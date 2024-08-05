تنطلق اليوم منافسات الدورة الصيفية لأكاديميات كرة القدم خلال الفترة من 6 إلى 31 أغسطس 2024 التي ينظمها مجلس دبي الرياضي وذلك في إطار تنفيذ سياسة استقطاب وتطوير المواهب الرياضية 2023-2033، واستعداداً لاستئناف النشاط الرياضي لقطاع الناشئين والشباب في كرة القدم للموسم الرياضي 2024-2025.

وتكتسب الدورة التي انطلقت عام 2010 أهمية كبيرة كونها تعد فرصة للاعبي الأكاديميات للعب مباريات تنافسية من أقرانهم في مختلف الفئات العمرية مما يساهم في تطوير مهاراتهم وزيادة خبراتهم في خوض المباريات التنافسية قبل انطلاقة الموسم الرسمي، كما تمنح المشرفين على الأكاديميات والطواقم الفنية فرصة التعرف أكثر على مستويات اللاعبين.

ويشارك في النسخة الجديدة من الدورة 800 لاعب ينتمون الى 32 فريقا من 5 أندية هي: شباب الأهلي، الوصل، النصر، حتا، وعجمان وتتضمن 8 فئات عمرية هي: 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16و 18سنة وتقام مبارياتها ال 48 في ملاعب أندية دبي وفي صالات عالم دبي للرياضة في مركز دبي التجاري العالمي.

وتقام مسابقة تحت 18 سنة بنادي النصر، فيما تقام مسابقة تحت 16 سنة بنادي الوصل، وتقام مسابقة تحت 15 سنة بنادي شباب الأهلي، وتقام أيضا مسابقة تحت 14 سنة بنادي شباب الأهلي، فيما تقام مسابقة تحت 13 سنة بنادي حتا، وتقام مسابقة تحت 12 سنة ومسابقة تحت 11 سنة ومسابقة تحت 10 سنة في صالات عالم دبي للرياضة في مركز دبي التجاري العالمي

وتقام مباريات البطولة بنظام المجموعة الواحدة من دور واحد حيث يلعب كل فريق مباراة واحدة مع جميع المنافسين ويتم تحديد بطل المجموعة حسب عدد النقاط التي يحصل عليها في ختام المنافسات، وبعد نهاية الوقت الأصلي لكل مباراة مهما كانت نتيجتها سيخوض الفريقان ركلات الترجيح بهدف تدريب اللاعبين على إتقانها وتطوير مهارات كل لاعب وحارس مرمى.

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