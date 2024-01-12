نظم مجلس سيدات أعمال عجمان بالتعاون مع مجلس تنسيق العمل الخيري والأوقاف في عجمان، لقاء تعريفي مشترك يجمع صاحبات المشاريع المنزلية مع الهيئات والجمعيات الخيرية في الإمارة بهدف تعزيز مشاركة صاحبات رخص بدايات وسيدات الاعمال في مشاريع "إفطار صائم"، واستعراض ومناقشة آليات وفرص زيادة التعاون بين سيدات الأعمال مع الجهات الخيرية والمجتمعية.

حضر اللقاء في مجلس الصفيا بعجمان، سعادة الدكتورة آمنه خليفة آل علي رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان وسعادة مريم علي المعمري الأمين العام لمجلس تنسيق العمل الخيري والاوقاف في عجمان، وسعادة الدكتورة شفيقة العامري رئيسة مجلس إدارة جمعية الإمارات لرائدات الأعمال، وعضوات مجلس إدارة سيدات أعمال عجمان وعبير الفرج مدير مجلس سيدات اعمال عجمان، والدكتور عبدالله محمد الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والاوقاف، وممثلي الجهات الحكومية وجمعية أسواق عجمان التعاونية والجمعيات والهيئات الخيرية والمجتمعية في عجمان وصاحبات الاعمال والأسر المنتجة.

وفي مستهل اللقاء رحبت الدكتورة آمنه خليفة بالحضور، وقالت "يأتي اللقاء دعماً لجهود مجلس سيدات أعمال عجمان في ‏توثيق صلات سيدات الأعمال مع الشركات والهيئات المحلية والدولية، وتعزيز دور المجلس الاقتصادي والخيري والمجتمعي لتحقيق جودة الحياة وتعزيز مفهوم التكافل الإنساني في المجتمع توفير القنوات الداعمة لنمو أعمال صاحبات الاعمال ورخص بدايات من صاحبات مشاريع الأطعمة.

وأكدت رئيسة مجلس سيدات اعمال عجمان، على أهمية اللقاء ودوره في توفير منصة لتبادل الآراء والأفكار بين الجهات المعنية والمؤسسات الخيرية وصاحبات المشاريع والاسر المنتجة، وتحفيز وتشجيع صاحبات مشاريع الأطعمة على المشاركة في مشاريع إفطار الصائمين.

هذا وأدارت اللقاء منى صقر المطروشي عضو مجلس إدارة مجلس سيدات اعمال عجمان، وقدم الدكتور عبدالله محمد الحمادي محاضرة دينية حول أهمية مشاريع إفطار الصائمين في شهر رمضان الكريم، معتبرا ان اللقاء فرصة لتعزيز التعاون الخيري والمجتمعي والاقتصادي بشكل عام، كما قدم سالم حسن الغافري مؤسس مركز رواد التخصصي للتطوير المهني مجموعة من النصائح الاقتصادية لضمان فاعلية مشاركة الاسر المنتجة وصاحبات المشاريع في مشاريع إفطار صائم، كما تناول بالتفصيل المعايير الواجب توافرها في تسعير الوجبات ونتائج اختيار الموردين في نجاح المشاريع المنزلية.

وأوضحت مريم علي المعمري، أن القيادة الرشيدة وجهت بضرورة مشاركة الأسر المنتجة وصاحبات مشاريع تجهيز الأطعمة في مشاريع إفطار الصائمين في الإمارة، منوهة ان عجمان ستضم خلال العام الجاري أكثر من 40 خيمة إفطار للصائمين.

وأكدت على أهمية التعاون وتكامل الأدوار بين المؤسسات والدوائر في امارة عجمان، مشيرة إلى اهمية اللقاء التعريفي لربط صاحبات المشاريع مع الجهات والمؤسسات الخيرية وذلك تحت مظلة مجلس تنسيق العمل الخيري والأوقاف، كما أكدت على ضرورة تكاتف الجهود استعداداً لـ "مشروع إفطار صائم"، والذي يُعد من المشاريع الرئيسية والحيوية وما يُجسده من قيمٍ نبيلة من العطاء والخير والإنسانية، ومثمنة حرص كافة الجهات الحكومية والمحلية على تفاعلها ودعمها اللامحدود لإنجاح المشروع خلال شهر رمضان المبارك.

وخلال اللقاء تم استعراض الاشتراطات العامة والتي قدمتها بشاير الحمادي من جمعية الاحسان الخيرية، وكذلك اشتراطات الصحة والسلامة الخاصة بإدارة الصحة العامة لدى دائرة البلدية والتخطيط ـ عجمان والتي قدمتها ميره عبدالله بوشهاب مدير قسم الرقابة الغذائية والصحية بالندب في الدائرة.

هذا وأفادت الدكتورة آمنه خليفة، أن كافة مشاريع سيدات الاعمال من صاحبات رخص بدايات في مجال الأطعمة والمشروبات حاصلة على اعتماد إدارة الصحة العامة من دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، كما أوصت رئيسة مجلس سيدات أعمال بضرورة عقد اجتماعات مشتركة بين الجمعيات الهيئات الخيرية المعنية بمشاريع الشهر الكريم تحت مظلة مجلس تنسيق العمل الخيري والأوقاف ووضع أطر ومقترحات لزيادة فرص مشاركة صاحبات المشاريع والاسر المنتجة في المشاريع الرمضانية والمشاريع الخيرية وبما يتوافق مع توجيهات القيادة الرشيدة في عجمان.

وفي ختام اللقاء تم فتح باب النقاش وطرح مجموعة من المقترحات والأفكار الهادفة إلى تعزيز التنسيق بين الجهات الخيرية القائمة على مشاريع إفطار الصائمين والعمل على توحيد أسعار وجبات الإفطار دعماً لزيادة مشاركة صاحبات الاعمال في مشاريع الإفطار، وضرورة تعاون مجلس سيدات اعمال عجمان مع الجهات المعنية لتوفير موردين بأسعار تنافسية لمتطلبات مشاريع صاحبات الاعمال إلى جانب توفير باقات سعرية مناسبة من جانب المطابع الخاصة بإنتاج علب حفظ وجبات إفطار الصائمين.

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