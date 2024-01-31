الإمارات العربية المتحدة: قدم مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية ورشة توعوية مجتمعية للطلاب والباحثين عن عمل وأولياء أمور الخريجين، وذلك في مدرسة السلام بمنطقة الفلاح في إمارة أبوظبي حول برنامج "نافس" ومبادراته المتنوعة وبرامج الدعم الحكومي التي يقدمها.

تم تنظيم الورشة بالتعاون مع دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي وبمشاركة كل من دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي ودائرة التمكين الحكومي – أبوظبي ودائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي وهيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، بهدف تسليط الضوء على برنامج "نافس" وما يقدمه من برامج دعم مالي متنوعة وفرص وظيفية وتدريبية وإرشادية لتأهيل الباحثين عن عمل من المواطنين وتمكينهم من شغل الوظائف في شركات القطاع الخاص بالدولة.

شهدت الورشة عدداً من القيادات في الجهات المعنية، وبحضور حوالي 300 من طلبة وأولياء أمور الخريجين والباحثين عن عمل بمنطقة الفلاح، حيث قدم مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية محاضرة توعوية شاملة عن برنامج "نافس" والممكنات الحكومية التابعة له، مع استعراض مجموعة البرامج الخاصة بحزمة الدعم المالي مثل برنامج دعم رواتب المواطنين وعلاوات أبناء العاملين في القطاع الخاص وبرنامج اشتراك لصندوق التقاعد وبرنامج الدعم المؤقت في حالات فقدان الوظيفة، علاوة على حزمة برامج التدريب والتأهيل مثل برنامج خبرة وبرنامج كفاءات وبرنامج الإرشاد المهني.

شملت الورشة كذلك جلسة نقاش مفتوح مع الحضور للرد على الأسئلة التي تدور في أذهان الخريجين وذويهم حول طبيعة العمل في القطاع الخاص والتحديات المصاحبة له والفرص التطويرية التي تفرضها بيئة العمل الديناميكية في الشركات الخاصة، حيث تم تسليط الضوء على كيفية التسجيل في "منصة نافس" للبحث والتقديم على الفرص الوظيفية والتدريبية المتاحة، بالإضافة إلى استعراض البرامج التدريبية في القطاعات المتخصصة التي يقدمها برنامج "نافس" بالتعاون مع الجهات ذات الصلة مثل برنامج "معلمين" وبرنامج "مصنعين" وبرنامج تطوير كوادر القطاع الطبي والصحي والبرامج المتخصصة في قطاعات الطيران والاستثمار.

وقال سعادة غنام المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية: "بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، تتبنى استراتيجية برنامج "نافس" نهجاً ديناميكاً ومرناً لتحقيق الاستفادة القصوى من الدعم اللا محدود الذي توفره القيادة الرشيدة والقرارات التي أصدرتها الحكومة لتوسعة نطاق التغطية لبرامج الدعم المقدم واستهداف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية بشركات القطاع الخاص العاملة بالدولة، وذلك بهدف تمكين المواطنين وتأهيليهم لشغل الوظائف بالقطاع الخاص والمصرفي. هذا الأمر يفتح الباب على مصراعيه أمام شباب المواطنين من الخريجين والخريجات للتسجيل والاستفادة من الفرص التدريبية والوظائف المتاحة على منصة "نافس" والتي تزداد وتتطور بشكل مستمر".

وأضاف سعادته "أولت القيادة الرشيدة اهتماماً لافتاً بالقطاع الخاص خلال السنوات الماضية للمشاركة بقوة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية وتحقيق الرؤية الطموحة للدولة في مختلف المجالات، حيث يعد القطاع الخاص شريكا فاعلا للقطاع الحكومي في العديد من المشروعات الاستراتيجية بالدولة، وبفضل هذه المساعي الحثيثة للقيادة شهد ملف توطين الوظائف بالقطاع الخاص قفزات واسعة محققاً إنجازات كبيرة خلال عام 2023 ليصل عدد المواطنين العاملين بالقطاع الخاص والمصرفي قرابة 92 ألف مواطن منهم حوالي 61 ألف انضموا له منذ إطلاق برنامج "نافس" في سبتمبر 2021 في دلالة واضحة على تطور النظرة الإيجابية من جانب المجتمع لعمل المواطنين في شركات القطاع الخاص".

من جهته، قال سعادة محمد هلال البلوشي، المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والرياضة في دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي: "تأتي هذه الورشة ضمن جهود الدائرة المستمرة مع الشركاء لتعزيز ودعم أفراد المجتمع من خلال إقامة شراكات استراتيجية تعزز جودة حياة المواطنين في إمارة أبوظبي، حيث يعد ملف التوظيف مهما نظرًا لدوره الحيوي في استقرار ونمو الأسرة، التي تشكل نواة المجتمع."

وأضاف سعادته: شهدت الورشة إقبالًا كبيرًا من قبل أفراد المجتمع في منطقة الفلاح، بالإضافة إلى مشاركة المستفيدين من خدمات الدعم الاجتماعي في الإمارة. يهدف ذلك إلى تشجيع المستفيدين المؤهلين والقادرين على الانخراط في سوق العمل وتمكينهم اقتصاديًا من خلال إعدادهم للحصول على فرص عمل، وأشار إلى أن برامج التمكين تعزز روح العمل وتشجع على البحث عن الفرص الوظيفية، بهدف الوصول إلى الاستقلال المالي.

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