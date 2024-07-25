أعلنت "مدل بيست"، الشركة السعودية الرائدة في الترفيه الموسيقي، عن إطلاق سلسلة حفلات "أونيكس أرينا" الأسبوعية، بالشراكة مع موسم جدة، والتي ستقام كل جمعة في الفترة من 2 إلى 16 أغسطس الجاري، على مسرح أونيكس أرينا جدة.

وسيشارك في الحفلات الأسبوعية الثلاثة باقة من ألمع المطربين والفنانين، حيث يستقبل مسرح أونيكس أرينا يوم 2 أغسطس كل من دون توليفر Don Toliver، وليل إيزي Lil Easy، وشاولين Shaolin، وأكسويل Axwell.

في الحفلة الأسبوعية الثانية، يوم الجمعة 9 أغسطس، فسيكون عشاق الموسيقى في جدة على موعد مع جاك هارلو Jack Harlow، وسالفاتور جاناتشي Salvatore Ganacci، جيد Jeed وسعود Saud.

وتختتم حفلات أونكس أرينا في أسبوعها الثالث والأخير، يوم الجمعة 16 أغسطس، بمشاركة الفنانين بيبي ريكسا Bebe Rexha، وأفروجاك Afrojack، ودي جي لوش Loush.

يُشار إلى أن مسرح أونكس أرينا يعد من أحدث المواقع الموسيقية التابعة لشركة "مدل بيست"، ومزود بأحدث التجهيزات الفنية ومعدات الصوت والإضاءة المهيئة لاستضافة الحفلات الموسيقية والفعاليات والمؤتمرات العالمية، وتصل مساحته لنحو 26,000 متر مربع، ويستوعب أكثر من 12 ألف شخص، وملحق به مواقف تسع لنحو 12 ألف سيارة.

للمزيد من المعلومات عن حفلات "أونيكس أرينا جدة" وشراء التذاكر، يرجى زيارة موقع مدل بيست.

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