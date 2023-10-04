دبي: أعلن بنك رسملة للاستثمار المحدود (رسملة أو RIBL)، وهو أحد البنوك الرائدة في إدارة الاستثمارات البديلة ومقره في دبي، عن تغييرات رئيسية في فريق إدارته العليا بعد تعيين سعادة عبد الله يحيى المعلمي رئيساً لمجلس إدارة المجموعة مؤخراُ.

أكد مجلس الإدارة تعيين هارون أحمد في منصب الرئيس التنفيذي بعد عملية اختيار متأنية ودقيقة خلفاً لإريك سواتس الذي بدأ مشواره مع المجموعة منذ عام 2003. وسيتولى إريك منصب نائب رئيس مجلس الإدارة حيث سيواصل تقديم خدماته ومساهماته بشأن المسائل الاستراتيجية للمجموعة.

بالإضافة إلى ذلك، تم تعيين علي تقي، الرئيس السابق للأسهم الاستراتيجية وحلول العملاء ، في منصب الرئيس التنفيذي للاستثمار، ليصبح بذلك فريق الاستثمار تحت قيادته. كما سيتولى روجيرو لوموناكو، رئيس الصناديق العقارية، مسؤولية إيجاد استثمارات جديدة وتطوير الأعمال في المملكة العربية السعودية.

وفي تعليقه على التعيينات الجديدة، صرّح المعلمي، رئيس مجلس إدارة المجموعة، قائلاً: "وافق مجلس الإدارة على المرحلة التالية من خطتنا الاستراتيجية 2026 وتعيين هارون في منصب الرئيس التنفيذي. وقد برزت لنا من خلال عملية الاختيار خبرة هارون الكبيرة في قطاع الاستثمار ومعرفته الراسخة بالمنطقة وطاقته وقدراته الشخصية. أود أن أهنئ هارون وعلي وروجيرو على أدوارهم القيادية الجديدة".

وأضاف د. هنري عزام، رئيس مجلس إدارة RIBL: " قرارنا بالترقية من داخل الشركة يعكس المعرفة العميقة والخبرات الراسخة في رسملة. ونتطلع إلى العمل مع هارون في إطار سعينا لضمان استمرار رسملة في تحقيق إمكاناتها الهائلة. كما أودّ أن أشكر إريك على سنوات قيادته وخدمته. وأنا واثق بأنه سيواصل إظهار التزامه تجاه رسملة، كما فعل لسنوات عديدة".

قال هارون أحمد، الرئيس التنفيذي: "سعيدٌ جداً بتعييني في منصب الرئيس التنفيذي خلفاً لإريك من أجل اكمال مسيرة رسملة الحافلة بالنجاحات والتي لا تخلو من التحديات. أتطلع إلى العمل مع مجلس الإدارة ومع زملائي لتوسيع قدراتنا في مجال التوزيع وخدمة العملاء في المنطقة من خلال نهج موحّد يركّز على المستثمر".

يتمتع هارون بخبرة كبيرة اكتسبها خلال مشوار عمله الذي يفوق 25 عاماً في قطاع إدارة الاستثمار. جدير بالذكر بأن هارون انضم إلى رسملة في عام 2014، حيث تولى في البداية مسؤولية تطوير أعمال المجموعة ومن ثم ترأس نشاط الاستثمار المباشر. وقد شغل هارون في السابق مناصب عليا في شركات عالمية وإقليمية، بما في ذلك بنك HSBC وبنك الإمارات دبي الوطني. حصل هارون على شهادة CFA كمحلل مالي معتمد، وتأهّل كمحاسب قانوني من إنجلترا وويلز، وحصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة وارويك.

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نبذة عن مجموعة رسملة

يعدّ بنك رسملة للاستثمار المحدود، الذي تأسس في عام 1999، أحد البنوك الرائدة في إدارة الاستثمارات البديلة، حيث يستثمر بشكل مباشر وجنباً إلى جنب مع المستثمرين المؤسّسيين المتواجدين في منطقة الخليج، بما في ذلك البنوك وصناديق التقاعد والأوقاف والمكاتب العائلية والشركات والمؤسسات الحكومية. يقع بنك رسملة للاستثمار المحدود في مركز دبي المالي العالمي وتنظّمه سلطة دبي للخدمات المالية. وبنك رسملة هو شركة تابعة مملوكة بالكامل لمجموعة رسملة. يُشار إلى الشركات التابعة البارزة لمجموعة رسملة باسم "رسملة" و "مجموعة رسملة" بالتبادل. لمزيد من التفاصيل، يُرجى زيارة www.rasmala.com.