. كما يتاح للمستثمرين خيار شراء مباني كاملة تضم من 10 إلى 12 منزلاً، ما يوفر فرصة فريدة لامتلاك مجموعة من المساكن المرموقة.

تتميز جميع العقارات بتصاميم تجمع الحداثة باللمسات الراقية مع نوافذ ممتدة من الأرض حتى السقف وتشطيبات فاخرة ولكلٍ منها موقف سيارات مخصص تحت الأرض، كما سيستمتع السكان بمرافق رياضية وترفيهية.

وبموجب المخطط الأساسي الذي تم الكشف عنه في أكتوبر الماضي، سوف تتوسع مدينة إكسبو دبي تدريجياً لتغطي مساحة إجمالية قدرها 3.5 كيلومتر مربع، وتستقبل في نهاية المطاف 35 ألف قاطن و40 ألف موظف في الشركات التي تتخذ من المدينة مقراً لها. ويوفر النمو التدريجي للمدينة فرصاً لا مثيل لها للشركات والمستثمرين والمقيمين الذين يتطلعون إلى الاستفادة من موقعها المتميز وما تتيحه من إمكانيات النمو المستقبلي.

وبدأت مدينة إكسبو دبي، بصفتها المطور الرئيسي في تشييد عددٍ من المشاريع السكنية المتنوعة بما في ذلك فيلات ومساكن تاونهاوس في مشروع إكسبو فالي وشقق في مجمعات مانغروف وسكاي وسدر الواقعة في قلب المدينة، وجذبت هذه المشاريع العقارية الكثير من المستثمرين والسكان بفضل موقع المدينة وسمعتها المميزة وارتباطها بشبكة المترو والطرق السريعة، وموقعها في قلب النمو المستقبلي لدبي، فضلاً عن مجاورتها لمشروعين حيويين هما مركز دبي للمعارض ومطار آل مكتوم الدولي.

نبذة عن مدينة إكسبو دبي

· مدينة إكسبو دبي هي مدينة المستقبل الشاملة التي يقودها الابتكار ومحورها الإنسان، وهي أحد المراكز الخمسة الرئيسية ضمن خطة دبي الحضرية 2040، حيث تلتزم بتعزيز تأثيرها الاجتماعي والبيئي والاقتصادي الإيجابي.

o صممت لتكون نموذجا للتخطيط الحضري المستدام الذي يعزز العمل بشأن المناخ وذلك في مسيرتها لتحقيق الحياد الكربوني بحلول العالم 2050 وترفع أهدافها لإذالة الكربون مستوى التنمية الحضرية المسؤولة.

o يدعم نظامها البيئي التعاون بين القطاعات ويوفر نقطة انطلاق للشركات من جميع الأحجام للتوسع والنمو، مما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة ويعزز طموحات التنمية والتنويع في دولة الإمارات العربية المتحدة.

o تعيد مجتمعاتها السكنية تعريف الحياة الحضرية، وتجسد أفضل الممارسات في التصميم المبتكر والصديق للبيئة مع التركيز على رفاهية وسعادة سكانها.

o مليئة بالعروض التعليمية والثقافية والترفيهية ووجهة مفضلة للأحداث ذات الأهمية العالمية، فهي تحتفي بالإبداع البشري والفكر المجدد لإلهام الأجيال المقبلة.

· بما أنها إرث إكسبو 2020 دبي، تواصل مدينة إكسبو دبي تعزيز التواصل بين الشركات والحكومة والمنظمات والمؤسسات التعليمية والمقيمين والزوار، والعمل معا على دفع عجلة التقدم وصنع مستقبل أفضل وأكثر توازناً واستدامة للجميع.

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل عبر press.office@expocitydubai.ae

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