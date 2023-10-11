في إطار مبادرة الدبلوماسية الثقافية "الفنون في السفارات"

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: برعاية كريمة من سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، الراعي الفخري المؤسس لمهرجان أبوظبي، نظّمت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون الندوة الحوارية الثانية ضمن مبادرة "الفنون في السفارات" في إطار فعاليات الدورة العشرين الاستثنائية للمهرجان الذي يُعقد برعاية سموّ الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، وذلك يوم 6 أكتوبر في سفارة دولة الإمارات في لندن بالمملكة المتحدة.

وانعقدت الندوة الحوارية بحضور سعادة هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، والشيخ خالد سعود القاسمي، نائب رئيس البعثة في سفارة الإمارات لدى المملكة المتحدة، إضافة إلى عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي وصناع القرار في قطاعي الثقافة والفنون وممثلي وسائل الإعلام. وقالت سعادتها: "نقدّم مبادرة الفنون في السفارات، مبادرة الدبلوماسية الثقافية الرائدة، بالشراكة مع وزارة الخارجية الإماراتية، برعاية فخرية كريمة وإلهام من سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، المؤمن بدور الثقافة والفنون في بناء جسور التلاقي والتواصل الإنساني وحوار الثقافات".

كما عبّرت عن شكرها لسعادة منصور عبد الله أبو الهول، سفير الدولة لدى المملكة المتحدة، وفريق عمل السفارة، وأضافت: "نسعى إلى إبراز أعمال ومنجز فنانينا المبدعين، وتسليط الضوء على فكر الإمارات وحرفية بناء حضارتها، والإسهام في إثراء الحوار العالمي حول الإبداع الإماراتي"، وختمت بالقول: "يسرُّنا أن نستضيف الفنانة فرح القاسمي تحاورها القيمة الفنية مايا الخليل، لتسليط الضوء على التجربة الاستثنائية للفنانة ومعرضها الفردي الأول في المملكة المتحدة بالتعاون مع مؤسسة دلفينا العريقة، مع مشاركاتها العالمية واختيار أعمالها من كبريات المتاحف الفنية من متحف الفن الحديث (MOMA) في نيويورك، ومتحف غوغنهايم في كل من نيويورك وأبو ظبي، ومركز جورج بومبيدو في نيويورك. باريس، ومتحف الفن المعاصر في برشلونة (MACBA)، ومتحف تيت مودرن في لندن، وغيرها".

وقال الشيخ خالد سعود القاسمي، نائب رئيس البعثة في سفارة الإمارات العربية المتحدة في لندن: "لقد تشرفت بالمشاركة في هذا الحدث الثقافي. كان النقاش بين الفنانتين فرح القاسمي ومايا الخليل المعروفتين في عالم الفن في الشرق الأوسط مميزاً ومثمراً. وتعمل مبادرة "الفنون في السفارات" التي أطلقتها مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون على تعزيز العلاقات من خلال برامج التبادل الثقافي، ومثل هذه الأحداث تؤكد قوة الفن في تعزيز العلاقات وتمتين الروابط الثقافية بين الدول".

وتمحورت الندوة الحوارية التي شاركت فيها الفنانة الإماراتية فرح القاسمي وأدارتها القيّمة الفنية مايا الخليل، حول تجربة الفنانة الرائدة وقدرتها الاستثنائية على استحضار الماضي وإعادة تشكيله بمزجٍ هادف بين الأصالة والمعاصرة، والقيم والحداثة، مجسّدةً طفولتها وذكريات العائلة والمجتمع في تجسيد فني لعلاقتنا بالتكنولوجيا والكمبيوتر والألعاب كعالم افتراضي واعد بالكثير في مجالات المعرفة والفكر والإبداع.

وتتزامن الندوة مع المعرض الفردي الأول للفنانة القاسمي في المملكة المتحدة "خطأ... أعد المحاولة مرة أخرى" الذي يستوحي عنوانه من رسالة الخطأ في الكمبيوتر التي كانت تظهر على جهاز الحاسوب القديم لعائلة الفنانة، حيث تعتبر هذه الآلة هي الرابط بين الفنانة وعائلتها من جهة والعالم من جهة أخرى خلال الأيام الأولى للاتصال بالإنترنت عبر الهاتف.

وتأتي الندوة الحوارية ترجمةً لالتزام مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون بجهود الدبلوماسية الثقافية من خلال مبادرة "الفنون في السفارات"، والتي تعد بمثابة منصة مثالية للتبادل الثقافي وتعزيز الإبداع والفنون بمختلف أشكالها، وتحفيز الحوار الفني واحتضان المواهب الإبداعية ترسيخاً لاستدامة نهضة التشكيل الإماراتي وتعزيز مكانته العالمية، كما تسلط الندوة الضوء على سعي المجموعة المتجدد لدعم المبدعين الإماراتيين في الاحتفاء بتجاربهم، والعمل على مد جسور التواصل بينهم وبين كبريات المؤسسات الثقافية والمهرجانات الدولية.

#بياناتحكومية

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مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون:

تأسست «مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون» عام 1996، وهي بذلك تعد واحدة من أقدم المؤسسات الثقافية في منطقة الخليج العربي. وتعنى المجموعة بدعم منجز الثقافة والفنون واستدامة التنمية الثقافية، عبر احتضان الإبداع لما فيه خير المجتمع إسهاماً منها في إثراء الرؤية الثقافية لأبوظبي، وتقدّم المجموعة طيفاً واسعاً من المبادرات منها مهرجان أبوظبي

والعديد من المنصات الشبابية والبرامج المجتمعية التي تستقطب جماهير متنوعة، كما ترعى الإمكانات الإبداعية داخل الإمارات وخارجها بالتعاون مع كبريات المؤسسات الثقافية المحلية والعالمية. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.admaf.org

مهرجان أبوظبي

حظي مهرجان أبوظبي برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في الفترة من 2007 لغاية 2011. ويحمل المهرجان الذي تأسس عام 2004 تحت رعاية سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الإعلام والثقافة آنذاك (وزير الخارجية والتعاون الدولي حالياً)، هوية وروحية بلاد الخير، بلاد زايد، المبنية على قيم الحوار والاحترام والتسامح والسلام، والتميز في التعليم والمعرفة، بريادة الإبداع، وحرفية الإنجاز، وبناء الحضارة. يقدّم المهرجان سنوياً، ترجمةً لرؤيته في الاستثمار في الشباب وتمكين الصناعات الثقافية والإبداعية، عدداً كبيراً من الفعاليات التي تشتمل على أعمال العرض الأول وأعمال التكليف الحصري، عبر الإمارات السبع والعالم.

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