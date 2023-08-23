في حلقة نقاشها الثالثة لعام 2023

أجرت مجموعة عمل الإمارات للبيئة جلستها الحوارية الثالثة لعام 2023 يوم 23 أغسطس في فندق هوليداي إن & سويتس - مجمع دبي للعلوم، بالتعاون مع الشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات وبدعم من مجلس الإمارات للأبنية الخضراء ومجلس أعمال الطاقة النظيفة ومجلس الأعمال السويسري، وبرعاية شركة لابوتيل.

بدأت السيدة حبيبة المرعشي، العضو المؤسس ورئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة المناقشة من خلال الحديث عن رحلة المجموعة في الأشهر السبعة الأولى من عام 2023 وقدمت الموضوع الساخن للجلسة.

وقالت: "نجتمع هنا اليوم، حضوريا وعن بعد، لمناقشة قضية مهمة وجمع المعرفة ذات الصلة. هذا العالم، كما نعرفه، قد تغير. في الخمسين عاما الماضية، تغيرت الأرض والمحيطات والغلاف الجوي وجميع الجوانب الخفية الأخرى لهذا المحيط الحيوي. في حين أن التحولات الطبيعية يمكن أن تؤدي إلى مثل هذا التحول، إلا أنه غالبا ما يكون تدريجيا، والذي لا يمكن رؤيته في الفترة الطبيعية لحياة الإنسان. ومع ذلك، نحن نراقب كل يوم تغير البيئة وجميع الأنواع التي تزدهر على هذا الكوكب تكافح للتكيف مع هذه التحولات و التغيرات البيئية. وهي نتيجة أخطاء بشرية وسلوك غير مسؤول ".

وأضافت كذلك من خلال تسليط الضوء على قضية اجتماعية. "اليوم، يقود الناس سيارات بأسماء الحيوانات كـ النمور، الفرس، الأفاعي، الإمبالا، الخنافس، إلخ. السؤال هو، هل تضاءل تعاطفنا مع الحيوانات والطبيعة لمجرد تسمية الأشياء الجامدة، ربما بسبب أسلوب حياتنا الحالي؟ بإسم النمو، والحداثة، والتوسع، والرأسمالية، أخذنا الموارد بشكل صارخ دون أي اعتبار للحياة الطبيعية "

وقال المدير التنفيذي لـشركة لابوتيل":لقد حفزنا تقييمنا المستمر لاتجاهات وتطورات الاستدامة الأوسع نطاقاً بعمق على إدراك الحاجة الملحة للعمل الجماعي استجابة لهذه الأزمات. نحن ملتزمون بلعب دور نشط في التحول نحو اقتصاد صفري الكربون وإيجابي، والعمل جنبًا إلى جنب مع الشركاء الاستراتيجيين الذين يشاركوننا هدفنا المتمثل في تحقيق نظام بيئي متوازن وتعايش متناغم مع الطبيعة. هنا في قرية عمال لابوتيل، نؤمن إيمانًا راسخًا بقوة التغيير، وبالتحديد التغيير المتجذر في الحفاظ على التنوع البيولوجي. هناك العديد من الفوائد الرئيسية التي يمكن جنيها عند تحقيق التوازن في البيئة:

1. يمكن أن يحافظ توازن التنوع البيولوجي على مجموعة متنوعة من الأنواع النباتية، مما يؤدي إلى تنوع أكبر من المحاصيل التي يمكن أن توفر موارد غذائية وفيرة ، وأدوية صيدلانية وطبية.

2. يساعد في تفكيك الملوثات ، وضمان بقاء الموارد مفيدة وغير ملوثة

3. المساعدة في الحفاظ على استقرار المناخ والمساهمة في كوكب أكثر صحة واستدامة

4. يحمي موارد المياه العذبة ويعزز تنمية التربة وحمايتها

5. يفيد حفظ التنوع البيولوجي صناعة السياحة من خلال إتاحة الفرص للانخراط في الأنشطة البيئية الترفيهية.

بصفتي المدير العام لقرية عمال لابوتيل، فإنني ملتزم تماما بهذه المبادئ وملتزم بدفع التغيير الإيجابي من خلال أعمالنا".

لمناقشة تأثير البشر على التنوع البيولوجي، جمعت المناقشة السيد أندرياس فيل، السكرتير الأول للمناخ والطاقة والبيئة في السفارة الألمانية في أبو ظبي، والسيدة ميثاء محمد الهاملي، رئيس تقييم التنوع البيولوجي البحري والمحافظة عليه، هيئة البيئة، أبوظبي، ود. آمول باتواردهان، أستاذ مساعد، كلية كي جي سمية للعلوم والتجارة، الهند، والسيد محمد يوسف الفقير القائم بأعمال أمين عام حديقة الحيوانات بالعين، والأستاذة ميثاء المهيري - عالمة أحياء - وزارة التغير المناخي والبيئة.

تناولت الجلسة عدة نقاط مهمة مثل: التعرف على أسباب تناقص أعداد الأحياء الفطرية، وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالحفاظ على التنوع البيولوجي، وتوعية افراد المجتمع بأهمية الحياة الفطرية وقضايا فقدان التنوع البيولوجي وتصحيحها، والتفكير في عواقب الأنشطة البشرية غير المستدامة وزيادة عدد السكان، والجمع بين مختلف أصحاب المصلحة لتحديد التقدم المحرز في هذه القضية، وتعزيز الشراكات والتعاون الفعالين، والتعرف على تكلفة فقدان التنوع البيولوجي على الإنسان وتكلفة تجديد التنوع البيولوجي الطبيعي.

بصفتنا منظمة غير حكومية معتمدة من برنامج الأمم المتحدة للبيئة واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، قمنا بتصميم وتطوير وتنفيذ حلقة النقاش لتناول العديد من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، بما في ذلك

هدف التنمية المستدامة #1: لا فقر، #2 القضاء على الجوع، #4 تعليم جيد، # مياه نظيفة والصرف الصحي، #11 مدن ومجتمعات مستدامة، #12 الاستهلاك والإنتاج المسؤولان، #13 العمل المناخي، #14 الحياة تحت الماء، #15 الحياة على الأرض و#17 الشراكة من أجل الأهداف.

تبادل المتحدثون المعرفة القيمة في المناقشة، واختتمت الجلسة الحوارية بجلسة تفاعلية حية حيث تبادل المتحدثون و الحضور، بما في ذلك قادة الأعمال في الصناعة، والمسؤولون الحكوميون، وطلاب المدارس الثانوية والجامعات، ووسائل الإعلام، وجهات نظرهم، وسئلوا الأسئلة ذات الصلة والخبرات المشتركة والتصدي للتحديات التي تعيق حفظ التنوع البيولوجي من بين أمور أخرى.

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