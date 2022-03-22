افتتحت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" صباح أمس (الثلاثاء) في محلات كارفور ( فرع سيتي سنتر الموالح) ثالث المعارض الرمضانية للمنتجات العمانية، وذلك تحت رعاية هلال بن حمد الحسني الرئيس التنفيذي لـ "مدائن"، وضمن سلسلة معارض الحملة الوطنية للترويج عن المنتجات العمانية "صنع في عمان 2022"، ويهدف المعرض الذي يستمر من 22 الى 27 مارس الجاري إلى الوقوف على جاهزية واستعدادات المحلات التجارية الكبيرة بصورة خاصة والأسواق العمانية بصورة عامة لاستقبال المستهلكين قبل شهر رمضان المبارك والتأكد من اكتمال جميع منتجات السلة الرمضانية والاحتياجات الأساسية للشهر الفضيل.

يذكر أن تنظيم هذا المعرض يأتي مواصلة لتحقيق الأهداف التي وضعتها "مدائن" والمتمثلة في نشر الوعي عند أكبر شريحة ممكنة من المجتمع المحلي والخارجي وتعريفهم بأهمية اقتناء هذه المنتجات بالنسبة للاقتصاد المحلي، كما أن هذا المعرض يعد استمراراً لحملة الترويج والتسويق للمنتج المحلي التي تقوم بها المؤسسة بعد النجاح الذي لاقته معارض المنتجات العمانية خلال السنوات الماضية في مختلف محافظات سلطنة عمان، ويتيح المعرض الفرصة للمواطنين والمقيمين وزوار سلطنة عمان للتعرف على المنتجات المحلية لا سيما أن المؤشرات تشير إلى استمرارية محافظة المنتجات العمانية على تطوره وتميزه بالكثير من السمات التي من أهمها أنه تم إنتاجه على أرض سلطنة عمان وكذلك صنع من قبل أيدي عمانية محترفة ومتخصصة، إلى جانب أنه ذو جودة عالية ومنافسة قوية مقارنة مع المنتجات الأخرى ذات الصيت العالي، كما يؤكد هذا المعرض على اهتمام الحكومة المستمر ودعمها السخي واللامحدود للمصانع والشركات العاملة في سلطنة عمان.

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