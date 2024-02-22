أبوظبي: تشارك "مجموعة تدوير" في مهرجان الشيخ زايد 2023-2024 المقام فعالياته وأنشطته بمنطقة الوثبة في أبوظبي، كجهة داعمة للمهرجان، من خلال تقديم خدمات جمع ونقل النفايات والنظافة العامة من خلال توفير فرق عمل متخصصة وموارد مزودة بأحدث الآليات والمعدات اللازمة للحفاظ على المظهر العام، وتقديم خدمات مكافحة آفات الصحة العامة على أكمل وجه على مدار أيام فعاليات المهرجان.

وتهدف "مجموعة تدوير" من خلال مشاركتها في فعاليات المهرجان بتهيئة الأجواء البيئية المناسبة والآمنة للمشاركين وزوار المهرجان من كافة شرائح المجتمع، بما يسهم في ترسيخ المكانة المتقدمة التي تتبوأها إمارة أبوظبي على مستوى تنظيم واستضافة فعاليات متميزة ذات قيمة مضافة.

وتقدم "مجموعة تدوير" طوال فترة المهرجان كافة خدمات جمع ونقل النفايات ومكافحة آفات الصحة العامة حيث وفرت الشركة 9 معدة وآلية متطورة إضافة إلى توفير ما يقارب 394 من الحاويات ذات التصميم الحضاري وخدمات الكنس اليدوي والآلي وغسيل الممرات الداخلية والطرق الرئيسية المؤدية للموقع فضلاً عن إرسال فرق عمل متخصصة لضمان الحفاظ على نظافة الموقع قبل وخلال وبعد فترة المهرجان تضم نحو 87 شخصا من العاملين في الشركة.

وقال المهندس علي الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لإدارة النفايات "مجموعة تدوير"، إن مهرجان الشيخ زايد يعد من أهم المهرجانات الكبيرة والعريقة التي تحرص "مجموعة تدوير" على التواجد خلالها، حيث تشارك كجهة داعمة للمهرجان، مضيفاً أن الشركة تحرص على المشاركة في الفعاليات الوطنية التي يتم تنظيمها في أبوظبي لتسليط الضوء على دور وجهود الشركة للمحافظة على نظافة الإمارة ومظهرها العام باستخدام أفضل التقنيات والمعدات المتقدمة.

وأضاف أن "مجموعة تدوير" تشارك في المهرجان لضمان توفير بيئة نظيفة للزوار كما تحرص الشركة على حث أفراد المجتمع على اتباع أفضل ممارسات النظافة العامة من حيث الالتزام برمي النفايات في الحاويات المخصصة لتعزيز مساهمتهم في الحفاظ على نظافة البيئة من خلال تواجدهم في ساحات وأقسام المهرجان.

ويقدم مهرجان الشيخ زايد للزوار العديد من الفعاليات والأنشطة والبرامج الثقافية والتعليمية والترفيهية، والتي تناسب كافة الفئات العمرية، وفرصة للحصول على جوائز نقدية قيمة من خلال العديد من المسابقات، والتسوق من مجموعة كبيرة من المنتجات، بالإضافة إلى تجارب الطعام الجديدة في العديد من المطاعم المحلية والعالمية التي تلبي تطلعات جميع الأذواق في أجواء عائلية حضارية ثقافية ترفيهية.

يذكر أن مهرجان الشيخ زايد، يستقبل زواره يومياً وحتى تاريخ 9 مارس 2024، ابتداء من الساعة الرابعة عصراً وحتى 12 منتصف الليل خلال أيام الأسبوع وحتى 1 صباحا خلال عطلة نهاية الأسبوع والعطل الرسمية، ليمنحهم فرصة لقضاء أوقات قيمة مع العائلة والأصدقاء في الهواء الطلق مع باقة كبيرة من الفعاليات والأنشطة والمسابقات المختلفة التي تناسب كافة الفئات العمرية.

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