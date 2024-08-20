المنامة ـ جامعة الخليج العربي: اطلق مجموعة من طلبة كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة الخليج العربي مبادرة جديدة تستهدف الطلبة المستجدين المقبولين في العام الاكاديمي 2024/2025 لتعريفهم بكل ما يتعلق بدراستهم بكلية الطب من خلال دليل شامل يوفر مجمل المعلومات والبيانات التي يحتاجونها خلال مشوارهم الجامعي بكلية الطب، ويجيب على استفساراتهم المتعقلة بنظام الدراسة بالجامعة.

وقالت صاحبة المبادرة الطالبة روان العنزي أن فريق طلابي من أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدراسين بكلية الطب عزم اطلاق هذه المبادرة لمساعدة الطلبة المستجدين في كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة الخليج العربي ليتعرفوا من خلال دليل إلكتروني على كل ما يتعلق بدراستهم بالجامعة، وذلك من خلال إعطاهم فكرة عن طبيعة الدراسة في السنة التحضيرية والسنة الأولي والسنوات الدراسية ماقبل السريرية وسنوات الدراسة السريرية إلى جانب التدريب العملي.

وأوضحت أن الدليل اشتمل على رؤية ورسالة الجامعة وقيمها الخليجية الاستراتيجية القائمة على تعزيز ثقافة التنوع، تحفيز الابتكار والتميز، والجودة في التعليم، إلى جانب قواعد ضبط السلوك الطلابي ولائحة الشوؤن العلمية للدراسات الجامعية، وبيّان كيفة اجتياز الاختبار والمقابلات التي تسبق القبول، وبرنامج أيام التهيئة والإرشاد، مع توضيح خدمات السكن الطلابي والمواصلات، وكيفية الإنضمام للمجلس الطلابي.

هذا، واستعرض الدليل أهم وأبرز انجازات الجامعة، والتي يتقدمها اعتماد برنامج دكتور في الطب اعتماداً كامالاً من قبل هيئة الاعتماد لكيات الطب الايرلندية ACCM حتى العام 2028، واعتماد برنامج الماجستير الأكلينيكي في طب العائلة لمدة خمس سنوات من منظمة ونكا العالمية، وإعادة اعتماد كلية الطلب والعلوم الصحية كمركز متعاون مع منظمة الصحة العالمية لتطوير المهنيين الصحيين لمدة اربع سنوات حتى العام 2027 من المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إلى جانب الانجازات البحثية لكلية الطب كنشر أكثر من 144 ورقة طبية علمية في مجلات علمية ذات تصنيف عالي.

إلى ذلك، استشهد الدليل برسائل عدد من الطلبة الخليجين الذين بيّنوا أسباب اخيارهم للدراسة بجامعة الخليج العربي دون غيرها من الجامعات الطبية، كما قدموا من خلال تلك الرسائل خلاصة تجربتهم الدراسية بكلية الطب، والتي اشارت إلى قوة المنهج الدراسي بكلية الطب ومرونته في الوقت نفسه، وإمكانية الموازنه بين الالتزام بمتطلبات الدراسة والاستمتاع بالترفية في العديد من الأماكن في ممكلة البحرين، وكيفية الاستعداد للاستفادة من برامج الابتعاث وإكمال الزمالة الطبية في مختلف التخصصات الطبية بعد مرحلة البكالوريوس، إلى جانب استعراض أهم وأبرز الأطباء المتخريجين من كلية بجامعة الخليج العربي وتقديمهم على اعتبارهم قدوة ومصدر إلهام للطلبة المستجدين بكلية الطب.

يشار إلى إن فرق إعداد الدليل ضم وكلٌّ من: مازن الزهراني، عبد الله الغامدي، رهف الحبيل، روان وليد، سالم الحبيل، زياد الزهراني، شمائل محمد، إبراهيم البكر، الله العنزي، ربى الحازمي، حنين الربيعه، تركي الذوادي، جاسم الجاسم، هيا السبيعي وريناد الحازمي، فيما قام وليد الحربي بالتصميم.

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