الرياض: أعلنت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية عن مشاركتها في معرض كتارا الدولي للصيد والصقور "سهيل" بسختة الثامنة في قطر خلال الفترة من 10-14 سبتمبر 2024م.

وتسعى الهيئة من خلال مشاركتها في المعرض إلى تعزيز ثقافة الصيد المستدام وعرض تجربتها الرائدة في محمية الشمال للصيد المستدام، التي تعد الأولى من نوعها في المملكة، وبرنامجها الريادي لزيادة أعداد الطرائد في بيئاتها الطبيعية وحماية التنوع الأحيائي والحفاظ على الصيد بالطرق التراثية مع الالتزام بمعايير الاستدامة البيئية.

وتستهدف محمية الشمال للصيد المستدام جذب هواة الصيد في المملكة ودول الخليج عبر تقديم تجربة فريدة لهواة المقناص في أحضان الطبيعة الخلابة وتقديم خدمات متكاملة، مما يضمن للزوار الاستمتاع بأوقات لا تُنسى وسط بيئة نقية تعكس جوهر التراث الطبيعي.

وتعد محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية موئلاً طبيعياً لأكثر من 162 نوعًا من الكائنات الفطرية، من بينها أنواعاً نادرة مثل غزلان الريم والمها الوضيحي والنعام ذو الرقبة الحمراء، إلى جانب أكثر من 179 نوعًا نباتيًا مثل أشجار الطلح والسدر، كما تعتبر المحمية من أجمل وجهات التنزه والرحلات البرية والتخييم والصيد المستدام.

وتمتد محمية الشمال للصيد المستدام على مساحة 2,000 كيلومتر مربع وتقع داخل محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية الممتدة على مساحة 91,500 كيلومتر مربع، والتي تعد ثاني أكبر المحميات الملكية من حيث المساحة وتمتاز بطبيعتها الخلابة وتنوع طبيعي وبيئي فريد كما تضم العديد من المعالم التاريخية والأثرية.

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