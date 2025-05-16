نظم مجلس سيدات أعمال عجمان ورشة بعنوان "فن البيع المرن" تحت شعار أسرار التميز بنظام العمل المرن، وذلك ضمن برنامج "زام" التابع للمجلس، بهدف تمكين صاحبات المشاريع من اكتساب مهارات عملية تسهم في تطوير أساليب البيع، وتعزيز قدراتهن على التكيف مع متغيرات السوق، وتحقيق التميز في تسويق وعرض المنتجات، وربط الباحثين عن عمل بنظام جزئي مع صاحبات المشاريع.

قدم الورشة في جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية، سالم الغافري مؤسس ومدير مركز رواد التخصصي للتطوير المهني، بمشاركة أصحاب وصاحبات الأعمال.

وأكدت الدكتورة آمنة خليفة آل علي، رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، أن المجلس يحرص على تنويع مشاريعه ومبادراته بشكل مبتكر يواكب تطلعات صاحبات المشاريع ويدعم مسيرتهن الريادية، ويسعى إلى تصميم برامج نوعية توفر بيئة محفزة لدعم رائدات الأعمال وتمكينهن من النمو والتطور بثقة واستدامة.

وقالت "مبادرة "زام" توفر منصة نوعية تهدف إلى تسهيل فرص العمل الجزئي وربط الباحثين عن عمل مع صاحبات المشاريع لتحقيق المنفعة المتبادلة، مما يسهم في دعم استقرار واستدامة الأعمال ويعزز من مرونة تسويق منتجات مشاريع عضوات المجلس من صاحبات الاعمال".

تناولت الورشة مجموعة من المحاور الرئيسة ومنها "الفرق بين العمل الجزئي والدوام الكامل، مميزات وتحديات نظام العمل الجزئي في قطاع المبيعات، فرص التميز والنجاح في الأدوار المرنة، مهارات الاقناع السريع والانطباع الأول، الذكاء العاطفي والتواصل مع العميل، كيفية فهم احتياجات العميل ومتطلبات السوق، خطوات البيع الناجح، التكيف من العملاء، وتنويع قنوات ومنافذ البيع".

وأشاد سالم الغافري، بجهود مجلس سيدات اعمال عجمان في تنفيذ مبادرات مبتكرة تتواكب مع تطلعات صاحبات المشاريع بهدف تمكين المرأة اقتصادياً، وأكد على دور الورشة في تعزيز مهارات صاحبات المشاريع في مجالات التسويق والبيع، ودعم مفاهيم العمل المرن والتوظيف الجزئي وآليات الاستفادة منه.

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