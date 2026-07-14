دبي، الإمارات العربية المتحدة نظم مجلس شباب هيئة كهرباء ومياه دبي "هاكاثون الذكاء الاصطناعي ذاتي التنفيذ والقيادة" احتفاءً باليوم العالمي لمهارات الشباب 2026 والذي يصادف الـ 15 من يوليو من كل عام. واستضاف مبنى الشراع، المقر الرئيسي الجديد للهيئة، الفعالية على مدار ثلاثة أيام بمشاركة ما يزيد عن 50 من موظفي الهيئة الشباب. وتضمنت الفعالية ورش عمل تطبيقية ومسابقات تفاعلية حول تقنيات ومنهجيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، بهدف رفع مستوى وعي الشباب حول الذكاء الاصطناعي ذاتي التنفيذ والقيادة، وصقل قدراتهم ومهاراتهم، وتمكينهم من تطوير قصص نجاح وحلول مبتكرة بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي. وأشرف خبراء متخصصون على تقييم الحلول والأفكار التي قدمها الشباب لمواجهة مختلف أنواع التحديات بشكل استباقي، وضمان استفادتهم القصوى من الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "عملاً بالتوجيهات السديدة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتكون حكومة الإمارات الأولى في تبني نماذج الذكاء الاصطناعي ذاتية التنفيذ والقيادة في 50% من خدمات وعمليات الحكومة، وتدريب الموظفين على تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي ذاتي التنفيذ والقيادة، نحرص على تمكين الشباب وتوسيع آفاق تجاربهم ومعارفهم حول كيفية التعامل مع أنظمة الذكاء الاصطناعي بصورة عملية، وآلية استخدام أدواته بفعالية، بما يؤهلهم للتعامل بكفاءة ومسؤولية وأمان مع التحديات، وتلبية متطلبات اقتصاد المستقبل. وبوصفها أول مؤسسة حكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة توظف الذكاء الاصطناعي ذاتي التنفيذ والقيادة ضمن منظومة العمل، ومن أوائل المؤسسات الخدماتية على مستوى العالم التي اعتمدت حلول الذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة التشغيلية، نؤمن في الهيئة أن تعزيز تفاعل الشباب مع أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي ذاتي التنفيذ والقيادة من شأنه المساهمة في دعمهم لتنفيذ واتخاذ القرار بشكل مستقل، وضمان مواصلة الهيئة ريادتها العالمية في كافة المجالات."

من جانبها، قالت عائشة محمد الرميثي، رئيس مجلس شباب هيئة كهرباء ومياه دبي: "منذ بدأت الهيئة رحلتها في مجال الذكاء الاصطناعي في عام 2017، نلتزم بمواكبة التوجهات الاستراتيجية للهيئة وأولوياتها التشغيلية، من خلال ترسيخ مساهمة الشباب المباشرة في دفع عجلة الذكاء الاصطناعي والابتكار والتحول الرقمي في الهيئة."

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