اعتباراً من 8 يناير 2024، المجموعة تبني على إرثها المستمر وعلامتها التجارية الشهيرة، فضلاً عن سعيها المطلق لتحقيق التميز غير المسبوق في قطاع الضيافة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة إعمار للضيافة، وهي ذراع الضيافة التابع لشركة إعمار العقارية، عن تغيير علامتها التجارية من "العنوان فاونتن فيوز" إلى "العنوان دبي مول"، اعتباراً من 8 يناير. يعكس هذا التغيير الاستراتيجي تفاني المجموعة في الحفاظ على مكانتها المميزة، وتقديم التجربة المميزة المرتبطة بالعلامة التجارية لمجموعة العنوان للفنادق والمنتجعات.

يتصل فندق العنوان دبي مول الواقع في بوليفارد الشيخ محمد بن راشد الشهير وسط مدينة دبي، بدبي مول وهو أكبر وجهة للبيع بالتجزئة والترفيه في العالم، وبالحي الصيني في دبي مول الذي تم افتتاحه مؤخراً ويمكن الوصول إليه عبر ممشى مكيف. يضمّ الفندق 193 غرفة و783 مشروعاً سكنياً وستة مطاعم ومنتجعات مميزة حائزة على جوائز، فضلاً عن مركز متطور للياقة البدنية ونادٍ للأطفال. كما يتميز فندق العنوان دبي مول الجديد بمسبح مع إطلالات بانورامية على وسط مدينة دبي المتنوع ونافورة دبي وبرج خليفة. يوفر هذا المكان مجموعة من المساحات القابلة للتكيف، بدءاً من قاعات الاجتماعات الخاصة وصولاً إلى قاعات الاحتفالات الفسيحة، المجهزة بأحدث التقنيات، ما يضمن إقامة فعاليات سلسة وناجحة، فضلاً عن قائمة الطعام المميزة.

يتميز الفندق القريب من برج خليفة بالفخامة والرقيّ، وهو يقدّم خدمات مُتقنة وأطعمة فاخرة إلى جانب مجموعة كبيرة من وسائل الراحة ذات المستوى العالمي. ويتيح موقعه المركزي إمكانية الوصول الفوري إلى المعالم الشهيرة في المدينة، كما يوفر إطلالات خلابة على أفق المدينة الشهير تُضفي على هذه التجربة الشاملة الرقي والأناقة والسحر.

وقال محمد العبّار، مؤسس شركة "إعمار" العقارية، في معرض تعليقه على هذه الخطوة: "يُعدّ تغيير العلامة التجارية من العنوان فاونتن فيوز إلى العنوان دبي مول أكثر من مجرد تغيير للاسم، فهو إعادة تأكيد على التزامنا بالفخامة والتميز المنقطعي النظير. ويرمز هذا الفندق الشهير إلى قيم دبي وتفانينا في تقديم تجارب استثنائية، ويجسّد مثالاً رائعاً على تاريخ شركة إعمار العريق في تحقيق إنجازات جديدة في قطاع الضيافة الفاخرة".

يرمز هذا الاسم المميز، العنوان دبي مول، المعروف بمكانته المميزة، إلى التجارب الاستثنائية المتوقعة من مجموعة إعمار للضيافة. وباعتباره الاسم المميز للشركة، يحدد العنوان دبي مول هوية المجموعة في قطاع الضيافة.

تتطلع مجموعة إعمار للضيافة إلى تقديم تجربة راقية وغنية لضيوفها داخل هذا الفندق الشهير، مع الاستمرار في إعادة رسم مستقبل الضيافة الفاخرة في المنطقة من خلال توفير الخدمات المميزة التي باتت تربط الضيوف بفنادقها.

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المصدر: ايتوس واير

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