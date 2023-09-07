

دبي، الامارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة اينوك، الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة، اليوم عن تجديد شراكتها التي دامت ثمانية عشر عامًا مع شركة "كاواساكي موتورز" (الفلبين)، وذلك من خلال اتفاقية وُقّعت من خلال "سي كيه دبليو انتربرايزس"، شريك اينوك والموزع الحصري لمنتجاتها في الفلبين.

هذا وتتيح الاتفاقية الجديدة لشركة "كاواساكي" إمكانية الوصول إلى زيوت التشحيم المتطورة من اينوك عبر شبكة الموزعين ومراكز الخدمة التابعة للمجموعة في الفلبين، بدءاً من الزيوت المعدنية عالية الجودة للدراجات العادية ووصولاً إلى الزيوت التخليقية بالكامل والمصممة خصيصاً للدراجات النارية فائقة الحداثة.

وبهذه المناسبة قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "يسعدنا أن نجدد شراكتنا مع ’كاواساكي موتورز‘ - الفلبين، حيث تنبع هذه الشراكة من مساعينا المشتركة لتزويد العملاء بأفضل الحلول والمنتجات الموثوقة. وانطلاقاً من المكانة المرموقة التي تحظى بها المجموعة في أكثر من 50 دولة ودورنا كمزود رائد لزيوت التشحيم، فمن الضروري بالنسبة لنا تعزيز شراكاتنا الحالية وبناء شراكات جديدة للارتقاء بهذه السوق المزدهرة وابتكار منتجات تواكب احتياجات قاعدة عملائنا المتنامية."

وتلبي المنتجات الجديدة مجموعة من المعايير، بما في ذلك شهادة اعتماد إس بي SP من معهد البترول الأمريكي ومعيار T903: 2023 MA-2 من المنظمة اليابانية لمعايير السيارات، مما يضمن السمات الأفضل من حيث كثافة الزيت والحماية من التآكل. وصممت مواد التشحيم الجديدة باستخدام تركيبة "الحماية الحرارية" المتطورة (thermo-guard) والتي تضمن حماية فائقة من تآكل المحرك وناقل الحركة، مما يضمن سلاسة القيادة وآلية تعشيق القابض. علاوة على ذلك، اختُبرت المنتجات في ظروف الحرارة والتشغيل القصوى من قبل الفريق الفني لمجموعة اينوك.

وتستثمر اينوك بقوة في أكبر مصانعها لمزج الزيوت والشحوم (مصنع اينوك للزيوت والشحوم)، وهي منشأة متطورة لتصنيع الزيوت والشحوم في ميناء الفجيرة في الإمارات العربية المتحدة. تعزيزاً لمكانتها كواحدة من أكبر مصانع زيوت التشحيم في الشرق الأوسط وأفريقيا، قامت المجموعة بزيادة سعة التعبئة في المصنع عبر إضافة خط إنتاج جديد فضلاً عن توسيع مساحة التخزين بمقدار 3000 متر مربع. كما تلتزم المنشأة التزاماً صارماً بلوائح السلامة والجودة العالمية، حيث تحرص باستمرار على مواكبة أعلى المعايير.

وبالإضافة إلى عدد كبير من الشراكات المحلية؛ أبرمت اينوك حتى الآن أكثر من 50 شراكة في مناطق عدة مثل آسيا والمحيط الهادئ، ومنطقة بحر قزوين، والشرق الأوسط، وأفريقيا، وأمريكا الشمالية. كما تلتزم المجموعة بتوفير منتجات فائقة الجودة وتلبية متطلبات العملاء عبر عدد من القطاعات والأسواق.

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نبذة عن مجموعة اينوك

شركة بترول الإمارات الوطنية ’اينوك‘ هي مجموعة متكاملة ورائدة في قطاع الطاقة العالمي، مملوكة بالكامل لحكومة دبي، وتعد جزء لا يتجزأ من نجاح الإمارة. وتندرج العمليات التشغيلية للمجموعة ضمن عدة قطاعات هي الاستكشاف والإنتاج، والتكرير، والإمداد، والتجارة والتصنيع، ومنشآت التخزين، وأعمال التجزئة والتوزيع، ووقود الطائرات والمنتجات النفطية للاستخدامات التجارية والصناعية. كما تتضمن الأعمال غير النفطية للمجموعة كلاً من خدمات السيارات، وخدمات البيع بالتجزئة، إضافة إلى حلول تطوير المشاريع المتكاملة. ومن خلال محفظة عملياتها المتكاملة وموظفيها البالغ عددهم أكثر من أحد عشر ألف موظف، تقدّم اينوك خدمات رائدة لآلاف العملاء في ستين سوقاً، مع الالتزام بتزويدهم بأعلى معايير الخدمة، وتوفير أحدث الابتكارات التقنية وأفضل الممارسات العملية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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