دبي: نظم مجلس شباب جمارك دبي ورشة تدريبية للموظفين حول الطريقة المُثلى لتنفيذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تأتي في إطار حرص الدائرة على دعم الموظفين من أصحاب المشاريع، حيث تضمنت الورشة التي أقيمت في شركة هارفستر للقهوة في منطقة القوز الصناعية 3، و اطلاع الحضور على تجربة رواد الاعمال من المواطنين، وتطوير معارفهم وخبراتهم في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لاسيما في مجال صناعة القهوة، حيث تولى جمارك دبي أهمية كبرى لدعم الشباب واستثمار طاقاتهم وتعزيز مشاركتهم في مسيرة التنمية المستدامة.

وقال سعيد الجناحي رئيس مجلس شباب جمارك دبي : يُعد تنفيذ تلك الورش التدريبية ضمن خطة المجلس المعتمدة والهادفة إلى تعزيز دور الشباب في إيجاد أفكار متنوعة ومختلفة لبداية مشروع كَون شباب اليوم هم قادة المستقبل.

وأكد الجناحي على أن تلك الورشة استهدفت عرض تجارب الآخرين من رواد الاعمال وعن الكيفية في تعزيز قيمة المشاريع لتحفيز الشباب على التفكير في ريادة الاعمال من خلال إعداد المواهب الشابة في مختلف المجالات لتطوير معارفهم وخبراتهم في ومساعدتهم على البدء بمشاريع ليكون لهم دوراً في دعم التنمية المستدامة ومشاركين في مسيرة الوطن.

وتناولت الورشة التي قدمتها المهندسة شما بن لاحج شريك مؤسس في شركة هارفستر الحديث عن مشروع القهوة المختصة ومفهوم بروتكول التذوق، صاحب ذلك جلسات تدريبية للحضور لكيفية تذوق القهوة، هذا بالإضافة إلى شرح مفصل عن التحديات التي واجهتها في سوق صناعة القهوة .

وقدمت خلال الورشة نصائح للحضور من مجلس شباب الجمارك في كيفية البدء بمشروع وكيفية المحافظة على تميزه ونجاحه من خلال تحديد رؤية واضحة والعمل على تنفيذها وكيفية مواجهة السوق الموازي في ذات المجال.

ولفتت شما بن لاحج إلى دور جمارك دبي ومساهماتها الواضحة لدعم موقع دبي الرائد في سلاسل التوريد في مجال القهوة على مستوى العالم، حيث توفر جمارك دبي دعماً لوجستياً والعديد من الخدمات التي تربط بين المنتجين والمشترين للقهوة.

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