6 سيدات تغيّر نمط حياتهن خلال برنامج "عيشها بصحة"

نظم مجلس سيدات أعمال عجمان اللقاء الرياضي "عيشها بصحة" ضمن مبادرة المنصة الرياضية بهدف رفع الوعي الصحي وتحفيز السيدات على ممارسة الرياضة واتباع نمط حياة صحية يصب في سعادة المرأة وتعزيز جودة الحياة، وتوفير مظلة تجمع بين مسؤولي ومنسقي برنامج "عيشها بصحة" مع المنتسبات من موظفات الجهات الحكومية وصاحبات الاعمال والسيدات لمناقشة سبل تطوير وتحسين البرنامج خلال المرحلة المقبلة.

حضر اللقاء الدكتورة آمنة خليفة آل علي رئيسة مجلس سيدات اعمال عجمان والدكتورة نورا المرزوقي عضو مجلس إدارة سيدات اعمال عجمان ورئيس اللجنة المنظمة لمبادرة المنصة الرياضية، ومنى صقر المطروشي عضو مجلس إدارة سيدات أعمال عجمان ـ مدير عام جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية.

شارك في اللقاء 30 مشاركة من سيدات الاعمال وموظفات الجهات الحكومية والسيدات المنتسبات لبرنامج عيشها بصحة وذلك في مقر جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية، بحضور ممثلي مستشفى عجمان التخصصي العام ومستشفى ثومبي ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ـ برنامج "اطمئنان"، ونادي ذا جيم ونادي بودي آند سول.

وفي مستهل اللقاء الرياضي رحبت الدكتورة آمنة خليفة بالحضور، وأكدت أن مجلس سيدات أعمال عجمان يولي الجانب الرياضي والصحي أهمية خاصة ضمن مبادراته المستدامة بهدف دعم وتوعية عضواته من صاحبات الاعمال بشكل خاص والمجتمع عامة بأهمية الحفاظ على الصحة العامة وتعزيز الوعي حول أهمية دمج وممارسة الرياضة ضمن اسلوب الحياة اليومي لضمان استدامة الصحة البدنية والنفسية للمرأة والأسرة بشكل عام.

وأفادت أن مبادرة المنصة الرياضية بمثابة قاعدة رئيسية لإطلاق برامج وأنشطة وخدمات مختلفة في مجال الصحة العامة على مدار العام ونافذة للمشاركة في الفعاليات المحلية والإقليمية والدولية الصحية والرياضية، بحيث تُعنى المبادرة بنشر ثقافة الحفاظ على الصحة وامتدادها للأسرة والمجتمع، وبناء شراكات مجتمعية فعالة في مجال الصحة والرياضة بالإضافة إلى دعم صاحبات مشاريع المأكولات الصحية من صاحبات رخصة بدايات واكتشاف أفكار ومشاريع مبتكرة تتواكب مع توجهات المنصة الرياضية.

تضمن اللقاء الرياضي مجموعة من التمارين الرياضية وتمارين التنفس والاسترخاء، إلى جانب حلقة عصف ذهني مع المشاركات لتبادل الآراء والمقترحات التطويرية برنامج "عيشها بصحة" بالإضافة إلى ورشة توعوية تثقيفية حول أهمية اللياقة البدنية في تعزيز الأداء الوظيفي وتعزيز الصحة العامة.

من جانبها قدمت الدكتورة نورا المرزوقي نبذة حول برنامج "عيشها بصحة" ودوره المجتمعي في رفع الوعي الصحي وتحسين أسلوب الحياة وإتاحة الفرصة للموظفات من الجهات الحكومية وسيدات الاعمال وربات البيوت للمشاركة في البرنامج والاستفادة من مميزات البرنامج ومنها الفحوصات الطبية والبرامج الغذائية والرياضية للوصول الى الوزن المثالي وتحسين الصحة العامة لهن على ايدي الخبراء والمختصين من شركاء المنصة من الجهات الصحية والرياضية.

وأشارت أن برنامج عيشها بصحة في نسخته الأولى شهد تفاعل ومشاركة كبيرة من جانب 58 منتسبة استفدن من مميزات البرنامج كما ساهم البرنامج في تغيير نمط حياة 6 منتسبات منهن من اكتشفت مشاكل صحية ليتم البدء في علاجها خلال البرنامج، كما شهد البرنامج تنظيم مجموعة من الدورات وورش العمل المتخصصة في إدارة نمط الحياة وممارسة الرياضة لحياة أكثر سعادة وصحة.

في ختام اللقاء قامت الدكتورة آمنة خليفة بتكريم عدداً من المشاركات ممن استكملوا برنامج عيشها بصحة، وتم تكريم جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية ومستشفى عجمان التخصصي العام ومستشفى ثومبي ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ـ برنامج "اطمئنان"، ونادي ذا جيم ونادي بودي آند سول.

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