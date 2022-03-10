يوفر إطار عمل أمان الجيل الخامس نقطة مرجعية جديدة ويقدم إرشادات لضمان أمان شبكات الجيل الخامس وإدارة المخاطر التي تعيق مواصلة نشرها في دول منظمة التعاون الإسلامي

أشاد المهندس بدر علي سعيد الصالحي، المدير العام لفريق الاستجابة للطوارئ الحاسوبية في عُمان ورئيس مجلس إدارة فريق الاستجابة للطوارئ الحاسوبية التابع لمنظمة التعاون الإسلامي بالتقدم الملحوظ الذي حققته مجموعة عمل أمان الجيل الخامس التابعة لفريق الاستجابة للطوارئ الحاسوبية في منظمة التعاون الإسلامي في أول ورشة عمل عن أمان شبكات الجيل الخامس في العام الحالي.

وعُقدت ورشة عمل أمان الجيل الخامس لفريق الاستجابة للطوارئ الحاسوبية في منظمة التعاون الإسلامي والتي نظمتها وكالة الأمن السيبراني في ماليزيا بالتعاون مع لجنة الاتصالات والوسائط المتعددة الماليزية، بالتزامن مع النسخة الماليزية من مؤتمر "يوم الإنترنت الآمن 2022". ويهدف المؤتمر إلى رفع مستوى الوعي بأمان الجيل الخامس وتطوير إطار عمل مشترك لأمان الجيل الخامس من أجل تقييم المخاطر وإدارة المعايير المشتركة وتطويرها لأعضاء منظمة التعاون الإسلامي والحد من التحديات الفنية التي تواجه نشر الجيل الخامس. وتم في المؤتمر إطلاق إطار العمل لعام 2022 بالإضافة إلى ورش العمل التي ستُعقد في الدول الأعضاء في فريق الاستجابة للطواري الحاسوبية التابع لمنظمة التعاون الإسلامي.

وقال السيد الدكتور الحاج أمير الدين عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي لوكالة الأمن السيبراني في ماليزيا: "يوفر إطار عمل أمان الجيل الخامس لفريق الاستجابة للطوارئ الحاسوبية الآلية اللازمة لوضع الاستراتيجيات والخطط لنشر تقنية الجيل الخامس في ماليزيا وتحقيق رؤية الازدهار المشترك 2030".

من جانبه قال السيد ذو القرنين محمد ياسين، الرئيس التنفيذي للتنظيم في هيئة الاتصالات والوسائط المتعددة في ماليزيا: "يوفر إطار عمل أمان الجيل الخامس الذي ينفذه فريق الاستجابة للطوارئ الحاسوبية نقطة مرجعية جديدة لهيئة الاتصالات والوسائط المتعددة من أجل ضمان أمان وثبات شبكات الجيل الخامس ومواصلة نشرها في ماليزيا".

وأكد السيد محمد شامير هاشم، النائب الأول لرئيس قسم المشاركة الدولية والحكومية في وكالة الأمن السيبراني بماليزيا والذي يتولى منصب الرئيس المشارك في مجموعة عمل أمان الجيل الخامس لفريق الاستجابة للطوارئ الحاسوبية أن ورشة العمل تهدف إلى قياس مدى قبول إطار عمل أمان الجيل الخامس لفريق الاستجابة للطوارئ الحاسوبية التابع لمنظمة التعاون الإسلامي وتلقي الآراء والمراجعات عن هذه السياسة. كما وافق المشاركون في الاجتماع على اقتراحات تحسين إطار العمل وهي وثيقة مهمة ستسهم في إثراء إطار العمل. ومن المتوقع أن يتم تشكيل فريق عمل ماليزي لتوطين إطار العمل.

واطّلع المشاركون في ورشة العمل والذين يمثلون شركات الاتصالات المحلية الكبرى على إطار عمل أمان الجيل الخامس لفريق الاستجابة للطوارئ الحاسوبية في منظمة التعاون الإسلامي والذي تم تطويره حصرياً لجميع مجتمعات المنظمة على المستوى العالمي من أجل توفير الأساس المتين للحد من مخاطر الهجمات والاختراقات الإلكترونية من خلال منصة مفتوحة وشفافة لمشاركة المعلومات وتطوير قدرات الأمن السيبراني لنشر الجيل الخامس في دول منظمة التعاون الإسلامي التي تضم 57 بلداً عضواً من 4 قارات بأمان.

#بياناتشركات

- انتهى -