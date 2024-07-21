كشفت الدكتورة آمنه خليفة آل علي رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، عن مشاركة المجلس بمجموعة من الفعاليات والأنشطة في النسخة الخامسة من البرنامج الصيفي لحكومة عجمان "صيفنا سعادة"، حيث تأتي المشاركة ضمن خطة المجلس التوعوية والتثقيفية الهادفة إلى دعم وتنمية مهارات وقدرات النشء من منتسبي برنامج صيفنا سعادة.

واستهلت ورش مجلس سيدات أعمال عجمان بورشة "اكتب قصة قصيرة" والتي تهدف إلى تنمية المهارات الأدبية والإبداعية للنشء، وقدمت الورشة هند عبدالله النعيمي في مركز ثرا لريادة الاعمال، بحيث تناولت مفهوم القصص، أنواعها، تصميم ورسم شخصيات القصة، طرق وأفكار رسم الشخصيات وآليات التطبيق والتنفيذ.

وأوضحت الدكتورة آمنه خليفة، أن برنامج مجلس سيدات أعمال عجمان يتضمن عدة ورش تفاعلية نوعية، منها ورشة "شغفي مشروعي" التي تهدف إلى دعم وتحفيز المشاركين على تحويل شغفهم وأفكارهم إلى مشاريع ناجحة، وورشة "مختبر القهوة الإماراتية" التي تركز على تعزيز المعرفة بالثقافة الإماراتية وتراثها من خلال فنون ومراحل تحضير القهوة، وورشة "كيف تتحاور بمهارة" لتنمية مهارات التواصل والحوار بين المشاركين.

وأكدت الدكتورة آمنه خليفة، أن المجلس حريص على تنمية مهارات النشء وتمكينهم من الأدوات الداعمة لتطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع قائمة، وتشجعيهم على الابتكار وريادة الاعمال بهدف المساهمة في إعداد جيل قادر على مواكبة تطورات القطاع الاقتصادي.

وأثنت على جهود اللجنة المنظمة لبرنامج صيفنا سعادة، وما يشتمله البرنامج من فعاليات مجتمعية وثقافية وعلمية تهدف إلى تطوير مهارات الشباب وتنمية قدراتهم ووعيهم، واستغلال أوقات الفراغ بما فيه صالح الفرد والأسرة والمجتمع، مؤكدة على التزام مجلس سيدات اعمال عجمان بالمشاركة في مثل هذه الفعاليات لضمان المساهمة المباشرة في تحقيق رؤية حكومة عجمان وتعزيز السعادة وجودة الحياة.

#بياناتحكومية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا