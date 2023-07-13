نظم مجلس سيدات اعمال عجمان التابع لغرفة تجارة وصناعة عجمان، ورشة بعنوان "استخدامات الذكاء الاصطناعي في العمل الحر"، بهدف تمكين أصحاب وصاحبات الاعمال بأدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين الإنتاجية والتسويق الذاتي وفرص الارتقاء بالخدمات والمنتجات وتحسين تجربة العملاء.

قدم الورشة في مركز عجمان الإبداعي بمنطقة الصفيا في عجمان، أحمد فتحي من إدارة مشاريع التكنولوجيا والخدمات الذكية في غرفة عجمان، بحضور عدد من أصحاب وصاحبات المشاريع.

تناولت الورشة تعريف "الذكاء الاصطناعي" ومراحل تطوره ومزايا وفرص الاستفادة من برامج الذكاء الاصطناعي المتاحة في تطوير المشاريع بشكل عام وخاصة في مجال التسويق والإدارة وغيرها من المجالات، كما تم استعراض مجموعة من الأمثلة الناجحة حول ربط الذكاء الاصطناعي بالابتكار والابداع في تصميم المنتج وإدارة المشاريع، وكذلك دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز فرص العمل الحر وصقل المهارات الوظيفية بشكل عام.

وأكدت الدكتورة آمنة خليفة آل علي رئيسة مجلس سيدات اعمال عجمان، على أهمية الورشة في تزويد المشاركين بأحدث التقنيات الداعمة لنمو الاعمال وتطوير الأفكار والمشاريع، موضحة أن المجلس ينفذ خطة توعوية وتدريبية خلال العام الجاري لصقل مهارات ومعارف أصحاب وصاحبات المشاريع والمقبلين على تنفيذ مشاريع جديدة بأهم وأبرز الأدوات والوسائل التنافسية المبتكرة في مجال تنمية الاعمال وبناء الخطط والتنبؤ بالأسواق وتوجهات المستهلكين.

هذا وشهدت الورشة جلسة حوارية لتبادل الأفكار والرؤى حول فرص الاستفادة من منصات الذكاء الاصطناعي في عالم الاعمال، كما أشاد الحضور بمحتوى الورشة واهميتها في دعم المشاريع، واوصوا بضرورة تكثيف الدورات والورش الخاصة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي وخاصة المرتبطة بمجال ريادة الاعمال.

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