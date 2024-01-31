• الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي تدعو إلى تعاون رقمي متعدد الأطراف بين الجهات المعنية في مختلف القطاعات لدفع النمو الشمولي والمستدام للاقتصاد الرقمي العالمي

• منظمة التعاون الرقمي تطلق مبادرات جديدة متعددة الأطراف، منها: مركز التميز للذكاء الاصطناعي التوليدي، ومبادرة سلامة المحتوى عبر الإنترنت، وسفارة البيانات .. تقديراً منها للمرحلة الحاسمة في تقدم الاقتصاد الرقمي العالمي

• مجلس منظمة التعاون الرقمي يرحب بانضمام بنغلاديش وقطر واليونان إلى عضوية المنظمة



اختتمت منظمة التعاون الرقمي - وهي منظمة دولية متعددة الأطراف تهدف إلى تمكين الازدهار الرقمي للجميع من خلال تسريع النمو الشمولي والمستدام للاقتصاد الرقمي العالمي- اجتماع جمعيتها العمومية الثالث في مملكة البحرين اليوم الأربعاء 31 يناير 2024، حيث أطلقت عدداً من مبادرات التعاون الرقمي الجديدة بهدف سد الفجوة الرقمية العالمية، وأعلن مجلس المنظمة عن الدول الأعضاء الجدد المنضمين إلى عضويتها وهم جمهورية بنغلاديش الشعبية، ودولة قطر، والجمهورية الهيلينية "اليونان"، كما تم خلال اجتماع الجمعية العمومية تسليم رئاسة منظمة التعاون الرقمي رسمياً إلى المملكة الأردنية الهاشمية.

وخلال الاجتماع الذي عُقد برئاسة سعادة السيد محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات ورئيس مجلس منظمة التعاون الرقمي، وبمشاركة سعادة الأستاذة ديمة بنت يحيى اليحيى الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي، اجتمع رؤساء الوفود الوزراء ممثلو الدول الـ 16 الأعضاء في المنظمة، والتي تمثل ما يقارب 800 مليون نسمة، ويتجاوز ناتجها المحلي الإجمالي 3.5 تريليون دولار، بالإضافة إلى الدول الضيوف، والمنظمات الدولية، ومجموعة من الشركاء، والمراقبين الذين ناقشوا معاً موضوعات تعزيز التعاون الرقمي العالمي، ومنها: نمو الأسواق العابرة للحدود، وقيمة البيانات؛ والاقتصاد الرقمي المستدام المتمحور حول الإنسان؛ والتعاون الرقمي لتحقيق التأثير، والتجارة الرقمية، والاستثمار، وريادة الأعمال، وتعزيز التعاون الرقمي.

وخلال الإعلان عن قرارات المجلس، أكدت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي مجددًا التزامها ببناء منظمة متعددة الأطراف تتسم بالمرونة والكفاءة، مع الاعتراف بالمرحلة المفصلية في تقدم الاقتصاد الرقمي العالمي، والتأكيد على أهمية التعاون بين الأطراف المعنية في مختلف القطاعات لدفع وتسريع النمو الشمولي والمستدام للاقتصاد الرقمي العالمي.

بالإضافة إلى ذلك، أكدت الدول الأعضاء في البيان التزامها بمنع الفجوة الرقمية العالمية من أن تصبح أحد تحديات التنمية، مع الاعتراف بإمكانية التحول الرقمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ولتحقيق ذلك، دعا الأعضاء جميع أصحاب المصلحة في الاقتصاد الرقمي العالمي على التعاون بشكل دؤوب في إطار متعدد الأطراف لضمان حصول كل دولة وشركة وفرد على فرصة للازدهار في الاقتصاد الرقمي العالمي.

وتطرّقت الدول الأعضاء إلى التطورات والتوجهات الأخيرة للاقتصاد الرقمي، والتي تولّد فرصًا جديدة وتخلق في الوقت ذاته تحديات يمكن تخفيف تأثيرها عبر التعاون الدولي. كما شددت على أهمية التعاون متعدد الأطراف لمواءمة السياسات الرقمية في أنحاء العالم. ونوّه إعلان المجلس بدور التعاون لتجاوز مخاطر التفاوت الرقمي وسد الفجوة الرقمية، وأكّد المجلس تأليف اللجنة التنفيذية لعام 2024 برئاسة المملكة العربية السعودية ونوّاب من ست دول أعضاء.

وكشفت الدول الأعضاء عن أحدث مبادرات المنظمة، المتمثلة في مركز التميز للذكاء الاصطناعي التوليدي، والذي سيطلق شبكة من المرافق المتطورة المجهزة بأنظمة متقدمة.

كما أعلنت المنظمة عن مبادرات جديدة أخرى بهدف دفع عجلة التعاون الرقمي، بما يشمل مبادرة سفارة البيانات Data Embassy، ومبادرة سلامة المحتوى عبر الإنترنت Online Content Integrity. وتهدف كافة المبادرات التي تقودها المنظمة بالتعاون مع الدول الأعضاء والمراقبين والشركاء إلى تحقيق اقتصاد رقمي شمولي ومستدام وعابر للحدود.

وتدعم مبادرة سفارة البيانات Data Embassy إنشاء شبكة من مرافق تخزين البيانات الآمنة العابرة للحدود الوطنية، والتي تضمن سلامة وسيادة بيانات الدول الأعضاء، بالتوازي مع مراعاة البيئة الرقمية الموحدة بين الدول الأعضاء في المنظمة. إذ تعد المبادرة إحدى أهم أهداف منظمة التعاون الرقمي للبيانات، والتي ستشكّل إطاراً يستكشف أفضل سبل إدارة وحوكمة البيانات، مما يساعد الدول الأعضاء ومنظمة التعاون الرقمي على الاستجابة لتحديات التشغيل البيني والخصوصية والدبلوماسية الرقمية.

فيما ستواجه مبادرة سلامة المحتوى عبر الإنترنت Online Content Integrity التحديات التي تفرضها المعلومات المضللة في وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات البث مع مراعاة تنوع القيم الثقافية، وقد رحبت المنظمة بقرار دولة الكويت بتأييد هذه المبادرة.

وشهد اجتماع الجمعية العمومية لمنظمة التعاون الرقمي الإعلان عن انضمام 17 مراقبًا جديدًا من القطاع المختلفة، وهو ما يعكس الإرادة العالمية لتعزيز التعاون الرقمي بين مختلف فئات أصحاب المصلحة، وتأكيد الدول الأعضاء في المنظمة التزامها بتقليص الفجوة الرقمية العالمية من خلال الإمكانات التي يوفّرها التحول الرقمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتضمن الاجتماع جلسة افتتاحية؛ رحب فيها سعادة الوزير السيد محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين بالحضور، مشيدًا بتواجدهم الذي يعكس التزامهم بتحقيق أهداف المنظمة وتعزيز التعاون الرقمي العالمي وتذليل التحديات الرئيسية للوصول إلى اقتصاد رقمي شامل ومزدهر ومستدام.

وأضاف سعادته " تفخر مملكة البحرين باستضافة الاجتماع الثالث للجمعية العمومية لمنظمة التعاون الرقمي والذي يؤكد التزام المملكة بدفع عجلة التقدم والابتكار في العالم الرقمي للجميع بما يحقق أهداف منظمة التعاون الرقمي وتطلعاتها في مجال الاقتصاد الرقمي، سعياً إلى تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات العالمية وتحقيق التنمية المستدامة.

كما نوه سعادته بأنه تم خلال فترة رئاسة مملكة البحرين للجمعية العمومية للمنظمة انضمام كل من جمهورية بنغلاديش الشعبية، ودولة قطر، والجمهورية الهيلينية "اليونان"، وكذلك بادرت مملكة البحرين بالمشاركة الفاعلة في أنشطة ومبادرات منظمة التعاون الرقمي المختلفة، ومن أهمها مبادرة جائزة الازدهار الرقمي التي ابتكرتها المنظمة لتشجيع التعاون وتسهيل الابتكار والتحول الرقمي للدول الأعضاء، والتي تضمنت محور الابتكار الرقمي والتحول الرقمي وتمكين المجتمع.

من جهتها قالت سعادة الأستاذة ديمة بنت يحيى اليحيى، الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي: "بالنيابة عن أمانة منظمة التعاون الرقمي أتوجه ببالغ الشكر والتقدير لحكومة مملكة البحرين، كما أعرب عن عميق امتناننا لسعادة السيد محمد بن ثامر الكعبي ومجلس الدول الأعضاء على توجيهاتهم السديدة، ودعمهم المستمر على مدار العام. نحن اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، نحتاج إلى التعاون بين جميع الأطراف والمعنيين، في ظل ما يواجهه العالم من حيث عدم المساواة الرقمية المتفاقمة نتيجة سرعة التقدم التكنولوجي -ولا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي-. فمن خلال التعاون والعمل المشترك، يمكننا ضمان أن يكون هذا التقدم شاملاً ومستداماً باختيارنا، دون أن نتركه للصدفة. فنحن بلا شك نمتلك الأدوات والموهبة والقدرة

على سد الفجوة الرقمية، وتمكين الأقل تمثيلاً، وتمهيد الطريق نحو مستقبل يشمل الجميع دون استثناء".

وأضافت: "تبرز منظمة التعاون الرقمي اليوم كبارقة أمل لغدٍ مشرق، إذ تعمل على تعزيز التعاون من خلال الجمع بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني في جميع أنحاء العالم تحت سقف واحد. وكلنا ثقة بأن القرارات التي اتخذت في الجمعية العامة في البحرين ستساعد أكثر من 800 مليون إنسان في دولنا الأعضاء البالغ عددها 16 دولة، وستترك أثراً واضحاً للأجيال المقبلة".

وفي مداخلة من قبل معالي السيد تارو كونو، وزير التحول الرقمي في اليابان خلال اجتماع الجمعية العمومية، أعرب فيها عن اهتمام اليابان بالانضمام إلى أنشطة المنظمة المتعلقة بالتحول الرقمي وبناء إطار تعاون لمشاركة الخبرات والمعرفة والتجارب في مجال التحول الرقمي.

ويذكر أن منظمة التعاون الرقمي هي منظمة عالمية متعددة الأطراف تأسست في نوفمبر من عام 2020، وتهدف إلى تمكين الازدهار الرقمي للجميع عبر تسريع النمو الشمولي والمستدام للاقتصاد الرقمي. وتجمع المنظمة التعاون الرقمي بين وزارات الاتصالات وتقنية المعلومات في 16 دولة هي مملكة البحرين، وجمهورية بنغلاديش الشعبية، وجمهورية قبرص، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية غامبيا، وجمهورية غانا، والجمهورية الهيلينية "اليونان"، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الكويت، والمملكة المغربية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، وسلطنة عُمان، وجمهورية باكستان الإسلامية، ودولة قطر، وجمهورية رواندا، والمملكة العربية السعودية.

وتركز المنظمة على تمكين الشباب والمرأة ورواد الأعمال، وتستفيد من القوة المتسارعة للاقتصاد الرقمي، ومواكبة الابتكار لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتتمثل رؤيتها في العمل نحو عالم تتمتع فيه كل دولة وشركة وفرد بفرصة عادلة للازدهار في الاقتصاد الرقمي. ومن المقرر أن تعقد الجمعية العمومية المقبلة لمنظمة التعاون الرقمي في فبراير 2025 في المملكة الأردنية الهاشمية.

#بياناتشركات

-انتهى-

نبذة عن منظمة التعاون الرقمي

منظمة التعاون الرقمي هي منظمة عالمية متعددة الأطراف تأسست في نوفمبر 2020 تهدف إلى تمكين الازدهار الرقمي للجميع من خلال تسريع النمو الشامل للاقتصاد الرقمي.

تجمع منظمة التعاون الرقمي بين وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الدول الأعضاء وتركز على تمكين الشباب والنساء ورواد الأعمال، والاستفادة من القوة المتسارعة للاقتصاد الرقمي، ومواكبة الابتكار لدفع عجلة النمو الاقتصادي وزيادة الازدهار الاجتماعي.

وتجمع منظمة التعاون الرقمي بين وزارات الاتصالات وتقنية المعلومات في 16 دولة هي مملكة البحرين، وجمهورية بنغلاديش الشعبية، وجمهورية قبرص، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية غامبيا، وجمهورية غانا، والجمهورية الهيلينية "اليونان"، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الكويت، والمملكة المغربية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، وسلطنة عُمان، وجمهورية باكستان الإسلامية، ودولة قطر، وجمهورية رواندا، والمملكة العربية السعودية. وتمثل الدول الأعضاء مجتمعة ما يفوق 3.5 تريليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي، وسوقاً يضم ما يقارب 800 مليون شخص، أكثر من 70٪ منهم دون سن 35 عامًا.

ومن خلال التعاون والحوار ووضع تشريعات عابرة للحدود تعود بالنفع المتبادل، نسعى إلى إنشاء بنية تحتية وسياسات مثالية داخل دولنا الأعضاء من أجل الإنشاء السريع لاقتصادات رقمية شاملة ومنصفة يمكن لجميع الناس والشركات والمجتمعات من خلالها الابتكار والازدهار.

ومن خلال التعاون والحوار، نعمل على تسهيل الفائدة المتبادلة للتشريعات عبر الحدود. وتسعى المنظمة إلى تأسيس البنية التحتية والسياسات العامة المثلى في الدول الأعضاء بهدف تسريع إيجاد اقتصاد رقمي شامل وعادل يمكن من خلاله لجميع الأفراد وقطاع الاعمال والمجتمعات من الابتكار والازدهار. وتتمثل رؤية المنظمة بالعمل نحو عالم يكون فيه لكل أمة وشركة وفرد فرصة عادلة للازدهار في الاقتصاد الرقمي.

وسعياً لتحقيق المصالح المشتركة لأعضائنا، تعمل منظمة التعاون الرقمي بالتعاون مع الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني لتمكين التحول الرقمي الأكثر شمولاً ونمو الصناعات الرقمية.

وتشمل المبادرات الرئيسية لمنظمة التعاون الرقمي برامج لتعزيز تدفقات البيانات عبر الحدود، وتعزيز توسيع السوق للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين رواد الأعمال الرقميين، وتعزيز الشمول الرقمي بين النساء والشباب وغيرهم من السكان الممثلين تمثيلاً ناقصاً.

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