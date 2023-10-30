آمنة خليفة: المجلس يسعى لتوسيع دائرة شراكاته دعماً لتطوير مبادراته وخدماته

ترأست الدكتورة آمنة خليفة آل علي رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، الاجتماع الثالث لمجلس إدارة سيدات أعمال عجمان للاطلاع على سير عمل ونتائج مشاريع ومبادرات المجلس للعام الجاري ومناقشة فرص الاستعداد والمشاركة الفاعلة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ "كوب 28".

حضر الاجتماع عائشة خلفان النعيمي نائب رئيس المجلس وعضوات مجلس الإدارة وموظفات المجلس.

تناولت أعمال الاجتماع تقرير مفصل حول رخصة بدايات خلال الربع الثالث من العام 2023، وتطورات مبادرة رفوف ودورها التسويقي عبر توفير 5 منافذ رئيسية بهدف زيادة مبيعات عضوات المجلس من صاحبات الاعمال، وجهود المجلس لتطوير مراكز بيع مبتكرة ومعارض نوعية لزيادة مبيعات عضوات المجلس من صاحبات الاعمال.

وناقش الحضور خطة عمل المجلس للربع الرابع من العام الجاري وأهمية تنويع فعاليات ومشاركات المجلس بالتعاون مع شركائه من القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب خطة ورؤية مجلس سيدات اعمال عجمان خلال 2024 وضرورة تحقيق رسالة المجلس الداعمة لتشجيع المرأة ومساندتها للدخول إلى سوق العمل، ودعم مبادراتها واستثماراتها ومشاريعها، وتبني أفكارها وتحفيزها لخوض مجالات العمل الحر وبما يعزز مساهمتهن المباشرة في زيادة الناتج المحلي.

وأشادت الدكتورة آمنة خليفة بجهود المجلس في تنويع شراكاته بهدف تطوير وتحسين مبادرات وخدمات المجلس، بحيث قام المجلس خلال الربع الثالث من العام الجاري بتوقيع مذكرة تفاهم مع دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، كما عزز تعاونه مع نادي الشرطة للرياضة والرماية بعجمان وبحث فرص التعاون مع مجموعة واسعة من الجهات المشاركة في معرض جيتكس جلوبال 2023، وشارك المجلس خلال الربع الثالث من العام 2023 في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي والجلسة الحوارية "معاً ولأجلك قادرين على التحدي".

كما عزز مجلس سيدات اعمال عجمان دوره الريادي في تشجيع المرأة والمجتمع بشكل عام على الاستثمار الزراعي والاستفادة من التطورات المتسارعة في مجال الزراعية المائية والعمودية من خلال تنظيم ورشتي عمل بعنوان نقض العود 1 و2 بالتعاون مع الخبراء والمختصين في مجال الزراعة.

وحرص المجلس بالتزامن مع عام الاستدامة على تكريم مجموعة من سيدات الاعمال الرياديات بالعضوية الفخرية تقديراً لجهودهن في مجال الزراعة وتحسين جودة الحياة.

وفي ختام الاجتماع أكد الحضور على أهمية تكثيف الدورات التدريبية وورش العمل المتخصصة في مجالات الابتكار ودراسات الجدوى والإدارة إلى جانب تمكين عضوات المجلس وصاحبات الأعمال من أدوات وبرامج الذكاء الاصطناعي بهدف تطوير مشاريعهن وزيادة المبيعات.

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