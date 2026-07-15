نظّمت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" فعالية بالتزامن مع الاحتفال اليوم العالمي لمهارات الشباب، الذي يوافق الخامس عشر من يوليو من كل عام، وبهدف تعزيز ثقافة التعلم المستمر، وتمكين موظفيها من اكتساب مهارات المستقبل، بما يواكب التحولات المتسارعة في بيئة العمل ومتطلبات التنمية المستدامة. وشهدت الفعالية إطلاق النسخة المطورة من منصة "دُربة" للتعلم الإلكتروني بالشراكة مع منصة Udemy العالمية، في خطوة تمثل نقلة نوعية في منظومة التعلم والتطوير المهني لموظفي "مدائن"، حيث أوضحت هاجر بنت شمبيه البلوشية، أخصائية التدريب في "مدائن" أن المنصة تتيح بحلتها الجديدة الوصول إلى ما يقارب 30 ألف برنامج تدريبي عالمي في مجالات الإدارة، والقيادة، والتقنية، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وتحليل البيانات، وإدارة المشاريع، وغيرها من التخصصات، عبر واجهة موحدة وتجربة استخدام سلسة، مشيرة إلى أن تطوير المنصة جاء بعد دراسة شاملة لواقع المحتوى التدريبي واحتياجات الموظفين، والتي أظهرت الحاجة إلى تحديث المحتوى وتوسيع نطاقه بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، كما شمل المشروع تنفيذ عمليات الربط والتكامل التقني بين منصة "دُربة" ومنصة Udemy، بما يضمن سهولة وصول الموظفين إلى البرامج التدريبية من خلال منصة واحدة، ويعزز تجربة التعلم الإلكتروني داخل المؤسسة.

وتضمن برنامج الفعالية حلقة عمل بعنوان "المهارات من أجل مستقبل وظيفي أفضل" قدمها الدكتور سعيد بن سالم العبري من جامعة السلطان قابوس، واستعرض خلالها التحولات التي يشهدها سوق العمل، وأبرز المهارات التي يتعين على الموظفين تطويرها لضمان جاهزيتهم للمستقبل، إلى جانب أهمية التعلم المستمر باعتباره أحد أهم عوامل النمو المهني وتعزيز التنافسية، كما أقيمت جلسة نقاشية بعنوان "مهارات المستقبل" أدارتها دعاء بنت عبدالله العميري، أخصائية إدارة المواهب في "مدائن"، ناقشت خلالها مفهوم مهارات المستقبل وأهميتها في البيئة الوظيفية الحديثة، وأبرز المهارات التي يحتاجها الموظف اليوم، ودور التعلم الذاتي في التطوير المهني المستدام، إضافة إلى الآليات العملية التي تمكّن الموظف من بناء خطة واضحة لتطوير مهاراته بما يتوافق مع متطلبات المستقبل. وتأتي هذه المبادرة في إطار استراتيجية "مدائن" الرامية إلى الاستثمار في رأس المال البشري، وترسيخ ثقافة التعلم مدى الحياة، ورفع كفاءة الموظفين من خلال توفير فرص تعلم عالمية تسهم في تطوير القدرات الوطنية وتعزيز الأداء المؤسسي، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عُمان 2040.