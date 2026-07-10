نظم مجلس دبي الرياضي يوماً رياضياً مخصصاً لكبار المواطنين من أعضاء "نادي ذخر"، ضمن فعاليات مبادرة "صيفنا رياضي"، وذلك بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع بدبي، ومركز دبي التجاري العالمي. وأقيمت الفعاليات في ملاعب "عالم دبي للرياضة"، وسط أجواء إيجابية وتفاعلية.

وشهدت الفعاليات مشاركة سعادة سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، بحضور فوزية فريدون، مدير قسم الرياضة المجتمعية في المجلس، وعدد من منتسبي مركز دبي التجاري العالمي. وشارك أعضاء نادي ذخر في مباريات ودية شملت كرة القدم، والكرة الطائرة، وكرة الريشة، إلى جانب لعبة "البوصلة" التي أُضيفت حديثاً إلى أنشطة عالم دبي للرياضة، مما أضفى جواً من البهجة والحيوية بين جميع المشاركين.

وإلى جانب الأنشطة البدنية، تضمن اليوم الرياضي إجراء فحوصات طبية وبدنية، وتقديم محاضرة توعوية وورشة عمل تطبيقية لأعضاء النادي حول الصحة والإسعافات الأولية. وركزت الورشة على طرق التعامل السليم مع الحالات الصحية الطارئة والإصابات المحتملة التي قد يتعرض لها كبار المواطنين أو أي فرد من أفراد المجتمع.

وفي هذا السياق، قال مارتي بيان، الرئيس التنفيذي للتسويق في مجموعة "هواوي" لأعمال المستهلكين بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا: "نفخر في (هواوي) بدعم التوجه المتنامي في دبي نحو بناء مجتمعات أكثر صحة ونشاطاً وترابطاً. تعكس شراكتنا مع 'عالم دبي للرياضة 2026' التزامنا الراسخ بجعل مفاهيم الصحة الذكية في متناول الجميع، وتشجيع أفراد المجتمع على تبني أسلوب حياة نشط بطرق عملية وممتعة ومستدامة، لاسيما خلال أشهر الصيف".

وأضاف بيان: "نهدف من خلال ابتكاراتنا الرائدة، وفي مقدمتها سلسلة ساعات (HUAWEI WATCH FIT 5) الذكية والمصممة لدعم تتبع اللياقة البدنية وتقديم مؤشرات صحية دقيقة، إلى تمكين المستخدمين من فهم طبيعة أجسامهم بصورة أفضل، والحفاظ على عادات صحية يومية، واتخاذ خطوات ملموسة نحو أسلوب حياة أكثر توازناً. وينسجم هذا التوجه تماماً مع رؤية دبي الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز جودة حياة المجتمع، وترسيخ مكانة الإمارة كإحدى أكثر الوجهات العالمية نشاطاً وملاءمة للعيش".

ويأتي تنظيم هذا الحدث في إطار حرص مجلس دبي الرياضي على إقامة فعاليات رياضية متنوعة على مدار العام لأعضاء "نادي ذخر". وتندرج هذه الجهود تحت مظلة مبادرة "صيفنا رياضي"، التي أطلقها المجلس بهدف إتاحة الفرصة لمختلف شرائح المجتمع للمشاركة في الأنشطة الرياضية، ونشر ثقافة النشاط البدني، وتحويل شهور الصيف إلى فترة حافلة بالحيوية والفعاليات الهادفة.

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