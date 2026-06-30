ينظم مجلس دبي الرياضي في الساعة التاسعة من صباح غدٍ (الأربعاء 1 يوليو 2026)، في القاعة رقم (8) بمركز دبي التجاري العالمي، حفل الختام وتتويج الفائزين في دورة "ألعاب مدارس دبي"، والتي تُعد الدورة الرياضية الأكبر من نوعها في الإمارة.

ويشهد الحفل حضوراً رفيع المستوى لعدد كبير من القيادات الرياضية وكبار الشخصيات والمسؤولين من مجلس دبي الرياضي، ووزارة الرياضة، ووزارة التربية والتعليم، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، إلى جانب ممثلي المدارس الحكومية والخاصة المشاركة في منافسات هذه النسخة الاستثنائية.

ويأتي هذا الحفل الاحتفائي ليتوج موسماً رياضياً حافلاً بالنجاحات والأرقام القياسية غير المسبوقة، حيث تمثل هذه الدورة أولى المحطات التأسيسية الفاعلة في عملية انتقاء وتطوير المواهب الرياضية، وضمن مشروع صناعة الأبطال الرياضيين في إمارة دبي.

وتعكس هذه الدورة، التي أقيمت بالتعاون مع شركة "إي أس أم" الشريك التشغيلي وتحت رعاية شركة مايديا، الرؤية الاستراتيجية لمجلس دبي الرياضي في جعل الرياضة المدرسية القاعدة الأساسية للهرم الرياضي الصحيح، وإدراكاً لدورها الجوهري في بناء الشخصية السليمة والصحة النفسية والجسدية للطلاب، فضلاً عن دورها المحوري كمنصة ذهبية لاكتشاف وتطوير المواهب الرياضية ورفد الأندية بالكوادر الواعدة.

وتضمن البرنامج التنافسي للدورة تنظيم 25 بطولة رياضية متنوعة شملت ألعاب: كرة القدم، والكرة الطائرة، وكرة السلة، وكرة اليد، وتنس الطاولة، والتزلج على الجليد، والجمباز الإيقاعي، والمبارزة، والجولف، والتنس، والسباحة، والريشة الطائرة، والكريكت داخل القاعات وفي الملاعب المفتوحة، وتسلق الجدار، والبادل، والشطرنج، والألعاب الإلكترونية، والقوس والسهم، وألعاب القوى، وكرة الشبكة (نت بول)، والكاراتيه، إلى جانب مسابقات مخصصة لأصحاب الهمم، وبطولة رياضية خاصة بالمعلمين.

وسيشهد الحفل تكريم الطلاب المتميزين والمدارس الحاصلة على المراكز الأولى في فئتي المدارس الابتدائية والثانوية بعد أشهر من المنافسات القوية، وتؤكد هذه البطولة التزام مجلس دبي الرياضي بترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي رائد لاكتشاف واستقطاب وتطوير المواهب في شتى المجالات، وبناء قاعدة رياضية قوية تسهم في تعزيز كفاءة الفرق والمنتخبات الوطنية وتمثيل الدولة بتميز في المحافل الدولية.