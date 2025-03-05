عجمان: افتتح مجلس راشد بن حميد أولى جلساته الرمضانية بجلسة بعنوان "شهر المجتمع في عام المجتمع"، برعاية وحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط – عجمان، وبمشاركة معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي مدير عام مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، وفضيلة الدكتور نظير محمد عياد، مفتي جمهورية مصر العربية، وسعادة أحمد راشد سعيد النيادي مديرعام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة.

وأعلن الشيخ راشد بن حميد النعيمي في مستهل الجلسة، عن انطلاق المجلس الرمضاني لعام 2025 والذي يعد منبراً للحوار الهادف والتواصل المثمر مع أصحاب الفكر وأهل العلم والمعرفة خاصة في شهر رمضان والذي تتجدد فيه مواسم الخير ومنابر العلم وملتقيات تبادل الفكر والرأي، كما رحب بضيوف الشرف والحضور الذين حرصوا على المشاركة في المجلس العامر والذي يجمع الخبراء والمختصين.

وأكد الشيخ راشد بن حميد على أن الجلسة الرمضانية ألقت الضوء على عددٍ من القيم المجتمعية الأصيلة لمجتمع دولة الإمارات، والتي جاءت متزامنة مع عام المجتمع ويمثل شهر رمضان الفضيل فرصة هامة لتعزيز تلك القيم الأصيلة في نفوس الأجيال الناشئة.

وأدار الإعلامي خالد المرزوقي، الأمسية الدينية التي شهدت حضورًا كبيرًا، وتفاعلًا من ضيوف المجلس.

من جهته، أشاد معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي بمجلس الشيح راشد بن حميد ، الذي يجمع بين الفكر والإيمانيات في الشهر الفضيل، وجاء متزامناً مع إعلان صاحب السمو رئيس الدولة حفظة الله بتخصيص هذا العام عاماً للمجتمع، تلك المبادرة التي تجمع جهود جميع مؤسسات الدولة لإثراء هذا العام بالطرح الإيماني والمجتمعي لتحفيز أفراد المجتمع نحو الرقي قدماً بالقيم الإنسانية التي تربي عليها مجتمع دولة الإمارات.

وأضاف، أن المجالس في دولة الإمارات العربية المتحدة عامرة بذكر الله وتدعو إلى مباديء التصافي والتحابي كقيم مجتمعية أصيلة داخل مجتمع دولة الإمارات.

من جانبه، تحدث فضيلة الدكتور نظير محمد عياد، عن تسمية دولة الإمارات لعام 2025 بـ "عام المجتمع" وهو ما يتزامن مع ما أولته الشريعة الإسلامية من عناية للعلاقة الإيجابية التي تربط بين العبد وربه وبين الفرد والمجتمع، مؤكداً أن الصوم شُرع لهذا المفهوم الاجتماعي كما أن تلك الفريضة تكشف عن عددٍ من الحقوق الواجبة بين أفراد المجتمع.

وبيـن عياد، أن النصوص القرآنية والأحاديث النبوية أكدت على أن فريضة الصوم هي عبادة لها دلالات تؤكد على قيم الأخوة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن اختيار عام المجتمع يستهدف بالأساس الرأفة بالإخرين والعمل على المسؤولية المجتمعية المشتركة.

وتخلل المجلس فتح باب الحوار والنقاش الفعال بين الحضور، ويهدف المجلس إلى فتح آفاق المناقشة الإيجابية والحوار الفعال مع نخبة من المختصين والخبراء والعلماء والمفكرين والمبدعين في مختلف التخصصات.

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