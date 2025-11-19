جائزة فئة رواد سوق العمل تبرز ريادة المجموعة في تطوير الكفاءات الوطنية ودفع عجلة الابتكار في مجال إعداد القوى العاملة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: حازت مجموعة عبد الواحد الرستماني على جائزة ضمن فئة رواد سوق العمل خلال الدورة الثالثة من جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل، تقديراً لمساهمتها المتميزة في التوطين والتطوير المستمر للقوى العاملة.

قدّم الجائزة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، خلال حفل توزيع جوائز مميز أُقيم بأبوظبي تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة.

وتم تكريم مجموعة عبد الواحد الرستماني كواحدة من أبرز جهات العمل في القطاع الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة، تقديراً لجهودها الرائدة في تعزيز تميز سوق العمل وتحقيق مستويات توطين ملموسة.

وقد استلم الجائزة نيابةً عن المجموعة كلٌّ من إيمان البستكي، رئيسة قسم التوطين والعلاقات الحكومية؛ وناصر الأحمد، مدير إدارة العلاقات الخارجية وتطوير الأعمال، اللذان مثلا المجموعة في هذا الحدث.

وبهذه المناسبة قالت إيمان البستكي، رئيسة قسم التوطين والعلاقات الحكومية: "يعكس هذا التكريم التزامنا الراسخ بتمكين المواهب الإماراتية ودعم رؤية الدولة للنمو الاقتصادي. ومن خلال استراتيجية ’واعد‘ الشاملة التي تتضمن برامج تدريب وتوجيه داخلي، نوفر مسارات نمو محددة للإماراتيين لبناء مسارات مهنية مجزية في قطاعات أساسية تسهم في رسم ملامح المستقبل. كما نفخر بالاستثمار في الجيل القادم من القادة الذين سيقودون مسيرة الإمارات نحو التقدم."

تركز استراتيجية "واعد" الخاصة بمجموعة عبد الواحد الرستماني على دعم المواهب الإماراتية، وإعداد قادة المستقبل، إلى جانب تعزيز استقطاب المواطنين والاحتفاظ بهم. وتعكس استراتيجية "واعد" التزام المجموعة بتطوير المواهب الإماراتية من خلال التعلم الممنهج والخبرة العملية. وتشمل الاستراتيجية التدريب الداخلي، وبرنامجاً للخريجين لمدة عام واحد، ووحدات للتعلم المستمر، وشراكات تعليمية، وجوائز تكريمية، وغيرها.

ويوفر برنامج الخريجين من مجموعة عبد الواحد الرستماني وظائف دائمة بعد عام من التنقل بين أقسام المجموعة لاكتساب الخبرات، ويشمل أكثر من 32 برنامج تدريبي مخصص لمواطني دولة الإمارات.

كما تُتيح الشراكات التعليمية الاستراتيجية مع الجامعات - مثل كليات التقنية العليا وجامعة عجمان - للمواطنين الإماراتيين الوصول المباشر إلى فرص العمل. ويضمن التعاون مع جهات حكومية - مثل وزارة الموارد البشرية والتوطين وبرنامج "نافس" - فعالية المبادرات في تحقيق أهداف التوطين الوطنية.

ودعماً لهذه الجهود، توفر أكاديمية عبد الواحد الرستماني للسيارات في كليات التقنية العليا بالشارقة برامج تدريبية تقنية ومهنية متخصصة. وقد لعبت دوراً رائداً في تدريب طلاب الصفين التاسع والعاشر على السيارات الكهربائية، مما ساهم في إعداد كوادر مؤهلة للمستقبل منذ المراحل التعليمية الأساسية.

من جهة أخرى، أطلقت المجموعة أكاديمية المبيعات في أكتوبر 2025، حيث يجمع هذا البرنامج - الذي يستمر على مدار ستة أشهر - بين التعلم النظري والخبرة العملية. ومن خلال الشراكة مع معهد الإمارات المالي والاستفادة من برنامج "نافس"، يُغطي البرنامج التدريب على المبيعات والمنتجات، وخبرة عملية في مختلف الإدارات.

علاوةً على ذلك، أطلقت المجموعة جوائز "واعد" لتكريم أفضل الموظفين أداءً، وتقديم خطط تطوير فردية لتسريع النمو الوظيفي. كما تُشرف لجنة "واعد" المُتخصصة على إطلاق المزيد من المبادرات وتعزيز مشاركة الموظفين.

نبذة عن مجموعة عبد الواحد الرستماني

تُعدّ مجموعة عبد الواحد الرستماني شركة تعمل ضمن قطاعات وأسواق متعدّدة وإحدى أكثر الشركات نمواً وتقدّماً في منطقة الشرق الأوسط. ويعمل في مجموعة عبد الواحد الرستماني، التي تمّ تأسيسها منذ أكثر من سبعة عقود، 3,000 موظف يقدّمون الخدمات اللازمة لقاعدة غنية ومتنوّعة من العملاء، والتي تضمّ أكثر من 155 ألف فرد و24 ألف شركة. ويتركّز عمل هذه المجموعة ضمن القطاعات الرئيسية التالية: السيارات والعقارات والخدمات اللوجستية ونمط الحياة وحلول الإضاءة والسفر والتكنولوجيا الزراعية والتعبئة المستدامة.

ولا ينحصر عمل مجموعة عبد الواحد الرستماني بالحاضر فحسب، بل يتخطّاه ليشمل إعداد أجيال الغد وضمان جهوزيتها لتلبية احتياجات المستقبل. لذلك، تحرص المجموعة على إقامة الأعمال الهادفة والتي تطمح من خلالها إلى الارتقاء بنمط حياة كلّ جيل، سعياً منها لإحداث فرق ملحوظ ومستدام على مستوى الأعمال والأفراد والعالم. وتواصل مجموعة عبد الواحد الرستماني، التي ترتكز على قيم جوهرية راسخة، تقدّمها لمواكبة التطوّرات واستشراف المستقبل، في خطوة طموحة تهدف إلى الحفاظ على استدامة عالمنا الحاضر والمستقبلي.

