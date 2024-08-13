نظمّ مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع مركز دبي التجاري العالمي يوماً رياضياً لأعضاء "نادي ذخر" المجتمعي وذلك ضمن مبادرة "صيفنا رياضي"، وبمشاركة من منتسبي مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وذلك في ملاعب عالم دبي للرياضة في مركز دبي التجاري العالمي. وتقدم الحضور في الفعالية سعادة سعيد حارب، امين عام مجلس دبي الرياضي وسعادة مشعل عبد الكريم جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وسعادة ماهر عبد الكريم جلفار نائب الرئيس التنفيذي في مركز دبي التجاري العالمي، كما شاركوا في المباراة الودية لكرة القدم التي جمعت فريق "نادي ذخر" المجتمعي وفريق مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف والتي أشاعت جواً من الفرح والسعادة بين جميع المشاركين.

كما حضر الفعالية فوزية فريدون مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي بالإنابة، وعدد من منتسبي مركز دبي التجاري العالمي والأطقم الفنية والطبية في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

والى جانب المباراة والأنشطة الرياضية تضمنت الفعالية محاضرة توعوية وورشة تعليمية عملية لأعضاء "نادي ذخر" المجتمعي عن الصحة والاسعافات الأولية للتعامل مع الحالات الصحية الطارئة والاصابات التي يمكن أن يتعرض لها كبار المواطنين وأي شخص في المجتمع وكيفية التعامل معها قبل وصول فريق الإسعاف.

ويحرص مجلس دبي الرياضي على تنظيم فعاليات رياضية مختلفة على مدار العام لأعضاء "نادي ذخر" المجتمعي وفي مختلف الرياضات، حيث نظّم المجلس خلال شهر يوليو الماضي فعاليتين رياضيتين ترفيهيتين لأعضاء "نادي ذخر" المجتمعي للسيدات والرجال في "سكي دبي" تضمنت فعاليات ثلجية متنوعة بثت السعادة والنشاط لدى المشاركين والمشاركات، وذلك ضمن مبادرة "صيفنا رياضي" التي أطلقها المجلس بهدف إتاحة الفرصة لمختلف شرائح أفراد المجتمع للمشاركة في الأنشطة الرياضية ودعم تنظيم الفعاليات الرياضية التي تساهم في نشر ثقافة ممارسة الرياضة والنشاط البدني في مجتمع الدولة، وتحويل شهور الصيف الى فترة حافلة بالنشاط والحيوية والفعاليات الرياضية المختلفة.

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