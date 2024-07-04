أبوظبي: بالتزامن مع الإجازة الصيفية، أعلنت "مكتبة" التابعة لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي عن تنظيم "مخيم مكتبة الصيفي" عبر مكتباتها الخمس في إمارة أبوظبي وذلك طوال شهر يوليو الجاري. وتتضمن برامج المخيم الذي يعقد هذا العام تحت عنوان "ماذا سأصبح.. عندما أكبر" باقة من البرامج والنشاطات المتنوعة الموجهة للأطفال واليافعين من عمر 6 سنوات ولغاية 18 سنة والحافلة بالترفيه والتعليم لتشجيع الطلاب للخروج من روتين العطلة الصيفية.

ويتضمن "مخيم مكتبة الصيفي"، أكثر من 28 فعالية وورشة عمل تفاعلية وتعريفية، بالإضافة إلى باقة من النشاطات الفنية والتعليمية والترفيهية المخصصة للأطفال واليافعين، بهدف مساعدتهم على اكتشاف مجالات شغفهم وكيفية تأثيرها على مساراتهم المهنية في المستقبل، وذلك من خلال تعريف المشاركين بمجموعة واسعة من وظائف المستقبل مثل مهنة ضابط الشرطة، وأمين المكتبة، والطبيب، ورائد الأعمال، والبستاني، ومخرج الأفلام، والمدرب الشخصي، واليوتيوبر وغيرها.

وتفصيلاً، يقدم "برنامج القيادة في الكتابة" الذي يهدف إلى تعزيز شغف الكتابة لدى الأطفال واليافعين، فرصة الاطلاع على آخر الاتجاهات وفنون الكتابة في أدب الطفل، فضلاً عن تعزيز مهارات الإبداع الأدبي عند المشاركين وتعريفهم بأهم الصفات والأخلاقيات التي يتحلى بها الكاتب المبدع. أما "برنامج القيادة في الرسم"، فيعمل على تعريف المشتركين بمهارات الرسم الإبداعي من خلال تعزيز المهارات الفنية عند الأطفال وتمكينهم من كتابة قصص مصورة.

وسيخوض المشاركون تجارب مختلفة للرسم على أكواب الزجاج، وتلوين القمصان الخاصة بهم، وتطريز الحقائب من خلال استخدام أدوات الخياطة، إلى جانب تصميم الشخصيات الكرتونية، والرسم على فاصل الكتاب، والأكواب الورقية، والحقائب القماشية بأشكال ورسومات متنوعة. فضلاً عن تعلم طرق تصميم الشخصيات الكرتونية، وكيفية عمل تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وسبل استخدامها لتصميم المجسمات الفنية.

ويشمل برنامج المخيم أيضاً تنظيم ورش عمل تفاعلية لتعليم المشاركين مهارات صناعة الفخار، وكيفية صناعة فواصل الكتب وبطاقات التهنئة والملصقات، فضلاً عن تعليم برمجة "الأردوينو" وهو عبارة عن لوحة كهربائية قابلة للبرمجة وتستخدم لبناء المشاريع الإلكترونية.

وسيتم تنظيم معرض فن الإنيمي الذي سيجمع مختلف المهتمين بفن الإنيمي تحت سقف واحد، إلى جانب عدد من النوادي والبرامج التثقيفية على غرار نادي الكتب لليافعين، ونادي الفلسفة الذي يناقش الصراع بين العقل والقلب وسبل اتخاذ القرارات سواءً باتباع العواطف أو المنطق. وبرنامج "القائد الذي بداخلي" والذي يهدف لمساعدة المشاركين على تطبيق مبادئ القيادة الشخصية في حياتهم اليومية، وجلسة الطاقة الخضراء الرامية لتعزيز معرفة المشاركين بعلم الطاقة المتجددة وكيفية عملها، وبرنامج الروبوتات الذي سيتعلم من خلاله الأطفال كيفية استخدام الروبوتات وبرمجتها في سن مبكر.

كما سيتعرف الأطفال على مختلف عناصر الثقافة الإماراتية، مثل أصناف التمور المتنوعة وكيفية فرزها وتجفيفها خلال فعالية "موسم القيظ"، ومختلف أنواع الشتلات الزراعية وكيفية زراعتها والاهتمام بها خلال الورش الزراعية المتخصصة.

يمكن التسجيل في فعاليات "مخيم مكتبة الصيفي" من خلال الاتصال بجميع أفرع "مكتبة" المنتشرة في كافة أرجاء أبوظبي.

للاطلاع على المزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.library.dctabudhabi.ae

#بياناتحكومية

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