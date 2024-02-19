الرياض: أعلنت مجموعة تداول السعودية، بالتعاون مع شركة "ستيت ستريت"، عن إطلاق تقرير جديد بعنوان: "نظرة عامة على استراتيجيات الاستثمار النشط وغير النشط في السوق المالية السعودية". ويقدّم هذا التقرير تحليلاً شاملاً يتناول جميع الجوانب المتعلقة بمدى أهمية وفعالية الاستراتيجيات التي تتبعها الصناديق المشتركة لاختيار الأسهم، مما يوفر للمستثمرين رؤية واضحة حول أفضل آليات الاستثمار في السوق المالية السعودية.

وخلال مشاركته في جلسة متخصّصة أقيمت ضمن فعاليات النسخة الثالثة من ملتقى السوق المالية السعودية، كشف الدكتور رامو ثياجاراجان، المستشار المالي الأول في شركة "ستيت ستريت"، عن التقرير، مشيراً إلى أن السوق المالية السعودية شهدت نمواً ملحوظاً خلال السنوات القليلة الماضية مع ارتفاع قيمتها السوقية من 2 تريليون ريال سعودي إلى 11 تريليون ريال سعودي. كما أكد أن التطورات المستمرة على صعيد تنفيذ خطط النمو في المملكة ترافقت مع تغيرات في ترتيب القطاعات الرائدة في السوق، حيث تصدّر قطاعا التقنية والرعاية الصحية قائمة القطاعات الأعلى أداءً.

وأشار الدكتور ثياجاراجان إلى وجود تفاوت ملحوظ في أنماط عوائد الاستثمار بين الشركات عبر القطاعات المختلفة منذ عام 2020م، حيث ارتفعت عوائد بعض الشركات إلى أكثر من 300 – 400% خلال السنوات القليلة الماضية، مؤكداً أن معظم عمليات التداول تتم من قبل مستثمرين غير مؤسسيين، بينما تعود ملكية غالبية الأصول إلى شريحة المؤسسات.

وفي ختام حديثه، سلّط الدكتور ثياجاراجان الضوء على التحوّل الكبير الذي شهدته السوق المالية السعودية على صعيد تمكين قاعدة أوسع من المستثمرين من الوصول إلى الفرص التي توفرها، الأمر الذي ساهم في تطوير آليات جديدة لاكتشاف وتحديد الأسعار على مدار السنوات الماضية.

نبذة عن ملتقى السوق المالية السعودية

يجمع ملتقى السوق المالية السعودية نخبة من أهم الشخصيات وصنّاع القرار في القطاع المالي، بهدف تعزيز الحوار والابتكار في المشهد المالي العالمي وتسليط الضوء على أهمية التكامل بين الأسواق المالية الناشئة والأنظمة المالية المتطوّرة. ويركّز الملتقى على عدّة محاور رئيسية، بما في ذلك تطور السوق المالية، والاستراتيجيات الاستثمارية، وأهم المستجدّات التنظيمية، ليعكس بذلك التزام المملكة بتنويع اقتصادها وتعزيز دورها الاستراتيجي في رسم ملامح مستقبل القطاع المالي العالمي. ويسعى الملتقى من خلال جدول أعماله المتنوع إلى توفير منصة لإجراء الحوارات المثمرة، وإبرام الشراكات، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الدور المحوري لمجموعة تداول السعودية في تعزيز مسيرة النمو والتحول في القطاع المالي.

#بياناتحكومية

-انتهى-