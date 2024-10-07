دبي، الإمارات العربية المتحدة – عقدت مجموعة عمل دبي لخدمات التوظيف اجتماعها العام السنوي الأول برئاسة ديفيد ستوكتون، رئيس مجموعة العمل والرئيس التنفيذي لمجموعة دلسكو، وذلك بعد إعلان المجموعة تأسيسها تحت مظلة غرفة تجارة دبي، بهدف أن تكون الصوت الرائد ونظام الدعم لقطاع خدمات التوظيف في دبي، بما يتماشى مع معايير التميز العالمية.

و تضم عضوية المجلس - إلى جانب ديفيد ستوكتون - كل من مايانك باتل، نائباً لرئيس المجموعة من شركة أديكو، وحمد بالليث من شركة أيادي للحلول المتكاملة للموارد البشرية، وماهيش شهدادبوري من شركة تاسك للتوظيف، وإيمان خالد المرزوقي من مجموعة ريتش، وأيوب الجابري من شركة كوادر لاستشارات الموارد البشرية. ويشغل مهدي محمد من مجموعة دلسكو منصب الأمين العام لمجموعة العمل، وفايز نعماني من شركة تاسك منصب مدير العضوية والتسويق.

وتم خلال الاجتماع تحديد رؤية المجموعة ورسالتها وأهدافها بعد التشاور بين أعضاء مجلس المجموعة، كما تمت مناقشة 12 موضوعاً بما في ذلك التوظيف الأخلاقي، والتوطين، والتقدم التكنولوجي والأتمتة، وفائض العرض في قطاع التوظيف، والمخاطر القانونية والتعاقدية في شركات التوظيف. كما استعرض مجلس المجموعة مراحل تقدم برنامج العضوية، الذي يهدف إلى وضع معايير المجال الوظيفي وتعزيز الابتكار من خلال التعاون مع المهنيين الرياديين، حيث يعتبر البرنامج مفتوحاً لأصحاب المصلحة في المجال والمكُرّسين لرفع مستوى الممارسات وتقديم الحلول الرائدة.

وعلق ديفيد ستوكتون: "تأسست مجموعة عمل دبي لخدمات التوظيف بهدف توحيد أصحاب المصلحة في مجال التوظيف وتعزيز الميزة التنافسية لدولة الإمارات العربية المتحدة."

وأكد على أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في دفع الحلول القابلة للتنفيذ والتي من شأنها أن تؤثر بشكلٍ إيجابي على العمليات التجارية، وذلك فيما يخص القضايا المهمة مثل القوى العاملة والتوظيف والامتثال.

وتسعى المجموعة إلى تنظيم عدد من الفعاليات وورش العمل وفرص التواصل، مما يتيح للأعضاء الوصول إلى التقارير والتحديثات التنظيمية ومواد التدريب، إضافةً إلى خططها المستقبلية التي ترمي إلى التعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين بشكلٍ وثيق وغيرها من الهيئات الحكومية لضمان الدعم المستمر لقطاع التوظيف.

الجدير بالذكر أن مجموعة عمل دبي لخدمات التوظيف تعتبر منصة حيوية لتعزيز مصالح أعضائها في قطاع التوظيف الديناميكي، حيث تشمل مجالات تركيزها الرئيسية المهام التنظيمية، وتنمية القوى العاملة، والابتكار، بالإضافة إلى المبادرات المصممة لتشكيل السياسات التي تدفع نمو الأعمال.

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عن مجموعة عمل دبي لخدمات التوظيف:

تمثل مجموعة عمل دبي لخدمات التوظيف التي تعمل تحت مظلة غرفة تجارة دبي تحالفًا ديناميكيًا من الشركات المكرسة للنهوض بقطاع التوظيف في دبي، وتأسست على مبادئ التعاون والابتكار، كما تهدف إلى معالجة التحديات الخاصة بالصناعة، وتعزيز المعايير العالمية، والمساهمة في التنمية الاقتصادية لإمارة دبي، كما تسعى لخلق بيئة مواتية لأعضائها لدفعهم إلى النجاح من خلال المبادرات الاستراتيجية، وتعزيز قدرتهم على تلبية احتياجات سوق العمل السريعة التغير.

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