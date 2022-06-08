بحث مجلس دبي الرياضي واتحاد الإمارات لكرة السلة سبل التعاون مع الاتحاد الدولي لكرة السلة في مجال تطوير اللعبة وتعزيز مكانتها في دولة الإمارات والمنطقة ودعم جهود الاتحاد الدولي لتطوير اللعبة على المستوى العالمي.

جاء ذلك خلال زيارة وفد الاتحاد الدولي لكرة السلة إلى مقر مجلس دبي الرياضي واللقاء مع سعادة سعيد حارب الأمين العام للمجلس، واللواء م. إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة.

ورحب أمين عام مجلس دبي الرياضي بوفد الاتحاد الدولي لكرة السلة الذي ضم أنجو فايش المدير المالي للاتحاد الدولي لكرة السلة، وباتريك ماريلاف المدير التنفيذي للاتحاد، وهاكوب خاجيريان المدير التنفيذي للاتحاد في قارة آسيا، بحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام للمجلس و سالم المطوع الأمين العام لاتحاد الامارات لكرة السلة وفريد القيواني عضو مجلس إدارة الاتحاد، وأكد حرص المجلس والاتحاد الإماراتي لكرة السلة على التعاون مع الاتحاد الدولي لتطوير هذه الرياضة الأولمبية الرائعة سيما وأنها تعد من الرياضات المهمة في الدولة وتوليها الأندية اهتماما كبيرا كما يبذل الاتحاد جهودا كبيرة لتطوير اللعبة في الدولة حيث فاز منتخبا الوطني بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الخليجية التي أقيمت مؤخرا في الكويت.

كما أكد حارب أن مجلس دبي الرياضي يرتبط بعلاقات تعاون مثمرة وعديدة مع مختلف الاتحادات الرياضية الوطنية والدولية واللجان الأولمبية وأن الدولة تستضيف العديد من البطولات والمعسكرات والفعاليات الدولية سنويا، ويسر المجلس أن يعزز التعاون مع الاتحاد الدولي لكرة السلة في مختلف المجالات.

وشكر وفد الاتحاد الدولي لكرة السلة مجلس دبي الرياضي واتحاد الإمارات لكرة السلة على جهودهما في مجال دعم وتطوير الرياضة عموما وكرة السلة خصوصا وأكد أن تجربة دولة الإمارات في نشر وتطوير الرياضة في الدولة تنال تقدير وثناء المجتمع الدولي، كما أكد على رغبة الاتحاد الدولي في تعزيز التعاون بين الطرفين والارتقاء بمستوى التعاون لمراحل متقدمة.

واصطحب حارب الوفد الزائر في جولة بمقر مجلس دبي الرياضي تضمنت زيارة مقر جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي وإدارات المجلس ومختبر الابتكار الذي يستضيف ورش العمل والملتقيات وجلسات العصف الذهني للمجلس.

وفي ختام اللقاء قدّم سعادة سعيد حارب لكل فرد من أعضاء الوفد نسخة من كتاب "قصتي" لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله.

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