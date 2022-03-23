أطلقت واحة المعرفة مسقط، الذراع التقني للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن، مبادرة "مجتمع-كوم"، وذلك بهدف توفير منصة للشركات المستثمرة في الواحة لتبادل الأفكار والخبرات ومجالات التعاون، وتعزيز التواصل بينها، بما يساهم في دعم القاعدة الاقتصادية واستدامة الأعمال وتوفير فرص العمل على أن تعقد المبادرة بصورة دورية لمناقشة التحديات التي تواجه بيئة الأعمال في واحة المعرفة مسقط والعمل على حلها.

وقال المهندس جعفر بن محمد العجمي، مدير عام واحة المعرفة مسقط، خلال حفل إطلاق المبادرة أن التطورات المتسارعة في مجال التقنية والصناعات المعرفية حول العالم أصبحت تحتم على المناطق الاقتصادية إيجاد استراتيجيات مرنة لمواكبة تلك التطورات بشكل فعال، وبما يحقق التنافسية اللازمة لاستدامة الأعمال بها، ومن هذا المنطلق، فقد عملت إدارة "مدائن" على تشكيل فريق استشاري بعضوية من ذوي الخبرة والكفاءة في مجالات التقنية والاتصالات والاقتصاد المعرفي لواحة المعرفة مسقط، ليكون الفريق رافدا رئيسيا لوضع السياسات والخطط الاستراتيجية للواحة بصورة مرحلية، وقد ارتأى إطلاق مبادرة "مجتمع-كوم" التي تهدف إلى استمرارية التواصل بين مستثمري الواحة وتبادل التجارب والخبرات في القطاع المعرفي والتقني ومناقشة مستجدات سوق الأعمال المحلي والعالمي بشكل دوري وبما يواكب تطلعات السلطنة في نمو قطاع التكنولوجيا، وذلك بعد مضي عامين من جائحة كورونا التي اجتاحت العالم أجمع وتركت الكثير من الآثار في مختلف مجالات الحياة.

بعدها قدّم المسؤولون في واحة المعرفة مسقط عرضاً حول أبرز المشاريع التي تنفّذها "مدائن" في الواحة، ومن أبرزها مشروع الطريق الدائري والبنية الأساسية والمرافق المرتبطة به، حيث أن هذ المشروع سيضمن تدفق مرن لحركة المرور من وإلى وداخل الواحة، الأمر الذي يشكل قيمة مضافة للمستثمرين وأصحاب الأعمال ويوفر لهم طريق مزدوج سلس يسمح بالوصول السريع والاتصال بالمرافق في جميع أنحاء الواحة، وتتمثل أعمال مشروع إنشاء الطريق الدائري وما يرتبط به من أعمال البنية الأساسية والمرافق في دراسة المنطقة المستهدفة والتأكد من تناسقها مع التطورات المستقبلية وقطع الأراضي المرتبطة بالشبكات الحالية جنبًا إلى جنب مع تحديث نظام تصريف مياه الأمطار في الموقع والنظام الأمني والمخطط العام للواحة، ومن ثم البدء في إنشاء شوارع مزدوجة بطول 3.662 كيلو متر، وأخرى أحادية 4.022 كيلو متر، ليصل طول الطرق التي سيتم تنفيذها إلى 7.684 كيلو متر، ومن المتوقع تسليم المشروع في 30 يناير 2023، كما أوضح المسؤولون أن مركز الخدمات (مسار) بدأ تشغيله التجريبي في المبنى الثالث بواحة المعرفة مسقط شهر فبراير الماضي بهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين من خلال تسريع وتبسيط الإجراءات، وتعزيز العلاقات مع الشركاء لتقديم خدمات متكاملة للمستثمر، وكذلك توطيد العلاقة مع المستثمر بما يوفر بيئة اعمال آمنة، بالإضافة إلى توفير البيانات الإحصائية الدقيقة الخاصة بالمستثمرين، حيث يعد المركز نافذة استثمارية بنظام موحد لتيسير وتبسيط إجراءات حصول المستثمر على جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لمشروعه الاستثماري في محطة واحد ومدة زمنية محددة، وذلك من أجل تشكيل منظومة من الخدمات المتكاملة التي يحتاجها المستثمر لتكوين وإيجاد قيمة مضافة لبيئة أعمال جاذبة للاستثمارات في سلطنة عمان، كما يساهم المركز في متابعة المشاريع المتعثرة، علاوة على تقديم المركز لخدمات القيمة المضافة مثل الاستشارات، التمويل والبنوك، الفحص الطبي، البريد، والتسويق والترويج.

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