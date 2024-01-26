أبوظبي – الإمارات العربية المتحدة: أعلن مجلس سيدات أعمال أبوظبي، التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، عن تنظيم معرض "مُبدعة – رمضان والعيد"، الحدث المُخصص لرائدات الأعمال والمبدعات في إمارة أبوظبي، خلال الفترة من 1-4 فبراير المقبل من الساعة 4 حتى 10 مساءً في منطقة القناة – أبوظبي.

ويشهد المعرض الذي يندرج ضمن برنامج "مُبدعة" التابع لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، مشاركة أكثر من 30 سيدة إماراتية من الحاصلات على رخصة "مُبدعة" والتي تسمح لهن بممارسة بعض الأنشطة التجارية من منازلهن، وتهدف إلى دعم ومساندة أفكار ومبادرات المواطنات للاستثمار في المشروعات الخاصة.

ويأتي تنظيم معرض "مُبدعة – رمضان والعيد 2024" في إطار حرص مجلس سيدات أعمال أبوظبي والتزامه بدعم الشركات والمؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة التي تملكها وتديرها رائدات الأعمال الإماراتيات، وضمن مبادرات المجلس الحثيثة والرامية لتمكين المُبدعات في أبوظبي من تطوير أعمالهن والترويج لمنتجاتهن وتعزيز شبكة علاقاتهن التجارية، بما يخدم الرؤى والتوجهات الحكومية الرامية للنهوض بقطاع ريادة الأعمال الحيوي.

مسار مهني

وفي هذا الصدد، أكدت سعادة أسماء الفهيم، رئيس مجلس سيدات أعمال أبوظبي: "يُعد معرض مُبدعة أحد الفعاليات التي تحظى باهتمام شريحة واسعة من أفراد مجتمع أبوظبي، ومن هذا المنطلق، يحرص مجلسنا على تنظيم معرض مُبدعة بوتيرة دورية منتظمة بهدف دعم رائدات الأعمال والمُبدعات من مختلف الشرائح وفي شتى المجالات، وتشجيعهن على خوض تجربة ريادة الأعمال ومزاولة الأنشطة التجارية من منازلهن، بما يُعزز فرص النجاح وزيادة الإيرادات، وبالتالي توفير مقومات العيش الكريم المستدام".

وأشارت سعادتها إلى أن برنامج مُبدعة يعد أحد المبادرات المُهمة التي تُسهم في رفع مستوى وعي المرأة الإماراتية وتشجيعها على الانخراط في سوق العمل والتوجه إلى ريادة الأعمال كمسار مهني مُنتج ومُثمر.

وتعقد فعاليات النسخة الجديدة من معرض "مُبدعة"، في وقت وصل فيه عدد رخص "مُبدعة" الصادرة عن مجلس سيدات أعمال أبوظبي إلى 2,463 رخصة، وهو ما يعكس أهمية برنامج ومعرض "مُبدعة" ودوره في مساعدة ودعم المرأة الإماراتية وتشجيعها على ممارسة الأنشطة التجارية والاقتصادية والخدمية المختلفة، ودعم مبادراتها للاستثمار في المشروعات الخاصة، وذلك من خلال توفير آليات العمل اللازمة التي تُعزّز من فرص نجاحها مثل التدريب والتطوير والاستشارات والتسويق والتوجيه المهني والمساندة الفنية، ونشر الوعي حول السبل المناسبة التي تمكّن السيدات من مزاولة العمل التجاري من خلال المنزل لتحسين أوضاعهن المادية.

ويضم معرض "مُبدعة" في نسخته الجديدة أكثر من 20 منصة لرائدات أعمال ومُبدعات تُمارسن أنشطة تجارية مختلفة، وهو يعرض تشكيلة واسعة من السلع والمنتجات والخدمات، تشمل التمور والبن والبهارات والتوابل والعطور والعود والبخور والطيب والإكسسورات ومستحضرات ومستلزمات التجميل ونقش الحناء، إضافة إلى أعمال الخط والرسم وخياطة الملابس النسائية وتجارة الشيلة والعبايات والأزياء النسائية والتصميم والديكور وخدمات الأفراح والمشغولات اليدوية وتنسيق الزهور والأغذية والمشروبات وغيرها.

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