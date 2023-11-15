افتتحت مجموعة عمل الإمارات للبيئة رسمياً منصة للمتطوعين في العاصمة أبوظبي. كجزء من حملتها للتشجير الحضري "من أجل إماراتنا نزرع" لتوفر بذلك فرصة ومنصة لحماة البيئة للمشاركة بنشاط كمتطوعين يوم الجمعة 17 نوفمبر 2023.

وترحب المجموعة بالمشاركين من القطاعين العام والخاص في أبوظبي لتسجيل فرقها والانضمام للتطوع في الحملة بالإضافة إلى المدارس على المستوى الثانوي أو طلبة الجامعات للمشاركة كمتطوعين.

وسيتم تنفيذ برنامج التشجير الحضري هذا في منطقة الشهامة على شارع الشيخ مكتوم بن راشد. ويعد هذا الحدث بمثابة منصة لدعم المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 والتنوع البيولوجي 2031.

وقالت السيدة حبيبة المرعشي العضو المؤسس ورئيسة المجموعة انه جميع المتطوعين سيحصلون على شهادة مشاركة إلكترونية لجهودهم.

للتسجيل، يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى eeg@eim.ae أو قوموا بمسح رمز الاستجابة السريعة وملء التفاصيل الخاصة بكم.

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- انتهى -