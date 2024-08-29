الشارقة، نظم "مجلس سيدات أعمال الشارقة"، أمس الأربعاء، الموافق 28 أغسطس، في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، لقاءً تفاعلياً احتفاءً بـ"يوم المرأة الإماراتية" 2024 الذي يحمل شعار "نتشارك للغد"، استضاف خلاله مجموعة من عضوات المجلس واللجنة الاستشارية، في رسالة تؤكد جهوده المستمرة في تنظيم الفعاليات المجتمعية التي تحتفي بمكانة المرأة، ودورها في تعزيز مسيرة التقدم والازدهار في جميع المجالات، لا سيما في قطاع ريادة الأعمال والأعمال.

وسلطت الفعالية الضوء على إنجازات المرأة، وحرصت على تسهيل التواصل بين سيدات الأعمال الإماراتيات من عضوات اللجنة الاستشارية، وعضوات المجلس، وتمكينهن من دعم بعضهن، واستعراض قصص نجاحهن، بما يسهم في تعزيز أواصر التعاون والتواصل بينهن، بالإضافة إلى فقرة أسئلة وأجوبة، لمساعدتهن على تبادل التجارب والخبرات والتعرف على أفضل الممارسات التي ساعدتهن على تطوير أعمالهن، كما تضمنت الفعالية ورشة عمل تفاعلية، حصلت فيها المشاركات على زهور، وعملن على تنسيقها وتغليفها.

وعلى صعيد متصل، تعاون "مجلس سيدات أعمال الشارقة" مع "دار الوثائق في إمارة الشارقة"، لإقامة معرض مصغر بالتزامن مع "يوم المرأة الإماراتية"، بهدف استعراض مشاريع النساء الإماراتيات ودعمهن، حيث تم اختيار 6 سيدات أعمال لعرض تجاربهن الناجحة.

وتأتي هذه الفعاليات استكمالاً للمبادرات التي أطلقها "مجلس سيدات أعمال الشارقة" بهدف تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، سواء من خلال مشاركته في مجموعة من كبرى الفعاليات، والجولات والزيارات الميدانية داخل دولة الإمارات وخارجها، أو التعاون مع المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة بهدف دعم وتمكين العضوات، أو تنظيم ورش العمل والملتقيات الحوارية، التي تعزز التواصل بين العضوات وتتيح لهن فرصة تبادل الأفكار والرؤى والممارسات الناجحة.

من جانبها، أكدت مريم بن الشيخ، مديرة مجلس سيدات أعمال الشارقة: "نجتمع اليوم لتكريم المرأة الإماراتية، وتأكيد التزامنا برؤية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، الرئيسة الفخرية لمجلس سيدات أعمال الشارقة، إذ نؤمن بأن تمكين المرأة خطوة أساسية في مسيرتنا الجماعية نحو رفعة الوطن، حيث أن التزامنا بتوفير بيئة داعمة للمرأة يسهم في تحقيق تأثير إيجابي وتعزيز رحلة التقدم والازدهار".

وأضافت: "نحن فخورات بإنجازات المرأة الإماراتية في مختلف المجالات، فهي ليست مجرد مُساهمة، بل قيادية ومُبتكرة وصانعة تغيير، وسنستمر في تقديم الدعم لجميع نسائنا الإماراتيات وتمكينهن من دعم بعضهن ومشاركة رحلاتهن الفريدة، وتبادل تجاربهن وخبراتهن الملهمة، و(نتشارك للغد)، للارتقاء ببعضنا، فمعاً سنتمكن من بناء مستقبل مستدام تتألق فيه المرأة الإماراتية، وتُرسِخ دورها في رحلة التنمية الشاملة المستدامة".

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