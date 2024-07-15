مجموعة سوفيرين برو بارتنر جروب تُزود الشركات بخدمات تأسيس الشركات وخدمات الأعمال في ظل اقتصاد المملكة العربية السعودية المتطور

يسرّ مجموعة سوفيرين برو بارتنر جروب، الشركة الرائدة في تزويد خدمات تأسيس الشركات وخدمات الشركات في منطقة الشرق الأوسط، الإعلان عن تنظيم ندوة تفاعلية حصرية مصممة بهدف تمكين رواد الأعمال والمهنيين من تأسيس مشاريعهم في المملكة العربية السعودية، وذلك يوم الثلاثاء 23 يوليو 2024، الساعة 12 ظهرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، 1 ظهرًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، 10 صباحًا بتوقيت المملكة المتحدة. تهدف هذه الندوة إلى معالجة جميع التساؤلات المتعلقة بتأسيس الشركات في المملكة العربية السعودية وتزويد المهنيين بالمعرفة اللازمة لتأسيس أعمال تجارية ناجحة في المملكة العربية السعودية. ستوفر سوفيرين برو بارتنر جروب من خلال هذه المبادرة رؤى واستراتيجيات أساسية لتحقيق النجاح في المشهد التجاري الحيوي للمملكة العربية السعودية، واستكشاف الفرص المتاحة في منطقة مجلس التعاون الخليجي.

تقدم سوفيرين برو بارتنر جروب عبر هذه الجلسة نظرة شاملة حول تأسيس الشركات في المملكة العربية السعودية، مع التركيز على المحاور الرئيسية مثل بيئة السوق، وبنية الكيانات التجارية الشائعة، والشروط المسبقة وشروط الأهلية، وشروط ترخيص المقر الرئيسي الإقليمي، وشروط الامتثال العامة. سيجري تناول الأسئلة الشائعة خلال العرض التقديمي، ويمكن للمشاركين أيضًا طرح استفساراتهم حول تقييم مدى جهوزية أعمالهم لدخول سوق المملكة العربية السعودية. كما يستطيع المشاركون تقديم أسئلتهم مسبقًا أو طرحها مباشرة خلال الندوة عبر الإنترنت.

إن فريق سوفيرين برو بارتنر ومقره في الرياض، مع خبرة وتجربة محلية واسعة وغنية في تأسيس أكثر من 4000 شركة في المملكة العربية السعودية، مستعد لتقديم الإجابات وتوفير الدعم اللازم لمعالجة جميع تساؤلاتكم المتعلقة بتأسيس الشركات.

يعلق نزار موسى، المدير التنفيذي في المملكة العربية السعودية بقوله: "هدفنا هو تمكين الشركات من خلال تزويدها بالرؤى والأدوات اللازمة لتحقيق النجاح والازدهار في بيئة الأعمال الديناميكية والمتنامية في المملكة العربية السعودية. نحن نسعى من خلال هذه الفعالية إلى تزويد الشركات بكافة المعارف التي تبحث عنها وتحتاجها لتحقيق أهدافها. كما نتطلع من خلال مناقشة موضوعات رئيسية مثل خيارات نماذج الأعمال، وفرص التوسع الإقليمي، وامتثال الشركات إلى تزويد المشاركين بالمعرفة اللازمة لاتخاذ قرارات مستنيرة تُسهم في دفع مؤسساتهم نحو تحقيق مزيد من النجاح."

صُممت هذه الفعالية خصيصًا للمهنيين من مختلف القطاعات، بما في ذلك رواد الأعمال، وأصحاب الأعمال والمدراء، والمدراء التنفيذيين، وكل من يسعى إلى استكشاف فرص العمل في المملكة العربية السعودية. سيتمكن الحضور من الاستفادة من المناقشات التفاعلية ورؤى الخبراء، كما ستشكل الندوة فرصة للتواصل وبناء علاقات مع نظرائهم في مجال عملهم.

التاريخ: الثلاثاء 23 يوليو 2024

التوقيت: 12 ظهرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، 1 ظهرًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، 10 صباحًا بتوقيت المملكة المتحدة.

#بياناتشركات

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