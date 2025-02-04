منصّة رفيعة المستوى لتعزيز الابتكار على المستوى المحلي بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 وبرنامج دبي للبحث والتطوير ورؤية "نحن الإمارات 2031"

دبي، الإمارات العربية المتحدة: استقطبت النسخة الأولى من "ملتقى قادة الأعمال في قطاع العلوم"، وهو منصّة جديدة للقيادة الفكرية أطلقها مجمّع دبي للعلوم للروّاد في مجالات الرعاية الصحية وعلوم الحياة والعلوم ككل، ألمع العقول في دولة الإمارات العربية المتحدة لتسهم معاً في رسم مستقبل إطالة العمر في المنطقة.

بادر مجمّع دبي للعلوم، وهو من مجمّعات الأعمال العشرة المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم والوجهة الرائدة في المنطقة للعلوم والابتكار والبحث والتطوير والرعاية الصحية، إلى إطلاق "ملتقى قادة الأعمال في قطاع العلوم" ليكون بمثابة منصّة حصرية تتيح للمشاركين الوصول إلى الموارد التعليمية ورؤى الخبراء والفرص الاستثنائية التي تسهم في تعزيز شبكة علاقاتهم.

وعُقدت النسخة الأولى من "ملتقى قادة الأعمال في قطاع العلوم" تحت عنوان "التحوّل من أمد الحياة إلى أمد الحياة الصحية: دراسة أثر إطالة أمد الحياة الصحية في المنطقة"، على هامش النسخة 50 من معرض ومؤتمر الصحة العربي الذي تمّ تنظيمه في مركز دبي التجاري العالمي. وناقشت نخبة من خبراء الجهات البارزة ضمن قطاع علوم الحياة، بما فيها هيئة الصحة بدبي ومركز الأبحاث والابتكار التابع لدائرة الصحة أبوظبي ومعهد الحياة الصحية في أبوظبي وشركة "دي إن إيه لونجفيتي" وشركة "أورجانون"، إستراتيجيات قابلة للتنفيذ بهدف تعزيز خدمات إطالة العمر والصحة الشاملة ودراسة أثر التقدّم في مجال الطبّ والأنظمة والشركات على الصحة وطول العمر في المنطقة.

وفي معرض تعليقه على هذا الإعلان، أكّد مروان عبد العزيز جناحي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – مجمّع دبي للعلوم، أنّ الدور الريادي الذي تلعبه دبي لدعم وتمكين الابتكار ينعكس جلياً من خلال الإستراتيجيات والمبادرات الحكومية الرائدة على غرار برنامج دبي للبحث والتطوير، والتي تسهم في ترسيخ مكانة الإمارة وجهةً عالميةً رائدةً للتقدّم العلمي ذي الأثر الملحوظ.

وقال: "يملك التعاون في مجال البحث والتطوير القدرة على إحداث تحوّل جذري ضمن قطاع العلوم، حيث تتيح الابتكارات العلمية حلولاً فعّالة لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية. ويأتي إطلاق "ملتقى قادة الأعمال في قطاع العلوم" تأكيداً على التزامنا بتعزيز مثل هذه الشراكات المثمرة، تماشياً مع الأهداف الإستراتيجية الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33 ورؤية نحن الإمارات 2031".

وأتيحت للمشاركين والحاضرين في النسخة الافتتاحية من "ملتقى قادة الأعمال في قطاع العلوم" فرصة الاطلاع على مجتمع علوم الحياة والطاقة والبيئة المتكامل الذي يوفره مجمّع دبي للعلوم، بما في ذلك المساحات المكتبية من فئة الدرجة الأولى والمختبرات الحاصلة على شهادات الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED) ومرافق التخزين والخدمات اللوجستية المتكاملة.

يُعدّ مجمّع دبي للعلوم من مجمّعات الأعمال العشرة المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم، والتي تضمّ مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للإستديوهات ومدينة دبي للإنتاج ومجمّع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية وحي دبي للتصميم ومدينة دبي الصناعية.

-انتهى-

#بياناتشركات