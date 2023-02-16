تحت شعار "موروثنا صناعة مستدامة"

آمنة خليفة: المهرجان يعزز فرص الابتكار في الحرف اليدوية وتحويلها لصناعات مستدامة

كشف مجلس سيدات أعمال عجمان عن إطلاق فعاليات مهرجان "الحصن الأحمر للحرف" تحت شعار "موروثنا صناعة مستدامة" والذي يهدف إلى تسليط الضوء على الحرف والمهن اليدوية والتراثية وتمكين أصحاب المهن والمشاريع من الترويج لمنتجاتهم، وبحث فرص تحول المنتجات اليدوية والتراثية إلى مشاريع وصناعات مستدامة توفر منتجات مبتكرة.

حضر فعاليات المؤتمر الصحفي الدكتورة آمنة خليفة آل علي رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان ـ عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، وهند المرزوقي مدير مكتب الثقافة والفنون في دائرة التنمية السياحية في عجمان، وعبير الفرج مدير مكتب مجلس سيدات أعمال عجمان، ومروان النعيمي من هيئة النقل ـ عجمان، وعدد من الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام وذلك في مقر مجلس سيدات اعمال عجمان.

وفي مستهل المؤتمر الصحفي رحبت الدكتورة آمنة خليفة، بالحضور وأفادت ان مهرجان "الحصن الأحمر للحرف" والذي ينظم بتاريخ 9 مارس 2023 في منطقة المنامة بحديقة متحف المنامة من الساعة الرابعة مساء وحتى الثامنة مساء، يتماشى مع إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، الدورة الثالثة لحملة "أجمل شتاء في العالم" تحت شعار "موروثنا".

كما يهدف المهرجان للتعريف بالحرف والمهن التي يمتاز بها أبناء الامارات، وبحث فرص تحويل الحرف اليدوية إلى صناعة مستدامة عبر تشجيع أصحاب المشاريع على ممارسة مهنة الاجداد بشكل مبتكر.

وأكدت أن المهرجان يجمع بين حملة أجمل شتاء في العالم مع إبراز موروثنا الحرفي المهني المطور الذي يتسم بالإبداع والاستدامة، وأوضحت الدكتورة آمنة خليفة ان مجلس سيدات اعمال عجمان حريص على تنويع مشاريعه ومبادراته وترابطها مع توجهات الدولة وتوجيه رواد ورائدات الاعمال لتبني مشاريع مبتكرة وخاصة تلك المشاريع التي تتماشى مع هويتنا الوطنية وموروثنا الثقافي.

وأثنت على جهود الجهات الداعمة لمهرجان "الحصن الأحمر للحرف" وعلى رأسها غرفة تجارة وصناعة عجمان ودائرة التنمية السياحية في عجمان وهيئة النقل ـ عجمان، ودائرة البلدية

والتخطيط متمثلة في إدارة بلدية المنامة، مؤكدة ان المجلس يسعى بشكل دائم على تنويع شراكاته بهدف تقديم مبادرات استباقية وخدمات ذات قيمة مضافة لخدمة رواد ورائدات الاعمال وعضوات المجلس من صاحبات رخصة بدايات.

وأشارت رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، ان المهرجان سيشتمل على جلسة حوارية تحت عنوان " من الحرفة الى الصناعة المستدامة " لمناقشة أصحاب الحرف والمهن التراثية والمحلية المبتكرة واستعراض قصص نجاح ملهمة، إلى جانب ما يضمه المهرجان من معرض مصاحب لمنتجات حرفية عملت بها اياد إماراتية سعت من اجل الحفاظ على الموروث واستمراريته والتعريف به، كما يصاحب المهرجان الإعلان عن الفائزين في مسابقة "أفضل منتج أو مهنة قديمة مطورة ومبتكرة" ومسابقة "التصوير الفوتوغرافي" تحت شعار "عين على تراثنا".

من جانبها قالت هند المرزوقي "دائرة التنمية السياحية في عجمان بشكل دائم إلى تقديم الدعم لمجتمع الأعمال في إمارة عجمان من خلال العمل على الإسهام في تطوير بيئة الأعمال، وتحقيق النمو في القطاع الاقتصادي، فيما يتعلق بدعم مختلف أنواع الأنشطة الاستثمارية".

وأوضحت ان إطلاق المهرجان من مدينة المنامة يسلط الضوء على التراث والعمارة والحرف التقليدية ودعم المنتج السياحي للمدينة التي تعد صورة حية لما يمكن أن تمنحه الطبيعة من جمال بما تضمه من سهول ووديان خصبة، وما يحيطها من جبال، وما تحتضنه من تراث يتمثل في المتاحف والحصون والقلاع، التي تمتد بعيداً في الزمن وتقوم شاهدة على تاريخ الإمارة.

وأفادت أن مكتب الثقافة والفنون في دائرة التنمية السياحية يطمح إلى تحديد الرؤية والمبادرات اللازمة لتعزيز القيم الإماراتية والحفاظ على الموروث الثقافي والتراث ودعم المواهب الإماراتية والصناعات الإبداعية في الإمارة.

وأكد مروان النعيمي، على حرص هيئة النقل بتعزيز التعاون والشراكة مع مجلس سيدات أعمال عجمان وكافة الشركاء من الجهات الحكومية بهدف المساهمة في تنفيذ فعاليات ومبادرات رائدة تدعم تنافسية إمارة عجمان في كافة القطاعات.

وأشار إلى مهرجان الحصن الأحمر في منطقة المنامة سيكون له مردود اقتصادي وسياحي واضح، كما سيوفر منصة لانطلاقة العديد من الأفكار والمشاريع الناجحة والمرتبطة بالتراث والمنتجات المحلية.

وكشفت عبير الفرج مدير مكتب مجلس سيدات أعمال عجمان، عن مسابقة "أفضل حرفة أو مهنة قديمة مطورة ومبتكرة" والتي تُشجع على استدامة الحرف والمهن القديمة بين الأجيال بأساليب مبتكرة تتوافق الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، موضحة شروط المشاركة في المسابقة وهي " الفئة العمرية من عمر 15 سنة فما فوق، من مواطني دولة الامارات، المنتج مستوحى من إرث الامارات، وأن يكون المنتج أو المهنة مبتكرة وقابلة للاستخدام والتطبيق"

على ان يكون آخر موعد لاستلام المشاركات في 1 مارس 2023، ويحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة قيمتها 8 آلاف درهم والمركز الثاني 6 آلاف درهم والمركز الثالث 4 آلاف درهم.

هذا إلى جانب مسابقة "التصوير الفوتوغرافي" تحت شعار "عين على تراثنا" لاختيار أفضل صورة للحرف الإماراتية التقليدية، موضحة شروط المسابقة "صورة واحدة لكل مشارك، الصورة للحرف التقليدية الإماراتية وتشمل البيئة: "الصحراوية او الساحلية او الجبلية" على ان يتم اخيار الصور الفائزة من خلال التصويت على حسابات مواقع التواصل الاجتماعي لمجلس سيدات اعمال عجمان، وأوضحت ان آخر موعد لاستلام الصور المشاركة في 5 مارس 2023، وسيتم تكريم الفائزين خلال فعاليات المهرجان للفائزين الأول والثاني.

وفي ختام المؤتمر الصحفي وجهت الدكتورة آمنة خليفة آل علي الشكر والتقدير لكافة الجهات الراعية والمشاركة في فعاليات مهرجان "الحصن الأحمر للحرف" كما وجهت الشكر إلى الصحفيين وممثلي وسائل الاعلام على حضورهم ومساهمتهم في نجاح مبادرات المجلس.

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