خلال فعالية خاصة نظمها مجلس سيدات أعمال أبوظبي بيوم المرأة الإماراتية

القاسمي: المرأة الإماراتية أثبتت نفسها في كافة القطاعات والمجالات على مستوى تقلدها كبرى المناصب وأعلى المراتب وتنمية مشاريعها الخاصة وتنشئة الجيل القادم من شباب المستقبل

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أكدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، أن دعم القيادة الرشيدة لدولة الإمارات وثقتها بإمكانات المرأة الإماراتية منذ مرحلة التأسيس هو ما ساعدها على الارتقاء بمكانتها وتعزيز دورها الملهم كنموذج ريادي يحتذى به في القيادة والإرادة والعطاء والكفاءة.

جاء ذلك خلال فعالية "نتشارك للغد" التي نظمها مجلس سيدات أعمال أبوظبي بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية وبنك أبوظبي الأول وسوق أبوظبي العالمي، وذلك للاحتفاء بإنجازات المرأة الإماراتية وإلقاء الضوء على دورها المحوري في المجتمع والتنمية المستدامة وكافة ميادين الحياة.

واستهلت معالي الشيخة لبنى حديثها بتقديم الشكر والامتنان لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، الرائدة الأولى في تمكين المرأة والمجتمع وللقيادة الرشيدة.

وأشارت معاليها إلى أن المرأة الإماراتية أثبتت نفسها في كافة القطاعات والمجالات على مستوى تقلدها كبرى المناصب وأعلى المراتب وتنمية مشاريعها الخاصة وتنشئة الجيل القادم من شباب المستقبل.

ونوهت معالي الشيخة لبنى القاسمي بأن إحداث المرأة الإماراتية للتأثير الإيجابي والملموس في مجال عملها هو ما يدفعها إلى المساهمة في قيادة الرحلة التطلعية لدولة الإمارات، وأن مكانة المرأة الإمارات واضحة وراسخة وتحظى بتقدير عالمي إيجابي، ويتمثل ذك في الحضور النسائي الكبير ضمن فريق دولة الإمارات في المؤتمر المرتقب COP28، والمشاركة الفاعلة لبنات الإمارات في المحافل والفعاليات الدولية، واللواتي يعتبرن خير سفيرات للدولة التي لطالما كانت راعية وحاضنة لأبرز الكفاءات والكوادر الإبداعية.

وشهدت الفعالية تنظيم جلسة حوارية جمعت مجموعة من رائدات الأعمال اللواتي تميزن في عالم الأعمال، وهم مريم المنصوري المدير العام لشركة ريباوند المحدودة المختصة، وريم الجنيبي رائدة أعمال تقنية ومؤسسة منصة Stellr، والفنانة الإبداعية عفراء الظاهري.

من جانبها، أكدت سعادة أسماء الفهيم رئيس مجلس سيدات أعمال أبوظبي، أنه وبتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات"، (حفظها الله)، يركز المجلس من خلال مبادراته المتنوعة على تشجيع ومساندة المرأة على الدخول بسوق العمل عبر المشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وتوسيع نطاق مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية من خلال ريادة الأعمال، باعتبارها مساهماً رئيسياً في التنمية الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات وإمارة أبوظبي.

وقالت سعادة أسماء الفهيم أن هذا الملتقى في يوم المرأة الإماراتية ينسجم مع مستهدفات المجلس في تنظيم الفعاليات والمؤتمرات والمشاركات في الندوات الاقتصادية المختلفة التي تروج لبيئة الأعمال في إمارة أبوظبي وترفد رائدات الأعمال بالمعارف والخبرات والموارد اللازمة لدخول عالم الأعمال والتوسع فيه من خلال مشاريع مُبتكرة تعزز صورتها العالمية باعتبارها من بين الأنجح والأكثر تميزاً ومن سمعة دولة الإمارات ونموذجها في تمكين المرأة.

بدورها، نوهت فاطمة البلوشي مديرة مجلس سيدات أعمال أبوظبي، بأن المجلس يعمل على رفع قدرات المرأة الإماراتية وتطوير مهاراتها وتعزيز مشاركتها وتمكينها وتشجيع دخول مشهد ريادة الأعمال، انطلاقاً من إيماننا الراسخ بأن التوازن بين المرأة والرجل وتكاملهما المشترك في العمل، هو السبيل الأمثل لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، حيث يحتضن المجلس اليوم أكثر من 30 ألف عضوة من رائدات الأعمال وصاحبات المشاريع اللواتي يجسدن روح الإبداع والنجاح والتميز.

ويشار إلى أن الفعالية شهدت تنظيم معارض مصاحب سعى إلى التعريف بشركات ومشاريع أطلقتها رائدات أعمال على مستوى إمارة أبوظبي بهدف الترويج لها ولدورها في رفد الاقتصاد الوطني وفي توفير فرص العمل، بما يعزز من دور المجلس في تسليط الضوء على الشركات والمشاريع الريادية التي يجري إطلاقها لدفع مجتمع الأعمال على مستوى إمارة أبوظبي.

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