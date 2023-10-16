للتوعية بمبادرات الحفاظ على البيئة الطبيعية ونشر ثقافة الصيد المستدام

الرياض: اختتمت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية مشاركتها في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي الذي أقيم بمقر نادي الصقور السعودي في ملهم بالعاصمة الرياض تحت شعار "عراقة.. حضارة" خلال الفترة 5-14 أكتوبر 2023م.

وركزت مشاركة المحمية في المعرض على التوعية بمفاهيم الحفاظ على البيئة لضمان حماية المواطن الطبيعية للكائنات الفطرية والغطاء النباتي وما يحمله من أهمية للتوازن البيئي ونشر ثقافة الصيد المستدام ودور المحمية كوجهة متميزة للسياحة البيئية.

وقدمت المحمية فرصة لزوار المعرض للتعرف على طيور الحبارى النادرة ونماذج حية من نباتات المحمية مع التوعية بالضوابط والمحاذير البيئية وما تصدره المحمية من تصاريح للأنشطة المختلفة تفعيلاً لمبادئ الاستدامة.

وأبرزت المحمية أنشطة وبرامج السياحة البيئية وعرضت رزنامة الفترة المقبلة الحافلة بالفعاليات مثل الموسم الثالث لشتاء درب زبيدة ومزاد الإبل وأنشطة التخييم.

وسلطت الهيئة الضوء على دور محمية الشمال في نشر ثقافة الصيد المستدام والاحتفاء بتراث هواية الصيد بالطرق التقليدية وارتباطها الوثيق بالقيم الأصيلة وثقافة المجتمع المحلي. وقد شهد جناح محمية الشمال تفاعلاً ملحوظاً من الزوار الذين أبدى العديد منهم اهتماماً بالتسجيل من خلال شاشات تفاعلية لحجز باقات الصيد والتخييم في الموسم الثاني للمحمية هذا العام.

ونظمت محمية الشمال للصيد المستدام مسابقة للزوار شهدت إقبالاً جماهيرياً واسعاً وكانت جوائزها ثلاثة صقور مهداة من الهيئة لمحبي المقناص، وذلك في إطار التوعية بأهمية معايير الاستدامة البيئية أثناء ممارسة هواية الصيد التراثية.

وعرضت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية عبر شاشة عملاقة في جناحها لقطات مصورة تظهر جمال الطبيعة الخلابة في المحمية وما تزخر به من مواقع تاريخية وتنوع أحيائي ونباتي، كما أتاحت عبر شاشات تفاعلية استكشاف أبرز المعالم وأهم المناطق المختلفة في المحمية وما تضمه من بيئات تتنوع بين السهول والأودية والمرتفعات والجبال.

وشهد جناح الهيئة ردود فعل إيجابية وحضوراً كبيراً من زوار المعرض واهتماماً بالتعرف على المحمية ومختلف أنشطتها، مع تقدير كبير من الجمهور الزائر من مختلف أنحاء لعالم لجهود المحمية في حماية البيئة الطبيعية والتنوع الأحيائي.

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