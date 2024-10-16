نظم مجلس سيدات أعمال عجمان بالتعاون مع جمعية الإمارات لرائدات الأعمال، جلسة حوارية بعنوان "كيف تقضي يومك وأنت بمزاج رايق" بهدف تسليط الضوء على أهمية الصحة النفسية وتأثيرها على تحسين جودة الحياة ودعم التوازن بين الحياة الشخصية والمهنية.

حضر الجلسة الحوارية في مجلس الصفيا ـ عجمان، الدكتورة آمنه خليفة آل علي رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، والدكتورة شفيقة العامري – رئيس جمعية الإمارات لرائدات الأعمال، ومنى صقر المطروشي عضو مجلس إدارة سيدات أعمال عجمان، وعدد من صاحبات الاعمال وموظفات الجهات الحكومية وربات البيوت.

قدمت الجلسة الحوارية الدكتورة فاطمة سيف الشامسي ـ خبير تدريب وتطوير إداري واستشارات مهنية، حيث قدمت للحضور مجموعة من المحاور ومنها "كيفية تحسين المزاج والحالة النفسية، أهمية تنظيم الوقت، تحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية وأسباب تغير المزاج"، إلى جانب تقديم مجموعة من النصائح حول كيفية تعزيز المزاج الجيد والطاقة الإيجابية من خلال العناية بالنفس، وممارسة التمارين الرياضية، والتغذية السليمة.

وتناولت الجلسة الحوارية عدداً من التجارب وقصص النجاح لسيدات تمكنّ من تحقيق إنجازات كبيرة في حياتهن العملية والشخصية بفضل التزامهن بأساليب الحياة الصحية والإيجابية.

من جانبها، أشادت الدكتورة آمنه خليفة، بأهمية الجلسة الحوارية ودورها في تعزيز الوعي بأهمية الرفاهية النفسية والبدنية للمرأة، مؤكدة على حرص المجلس على تنويع فعالياته وبرامجه التي تهدف إلى دعم المرأة الإماراتية وتمكينها في مختلف المجالات على الصعيدين الشخصي أو المهني.

وأضافت "الجلسات الحوارية تعد جزءاً من خطة المجلس السنوية لتوفير بيئة متكاملة تسهم في تطوير مهارات ومعارف عضوات المجلس والسيدات بشكل عام، موضحة ان المجلس مستمر في تنظيم مثل هذه الفعاليات لدعم سيدات الأعمال وتمكينهن من تحقيق النجاحات وذلك بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

وفي ختام الجلسة، وجهت الدكتورة آمنه خليفة الشكر لكل من شارك وساهم في إنجاح الجلسة، وأكدت أن رفاهية المرأة ونجاحها بمثابة هدف رئيسي من أهداف المجلس ورؤيته المستقبلية، كما قامت بتكريم الدكتورة فاطمة سيف الشامسي.

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