من المتوقع حضور أكثر من 12,000 مشاركاً في فعاليات مؤتمر ومعرض دبي لأمراض وجراحة الأذن وأعصاب الأذن، المعرض والملتقى السنوي لطب الأشعة، المؤتمر والمعرض الدولي لطب العائلة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: افتتح سعادة عوض صغير الكتبي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، اليوم ثلاث فعاليات طبية في مركز دبي التجاري العالمي، وهي مؤتمر ومعرض دبي لأمراض وجراحة الأذن وأعصاب الأذن بدورته الحادية عشرة والمؤتمر والملتقى السنوي لطب الأشعة بدورته الثامنة والمؤتمر والمعرض الدولي لطب العائلة بدورته العاشرة، هذا ويشهد كل منها خلال ثلاثة أيام برامج غنية تتضمن العديد من المناقشات بحضور نخبة من الأطباء والمختصين في القطاع الصحي.

ومن المتوقع أن تستقطب أكثر من 12,000 زائراً من 52 دولة، حيث سيقدم 170 متحدثاً من الخبراء والمختصين 84 جلسة علمية بمشاركة أكثر من 130 علامة تجارية من مختلف أنحاء العالم.

وأجرى سعادة عوض صغير الكتبي جولة في أروقة الفعالية حيث استطلع أحدث التطورات التكنولوجية في القطاع، رافقه خلال تلك الجولة كل من الدكتور أحمد العمادي رئيس مؤتمر ومعرض دبي لأمراض وجراحة الأذن وأعصاب الأذن، وهاشم العوضي، رئيس جمعية معالجي الأشعة في الإمارات، والدكتورة علياء الصايغ، رئيس اللجنة العلمية في الملتقى السنوي لطب الأشعة، والدكتورة ابتسام البستكي، رئيسة المؤتمر والمعرض الدولي لطب العائلة وعدد من خبراء القطاع والشخصيات المرموقة من مختلف أنحاء العالم.

وخلال جولته قال سعادة عوض الكتبي إن دبي رسخت مكانتها كساحة عالمية رائدة في تنظيم واستضافة القمم والفعاليات، ومن بينها المؤتمرات والمنتديات الصحية الكبرى، التي تُعد فرصة مهمة لمناقشة القضايا الصحية الملحة، وبحث مستقبل القطاع الطبي (محلياً، ودولياً)، سواء على مستوى علومه أو منشآته أو تقنياته أو مجمل مستجداته وتحولاته السريعة التي يشهدها.

وأكد سعادته أن هيئة الصحة بدبي تولي مثل هذه الفعاليات العلمية والمهنية اهتماماً بالغاً بوصفها مدخلاً مهماً لتبادل الخبرات والتجارب ونقل المعرفة، إضافة إلى بناء العلاقات وتوثيق الشراكات بين الهيئة والمؤسسات الصحية المميزة سواء داخل الدولة أو خارجها، وذلك ضمن سياسة الانفتاح المعتمدة في هيئة الصحة.

وأعرب الكتبي عن تقديره للجهود المبذولة لنجاح تلك المعارض التخصصية، كما أشاد بأهمية هذه الفعاليات والدور المهم الذي تلعبه لتطوير القطاع الصحي بشكل عام، ودورها في تعزيز الأهداف الاستراتيجية التي تسعى إليها هيئة الصحة ومن ضمنها جعل دبي الوجهة المميزة للسياحة الصحية.

وفي هذه المناسبة قال سعادة السفير الدكتور عبدالسلام المدني، الرئيس التنفيذي لمؤتمر ومعرض دبي لأمراض وجراحة الأذن وأعصاب الأذن، المعرض والملتقى السنوي لطب الأشعة، والمؤتمر والمعرض الدولي لطب العائلة: "تشهد الفعاليات الثلاثة على تعزيز رؤية الرعاية الصحية التعاونية في دولة الإمارات العربية المتحدة وحول العالم لنكون معاً في خدمة هدف واحد، ونحن ملتزمون بدعم هذا الجهد المشترك الذي يحفز المختصين في الرعاية الصحية على تبادل الخبرات وبالتالي تعميم الفائدة على الجميع. ونحن نقدر الدعم المتواصل الذي نتلقاه من هيئة الصحة بدبي ودورها الفعّال في تعزيز قطاع الرعاية الصحية لخدمة الجميع".

مؤتمر ومعرض دبي لأمراض وجراحة الأذن وأعصاب الأذن

ويناقش مؤتمر ومعرض دبي لأمراض وجراحة الأذن وأعصاب الأذن مجموعة واسعة من المواضيع، تتضمن أبرز المسائل الطبية التي تؤثر على صحة الأذن ورعاية أعصاب الوجه وتحسين السمع وعلاج المشاكل الشائعة مثل الطنين والدوار، ليجدد المؤتمر التزامه بتعزيز المعارف والخبرات في المجالات الحيوية في أمراض الأذن وجراحة الأنف والأذن والحنجرة وعلم السمع.

من جهته صرح الدكتور أحمد العمادي، رئيس مؤتمر ومعرض دبي لأمراض وجراحة الأذن وأعصاب الأذن: " لقد نجح هذا المؤتمر والمعرض في تطوير فعالياته ليصبح وجهة رائدة للمتخصصين والعاملين في القطاع بهدف التعاون على أساس تبادل المعارف. حيث أن أكثر من 1 مليار نسمة من البالغين في أنحاء العالم معرضون لخطر فقدان السمع الدائم بسبب عوامل مختلفة، لذلك نؤكد على التركيز على تقديم معلومات علمية دقيقة تساهم في تطوير قطاع أمراض الأذن وأعصابها وجراحتها لمعالجة هذه القضايا، بالإضافة إلى استكشاف العديد من الأدوات والأساليب المتاحة لدينا والتي أصبحت ممكنة من خلال التطورات الدائمة في قطاع التكنولوجيا. "

المعرض والملتقى السنوي لطب الأشعة

والذي شهد هذا العام حضور عدد كبير من أخصائيي ومصوري الأشعة وجهات التصنيع والتوزيع والهيئات الحكومية لتعزيز جهود التعاون والنهوض بالصحة العامة من خلال طب الأشعة. ويتضمن جدول أعمال الملتقى 24 جلسة علمية، ومعرضاً يقدم آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في المجال، بالإضافة إلى مركز أعمال طب الأشعة والذي يتيح الفرصة لعقد الشراكات، كما تشمل الفعالية أكثر من 20 عرض تقديمي للملصقات العلمية وورش عمل يجريها المتخصصون في طب الأشعة، ويأتي ذلك بدعم من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

ومن جانبها صرحت الدكتورة علياء الصايغ، رئيس اللجنة العلمية في الملتقى السنوي لطب الأشعة: "انطلقت اليوم فعاليات الدورة الثامنة من الملتقى السنوي لطب الأشعة حيث تشهد هذه الدورة اهتماماً كبيراً بأحدث التقنيات في مجال التصوير التشخيصي بهدف تعزيز القدرة على اكتشاف وتشخيص الأمراض وتحسين علاج المرضى. وتعتبر الأشعة وسيلة تشخيصية رئيسية للعديد من الحالات الصحية ولها دور حيوي في متابعة العلاج وتوقع النتائج. إذ يمكن إجراء ما يصل إلى 80٪ من عمليات التشخيص باستخدام الأشعة السينية والفحوصات بالموجات فوق الصوتية."

المؤتمر والمعرض الدولي لطب العائلة

ويساهم المعرض الدولي لطب العائلة في تحسين الرعاية الصحية من خلال تعزيز مفاهيم طب الأسرة والتي تشمل الارتقاء بالممارسات الصحية وتعزيز تقنيات الوقاية والمبادئ التوجيهية، والبرامج العلاجية، وتعزيز المساواة في الحصول على الخدمات الصحية والطبية، وتوفير برامج صحية فعّالة لكافة أفراد المجتمع. ومن الفوائد المتعلقة بتعزيز طب العائلة، خفض تكلفة الرعاية الصحية، ورفع جودتها بالإضافة إلى توفير القدرة على الوصول إلى الرعاية الصحية في جميع أنحاء البلاد.

من جهتها قالت الدكتورة ابتسام البستكي، رئيسة المؤتمر والمعرض الدولي لطب العائلة: "إننا نفتخر بإطلاق الدورة العاشرة للمؤتمر والمعرض الدولي لطب العائلة، الذي يعكس التزامنا الثابت بتعزيز الرعاية الصحية الأولية. حيث يشهد هذا الحدث مشاركة عدد كبير من خبراء الرعاية الصحية الملتزمين بتطوير هذا القطاع، وهنا نؤكد أن أطباء العائلة لديهم التخصص والكفاءة لعلاج معظم الأمراض وتوفير الرعاية الصحية الشاملة للأفراد من مختلف الأعمار، بدءاً من الرضع وصولاً إلى كبار السن."

وتنظم المؤتمرات والمعارض الثلاثة في دبي سنوياً من قبل اندكس لتنظيم المؤتمرات والمعارض - عضو في اندكس القابضة، وتحظى بدعم العديد من الجمعيات الطبية والشركات الرائدة في المنطقة وعلى مستوى العالم.

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