بالتعاون مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال وشرطة دبي

10 ألعاب رياضية تستمر على مدار 6 أشهر

20 ألف عامل من مختلف المؤسسات يشاركون في المنافسات

أعلن مجلس دبي الرياضي عن إطلاق النسخة الرابعة من "الدورة الرياضية العمالية" التي تقام بالتعاون مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال بدبي وشرطة دبي، وبلدية دبي، تحت شعار "إسعادهم هدفنا" وتستمر حتى 31 مارس 2023، وتقام منافساتها في عدة مواقع مختلفة بدبي، وتتضمن 10 ألعاب رياضية هي: كرة القدم، كرة السلة، كرة الطائرة، الريشة الطائرة، مصارعة الذراعين، اليوغا، شد الحبل، الكريكت، سباق الطريق، والسباحة، ويشارك فيها 20 ألف عامل من مختلف الشركات في دبي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي وتحدث خلاله سعادة سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، اللواء عبيد مهير بن سرور نائب مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، العميد علي خلفان المنصوري مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالوكالة في شرطة دبي بحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، وممثلي الشركات الراعية للدورة.

وقال سعادة سعيد حارب: "يسرنا أن نواصل العمل معًا لتنظيم هذا الحدث الرياضي المجتمعي السنوي المهم الذي يجسد تقدير دولة الإمارات لفئة العمال في جميع تخصصاتهم ومختلف الأعمال التي يقومون بها، فالعمال طرف أساسي في عملية التنمية المستمرة التي تشهدها الدولة وهم جزء من نسيج مجتمعنا المتنوع ولهم منا التقدير والرعاية التي يستحقونها نظير ما يبذلونه من جهد صادق لخدمية هذا الوطن وأفراد المجتمع".

وأضاف: "الرياضة جزء أساسي في حياتنا سواء كممارسين أو منظمين أو مشاهدين، والعمال لديهم الحب الكبير للرياضة ويمتلك العديد منهم مهارات رائعة ومستويات فنية جيدة ولذلك فنحن حريصون على تنظيم واستمرارية هذه الدورة التي تؤكد أن دولة الإمارات هي وطن الجميع وأن الرياضة هي حق للجميع، نشكر شركائنا والجهات الداعمة لتنظيم هذا الحدث سواء ونشكر مستضيفي المنافسات التي نثق أنها ستكون حدثًا مميزًا وستساهم في تعزيز التقارب والتعاون بين العمال المشاركين من مختف الجنسيات والتخصصات".

وقال اللواء عبيد مهير بن سرور: "أشكر مجلس دبي الرياضي على تنظيمه هذه المبادرة الرائدة، كما أشكر المؤسسات والشركات من القطاعين العام والخاص على تقديم كافة سبل الدعم لإنجاح هذه الدورة، مشاركتنا مع مجلس دبي الرياضي ليست حديثة، فقد بدأنا منذ 2010 من خلال تنظيم عدة فعاليات متنوعة ومتفرقة، وفي عام 2017 تبلورت هذه الأنشطة على شكل دورات رياضية تتضمن عدة بطولات رياضية، وقد بدأنا في استراتيجية مع مجلس دبي الرياضي لإطلاق هذه المبادرة لتحديد المستهدف وهم العمال الذين يشاركون في هذه المبادرة وهدفنا واحد هو أن يكون العامل سعيد، فالعمال هم شركاؤنا في مسيرة التنمية وجزء من عائلتنا".

وأضاف: "في كل نسخة تم تنظيمها من الدورة نقوم بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي بتحليل النتائج ونعلم إلى تطوير منافسات الدورة في كل عام لمعرفة الرياضات التي يفضلها العمال وإضافتها في النسخ التي تليها، وإجراء التعديلات التي تناسب المشاركين".

ومن جانبه قال العميد علي خلفان المنصوري: "تدرك القيادة العامة لشرطة دبي أهمية المبادرات الرياضية التي تستهدف مختلف فئات المجتمع كما ندرك أهمية فئة العمال الشريك الأساسي في التنمية الذين يقومون بدورًا مهمًا في المجتمع، وسبق أن تعاونت شرطة دبي مع مجلس دبي الرياضي في تنظيم العديد من المبادرات التي تهدف إلى إسعاد مختلف فئات المجتمع من أبرزها الروح الإيجابية، والدورة الرياضية العمالية تشكل صورة جميلة على مستوى الإمارات بما تتضمنه من تنوع رياضي مميز مما يعزز النشاط والنتائج الإيجابية، فالرياضة تشجع على تعزيز الظواهر الإيجابية في المجتمع، وتمنح الفرصة للجميع لممارسة رياضاتهم المفضلة في جو من التنافس الشريف، ويعتبر الجميع فائزًا في هذه الدورة، وهذا هو الهدف الذي يمكننا تحقيقه من خلال العمل سويًا بالتعاون بين القطاعين العام والخاص".

وتقام منافسات الدورة الرياضية العمالية في 6 مواقع هي: جبل علي، القوز، الجداف، موانئ دبي العالمية، دتكو، ودلسكو، وتقام الدورة برعاية دي بي وورلد ودبي القابضة ودتكو، ودلسكو، ولاند مارك، وورلد سيكيورتي، وبرنامج تقدير.

ويهدف مجلس دبي الرياضي من تنظيم الدورة الرياضية العمالية إلى إتاحة الفرصة للعاملين بالشركات لرفع مستوى لياقتهم البدنية وإرساء شراكة فاعلة بين المؤسسات الحكومية والخاصة من خلال توفير فرص التواصل بينهم إلى جانب تحسين ظروف العمل من أجل رفع الإنتاجية وشغل أوقات فراغهم بممارسة الرياضة والنشاط البدني، ومشاركتهم في أجواء مليئة بالمنافسة والترفيه بما يحقق رؤية المجلس في بناء مجتمع رياضي متميز وسعيد.

وكان مجلس دبي الرياضي قد أطلق المبادرات الرياضية التي تستهدف العمال منذ عام 2010 تحت مسمى المهرجان الرياضي العمالي الأول، وشارك فيه الآلاف من العمال من مختلف الجنسيات والأعمار، ومن ذلك الوقت وتلقى هذه الفعاليات الاهتمام والتطوير حتى وصلت إلى الدورة الحالية التي تقام برعاية موانئ دبي العالمية وبمشاركة أكثر من 2000 عامل.

وتعد الدورة الرياضية العمالية من أبرز الفعاليات الرياضية على أجندة مجلس دبي الرياضي السنوية، نظرًا لما تحققه من أهداف في نشر الرياضة بين فئة مهمة في المجتمع وهي فئة العمال الذين يمثلون مختلف الجنسيات، وتتضمن المبادرة العديد من البرامج والفعاليات الرياضية المخصصة للعمال، حيث يسعى مجلس دبي الرياضي إلى منحهم الفرصة لممارسة رياضتهم المحببة والترويح عن أنفسهم وتعزيز شبكة علاقاتهم مع أقرانهم بمختلف الشركات والمؤسسات، وسعيًا لتطبيق رؤية المجلس في بناء مجتمع رياضي متميز من خلال تنظيم أحداث رياضية تتاح فيها فرصة المشاركة للجميع.

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