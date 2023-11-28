دبي، الإمارات العربية المتحدة: احتفلت مجموعة اينوك بعيد الاتحاد الثاني والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة ضمن المقر الرئيسي للمجموعة في دبي، وذلك عبر تنظيم طيف متنوع من الاحتفالات والأنشطة التقليدية. وباعتبار عام 2023 "عام الاستدامة"، وتجسيداً لشعار "روح الاتحاد" في الدولة، تضمن الحدث عروضاً تقليدية، وأسواقاً عائلية لدعم المشاريع الصغيرة، وفنوناً محلية مستوحاة من الحياة البحرية في دولة الإمارات.

وقد شارك فريق الإدارة العليا بمن فيهم الرئيس التنفيذي للمجموعة سعادة سيف حميد الفلاسي؛ وموظفو المجموعة في عدد من الأنشطة للاحتفال بتقدّم الدولة وتاريخها.

ولم تقتصر احتفالات عيد الاتحاد الثاني والخمسين على مقر الشركة فقط، فقد أعلنت المجموعة عن فحص تسجيل المركبات مجاناً لأول 52 عميلاً من عملاء "تسجيل" في مختلف أنحاء الدولة في 29 نوفمبر. فيما تقدّم "أوتوبرو" لسائقي السيارات خصماً يصل إلى 52% على خدمات مختارة في الفترة بين 1 و4 ديسمبر. علاوة على ذلك، سيفوز 10 عملاء محظوظين بمليون نقطة لكل منهم من خلال تطبيق المكافآت الخاص بالمجموعة YES من 30 نوفمبر حتى 10 ديسمبر عند شرائهم من متاجر "زووم" أو "أوتوبرو"، أو تعبئة الوقود من خلال محطات خدمة اينوك واينوك لينك.

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نبذة عن مجموعة اينوك

شركة بترول الإمارات الوطنية ’اينوك‘ هي مجموعة متكاملة ورائدة في قطاع الطاقة العالمي، مملوكة بالكامل لحكومة دبي، وتعد جزء لا يتجزأ من نجاح الإمارة. وتندرج العمليات التشغيلية للمجموعة ضمن عدة قطاعات هي الاستكشاف والإنتاج، والتكرير، والإمداد، والتجارة والتصنيع، ومنشآت التخزين، وأعمال التجزئة والتوزيع، ووقود الطائرات والمنتجات النفطية للاستخدامات التجارية والصناعية. كما تتضمن الأعمال غير النفطية للمجموعة كلاً من خدمات السيارات، وخدمات البيع بالتجزئة، إضافة إلى حلول تطوير المشاريع المتكاملة. ومن خلال محفظة عملياتها المتكاملة وموظفيها البالغ عددهم أكثر من اثني عشر ألفاً وخمسمائة موظف، تقدّم اينوك خدمات رائدة لآلاف العملاء في ستين سوقاً، مع الالتزام بتزويدهم بأعلى معايير الخدمة، وتوفير أحدث الابتكارات التقنية وأفضل الممارسات العملية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.