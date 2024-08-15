دبي، الإمارات العربية المتحدة: اختتمت مجموعة اينوك النسخة الثانية من "أسبوع اينوك للشباب" التي نظمتها احتفالاً باليوم العالمي للشباب وفي إطار التزام المجموعة بتعزيز مشاركة وقيادة وتمكين وابتكار الشباب في قطاع الطاقة من خلال احتضان المواهب الشابة ورعايتها وتوفير الدعم اللازم لها والتواصل المباشر معها.

حضر الحدث الذي استمر مدة أسبوع، سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك، وسعادة حصة تهلك وكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية، وسعادة ماجد العصيمي المدير التنفيذي لنادي دبي لأصحاب الهمم، وعدد من المسؤولين التنفيذيين من مجموعة اينوك، بالإضافة إلى متحدثين من وزارة تنمية المجتمع، ومكتب الذكاء الاصطناعي، والصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات "مجرى"، ومؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ومايكروسوفت، و"مورو"، وآخرون. كما شارك الحضور في احتفالات يومية وسحوبات وجولات ميدانية.

بهذه المناسبة، قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "يسعدنا أن نختتم النسخة الثانية من ’أسبوع اينوك للشباب‘ تحت شعار ’عالم الشباب‘، الذي بات حدثاً سنوياً مهماً يعكس التزامنا بتمكين الشباب الذين نُعوّل عليهم لبناء مستقبل مستدام وتحقيق مستهدفات استراتيجية الإمارات للطاقة 2050. نحن في مجموعة اينوك، نفخر بجهود شبابنا لتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة الرامية لبناء بيئة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل.".

وتضمنت نسخة هذا العام، التي نظمها "مجلس اينوك للشباب"، عدة ندوات وجلسات حوارية وورش عمل حول مواضيع متنوعة استُلهمت من الأجندة الوطنية 2031 للشباب، مثل جهود العمل المناخي، وتمكين الهوية الوطنية للشباب، ومستقبل التكنولوجيا، وإحداث فارق إيجابي في المجتمع.

وشارك أكثر من 300 موظف وأكثر من 20 مجلس شبابي من جهات متعددة في "أسبوع اينوك للشباب"، الذي أقيم في مواقع متعددة مثل فندق حياة ريجنسي دبي كريك، ومتحف الاتحاد، وفندق ماندارين أورينتال، والمكتب الإعلامي لحكومة دبي.

نبذة عن مجموعة اينوك

شركة بترول الإمارات الوطنية ’اينوك‘ هي مجموعة متكاملة ورائدة في مجال النفط والغاز ومساهم بارز في قطاع الطاقة العالمي. تلعب اينوك، المملوكة بالكامل لحكومة دبي، دوراً محورياً في كافة مراحل سلسلة القيمة في مجال الطاقة. وتندرج العمليات التشغيلية للمجموعة ضمن عدة قطاعات هي الاستكشاف والإنتاج، والتكرير، والإمداد، والتجارة والتصنيع، ومنشآت التخزين، وأعمال التجزئة والتوزيع، ووقود الطائرات والمنتجات النفطية للاستخدامات التجارية والصناعية. كما تتضمن الأعمال غير النفطية للمجموعة كلاً من خدمات السيارات، وخدمات البيع بالتجزئة، إضافة إلى حلول تطوير المشاريع المتكاملة. ومن خلال محفظة عملياتها المتكاملة وموظفيها البالغ عددهم أكثر من 12500 موظف، تقدّم اينوك خدمات رائدة لآلاف العملاء في ستين سوقاً، مع الالتزام بتزويدهم بأعلى معايير الخدمة، وتوفير أحدث الابتكارات التقنية وأفضل الممارسات العملية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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