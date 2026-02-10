دبي، الإمارات العربية المتحدة: افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، رسمياً يوم أمس فعاليات معرض الصحة العالمي 2026 (دبليو إتش إكس) المعروف سابقاً باسم (معرض الصحة العربي).

ويُقام هذا المعرض الرائد في قطاع الرعاية الصحية، تحت شعار: "ملتقى عالم الرعاية الصحية"، لأول مرة في مركز دبي للمعارض خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 12 فبراير 2026، حيث يشهد الحدث حضور أكثر من 235 ألف زائر متخصص من أكثر من 180 دولة، ومشاركة أكثر من 4800 عارض يقدمون أحدث الحلول في مجالات الأجهزة الطبية، والتشخيص، والصحة الرقمية، والبنية التحتية للرعاية الصحية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحياة، مما يعزز مكانة دبي كمركز عالمي للارتقاء بالرعاية الصحية.

ويمثل هذا الحدث تطورًا لمنصة رائدة في قطاع الرعاية الصحية، تمتد خبرتها لخمسة عقود، وتحت العلامة التجارية "معرض الصحة العالمي" (دبليو إتش إكس)، يلبي المعرض الاحتياجات المتغيرة لنظم الرعاية الصحية العالمية من خلال عرض المنتجات، كما يوفر منصة مثالية للتعليم السريري، وحوارات القيادة، والاستثمار، والتحول الشامل في النظام الصحي.

وتُعدّ نسخة عام 2026 الأكبر في تاريخ المعرض، حيث تتميز بمساحة عرض موسعة، وبرنامج مؤتمرات مُحسّن، وفعاليات جديدة مصممة لتعزيز التعاون في جميع أنحاء منظومة الرعاية الصحية.

وبهذه المناسبة قال بيتر هول، رئيس قسم الشرق الأوسط والهند وتركيا وأفريقيا في شركة إنفورما ماركتس: "يجمع معرض دبليو إتش إكس جميع جوانب مجتمع الرعاية الصحية العالمي في وقتٍ مثالي لهذا القطاع، فمن التعليم السريري المعتمد دوليًا والابتكارات المتطورة إلى مناقشات القيادة رفيعة المستوى والسياسات والاستثمارات، تم تصميم هذا الحدث لدعم التقدم الهادف والشامل في جميع أنحاء أنظمة الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم.

وأضاف هول قائلاً: "توفر دبي منصة فريدة من نوعها لانعقاد هذا النوع من الحوارات العالمية، حيث تربط الأسواق والخبرات والطموحات على نطاق غير مسبوق، وتُتيح المدينة التعاون الذي من شأنه تسريع تبني التكنولوجيا، ويُعزز تقديم الرعاية الصحية، ويُحقق أثرًا طويل الأمد على المرضى والمجتمعات في جميع أنحاء العالم".

كما انطلقت يوم أمس عدة مؤتمرات معتمدة من دبليو إتش إكس ضمن برامج التعليم الطبي المستمر، والتي تقدم تعليمًا معترفًا به دوليًا في تخصصات طبية رئيسية تشمل الجراحة العامة، والأشعة التشخيصية، والصحة العامة، وأمراض النساء والتوليد، والمسالك البولية، وإدارة الجودة وسلامة المرضى، حيث أشرف على هذه المؤتمرات أكثر من 300 خبير إقليمي ودولي، حيث قدمت الجلسات رؤى سريرية عملية وأحدث المناهج القائمة على الأدلة التي تُسهم في تطوير رعاية المرضى وتقديم الخدمات الصحية.

إلى جانب البرنامج السريري، أطلق معرض دبليو إتش إكس ثلاث منصات رئيسية جديدة لمعالجة التحول الشامل في الرعاية الصحية العالمية. تسلط منصة فيوتشر إكس الضوء على التقنيات الثورية وحلول الصحة الرقمية القابلة للتطوير، مع جلسات افتتاحية مثل "تطوير غرف العمليات: الواقع المعزز والذكاء الاصطناعي لجراحة أكثر أمانًا في أي مكان" و"سر طول العمر الخفي: كيف تبيع صناعة بقيمة 8 تريليونات دولار مستقبلًا لا نستطيع تحمله".

أما منصة فرونتيرز فستستكشف أحدث الإنجازات في مجالات التكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحياة، وعلم الأورام، وصحة المرأة، والعافية، وطول العمر، من خلال جلسات تشمل "العلاج الخلوي"، و"مستقبل الطب"، و"ازدياد تبني الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية وعلوم الحياة".

كما ستجمع منصة الرؤية كبار القادة لدراسة الاستثمار في الرعاية الصحية والذكاء الاصطناعي والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والقيادة على مستوى النظام بأكمله من خلال جلسات رائدة في اليوم الافتتاحي للحدث، مثل حوكمة الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة: ​​الاستراتيجيات السيادية والمعايير العالمية والمساءلة السريرية، ومن الضجة الإعلامية إلى أرضية المستشفى - تفعيل الذكاء الاصطناعي الوكيل والمادي، من بين أمور أخرى.

وقد شهد في وقت مسبق من الحدث انطلاق فعاليات مؤتمر قادة دبليو إتش إكس في دبي، الذي نخبة من أبرز صناع القرار في قطاع الصحة العالمية لإجراء حوار معمق حول مرونة النظام والحوكمة والابتكار. وألقى سعادة أمين حسين الأميري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي بوزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة، الكلمة الرئيسية، حيث استعرض رؤية الدولة لتحويل قطاع الرعاية الصحية.

هذا ويُقام معرض دبليو إتش إكس 2026 برعاية وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وبدعمٍ قوي من الجهات الحكومية وهيئات الرعاية الصحية في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يتماشى هذا الحدث مع الأولويات الوطنية في مجالات الابتكار، والرعاية الوقائية، والتحول الرقمي، وأنظمة الرعاية الصحية المستدامة.

هذا ويقام معرض الصحة العالمي (دبليو إتش إكس) في دبي بالتزامن مع معرض (دبليو إتش إكس لابز دبي) المعروف سابقًا باسم (ميدلاب الشرق الأوسط)، الحدث الرائد في المنطقة في مجال المختبرات الطبية والتشخيص، وبينما تنتقل فعاليات معرض (دبليو إتش إكس) إلى مدينة إكسبو دبي، سيستمر انعقاد معرض (دبليو إتش إكس لابز دبي) في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة الممتدة من 10 إلى 13 فبراير 2026، مما يوفر تجربة شاملة على مستوى المدينة في موقعين بارزين ليشكلا بذلك أكبر حدث عالمي في قطاع الرعاية الصحية.

