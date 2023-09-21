بدعم وتوجيه منصور بن زايد.. الإنجازات والإحصائيات فاقت التوقعات

أكثر من 82 ألف مواطن يعمل في القطاع الخاص والمصرفي

أكثر من 61 ألف مستفيد من برنامج "نافس"

غنام المزروعي: ما حققه مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية وبرنامج "نافس" لا يقتصر على الأرقام والإحصاءات، بل يمتد إلى العديد من الإنجازات الاستراتيجية الداعمة

عائشة بالحرفية: "نافس" ساهم في رفع نسب التوطين ضمن القطاع الخاص وزيادة مساهمة الكوادر الإماراتية في عملية التنمية الاقتصادية

الإمارات العربية المتحدة: يحتفل مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية بمناسبة مرور عامين على إنشائه وإطلاق برنامج "نافس"، ويأتي الاحتفال هذا العام بالتزامن مع حجم الإنجازات التي تحققت، والتي يأتي في مقدمتها الزيادة الكبيرة في أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص وإحداث تغيير إيجابي في ملف التوطين، إذ وصل عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص والمصرفي إلى أكثر 82 ألف مواطن ومواطنة يعملون في أكثر من 17 ألف شركة.

ومن أصل أكثر من 82 ألفاً يعملون في القطاع الخاص، انضم قرابة 52 ألف مواطن ومواطنة للعمل في هذا القطاع الحيوي بعد إطلاق "نافس"، ويتجاوز عدد الشركات الخاصة التي توظف المواطنين حالياً 17 ألفاً.

ووفرت منصة "نافس" الإلكترونية خلال العامين الأخيرين أكثر من 32 ألف فرصة عمل، وذلك بوجود نحو 11 ألف شريكاً من القطاع الخاص، ويستفيد من دعم "نافس" حالياً أكثر من 61 ألف مواطن ومواطنة يعملون في القطاع الخاص.

وبهذه المناسبة أشاد سعادة غنام المزروعي، أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، بحجم ما تحقق من إنجازات خلال الفترة القليلة الماضية، "والتي جاءت بدعم لا محدود من القيادة الرشيدة التي أولت ملف التوطين عناية خاصة، ووفرت كل سبل الدعم لتوفير النجاح وتحقيق ما نراه من إنجازات"، مؤكداً أن ما قدمه مجلس إدارة المجلس برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، نائب رئيس مجلس الإدارة، وأصحاب المعالي أعضاء مجلس الإدارة، في هذا الملف كان له أكبر الأثر فيما تحقق من نجاح وإنجاز، وذلك من خلال المتابعة المستمرة والحثيثة وتوفير سبل النجاح وتسخير كل الإمكانيات وتذليل أية صعوبات".

كما أعرب سعادته عن شكره لكافة الشركاء الاستراتيجيين للمجلس، من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، وأسرة المجلس من موظفين وموظفات على ما تحقق من نجاح مشهود.

وأضاف المزروعي: "إن ما حققه مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية وبرنامج "نافس" لا يقتصر على الأرقام والإحصاءات فحسب، بل يمتد إلى العديد من الإنجازات الاستراتيجية الداعمة لأهداف المجلس، مثل إجراء عدد من التعديلات منذ بداية برنامج "نافس" لزيادة المرونة ومواكبة تطور سوق العمل الإماراتي، وذلك بمراجعة السياسات وشروط الأهلية ونطاق

التغطية، وإصدار القرارات والتعديلات لخدمة المواطنين في القطاع الخاص بهدف توسعة منفعة البرنامج ليشمل أكبر قدر ممكن من المواطنين، كذلك تم إطلاق "جائزة نافس" السنوية لتحفيز وتكريم المتميزين من الأفراد والشركات، وإطلاق مبادرة "مجلس نافس للشباب"، ليكون جسراً للتواصل المباشر والفعال مع المجتمع والشباب المواطنين، بالإضافة إلى "برنامج قيادات نافس" الداعم للكوادر المؤهلة لتولي الوظائف والمناصب القيادية في جهات عملهم بالقطاع الخاص".

وأكد سعادته على اعتبار القطاع الخاص "شريكاً أساسياً واستراتيجياً في التنمية"، مشيراً إلى توجه المجلس خلال الفترة المقبلة لزيادة جهود التعاون مع هذا القطاع الحيوي في دفع عجلة التنمية وتطوير قدرات الموارد البشرية المواطنة، لتمكينها من المساهمة في مسيرة الاقتصاد الوطني وما يحققه من نجاحات.

وأضاف المزروعي أن الإنجاز الحقيقي يتمثل في التغيير الذي حصل من خلال زيادة إقبال المواطنين على العمل في القطاع الخاص، ورغبتهم في الاستمرار والتميز فيه، مشيراً إلى أن "هذا الإقبال من شبابنا على اغتنام فرص العمل في منشآت القطاع الخاص، هو مؤشر واضح على النظرة الإيجابية لمميزات التوظيف في القطاع الخاص، وما تحقق فيه من قصص نجاح متميزة".

ودعا سعادته الشباب المواطنين العاملين في القطاع الخاص والباحثين عن فرص العمل إلى زيارة منصة "نافس" والتسجيل في البرنامج، حيث يتم دائماً نشر كافة المعلومات وإتاحة التقدم والترشيح للبرنامج أمام الشباب المواطنين على المنصة.

من جانبها، قالت سعادة عائشة بالحرفية، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين بالإنابة والوكيل المساعد لشؤون العمل: "نهنّئ أبناء الوطن بمناسبة الذكرى الثانية لإطلاق "نافس" لما لهذه المناسبة من أثر كبير على المنظومة الاجتماعية والاقتصادية في الدولة، فقد ساهم البرنامج في زيادة عدد المواطنين العاملين ضمن القطاع الخاص، بما ينسجم مع مستهدفات التوطين في تحقيق نسبة نمو تبلغ 1% على أساس نصف سنوي، بما يصل إلى نسبة 2% في نهاية العام، الأمر الذي ساهم في زيادة مشاركة الكوادر الإماراتية في عملية التنمية الاقتصادية ويعكس أهداف وزارة الموارد البشرية والتوطين في تأهيل وتمكين الكوادر الوطنية ورفع كفاءتها المهنية".

وأشارت بالحرفية إلى أنّ "نافس" "ساهم في تغيير حياة أكثر من 82 ألف مواطن ومواطنة يعملون في أكثر 17 ألف شركة في القطاع الخاص، محوّلاً طموحاتهم إلى واقع"، ودعت الشباب المقبلين على سوق العمل إلى التسجيل في منصة "نافس"، "لاستكشاف الفرص المهنية وبرامج التدريب المتاحة، لكي ينطلقوا في رحلة تغيير حقيقية في حياتهم المهنية".

إنجازات رائدة في عامين

وعلى مدار عامين، شهد "نافس" العديد من التحديثات والتحسين في إطار الحرص على تقديم أفضل المزايا والفوائد للمستفيدين، فقدّم حزمتين من البرامج الداعمة للمواطنين، تخصّصت الأولى ببرامج الدعم المالي التي شملت برنامج دعم رواتب المواطنين وبرنامج الدعم المؤقت وعلاوات أبناء العاملين في القطاع الخاص، بالإضافة إلى برنامج اشتراك والبرامج التدريبية أثناء العمل، والدعم المالي لبرنامج خبرة ومزايا.

بينما تضمّنت الحزمة الثانية التي أطلقت في مارس 2022، مجموعة من البرامج التدريبية، أبرزها برنامج كفاءات وتطوير كوادر القطاع الطبي والصحي، إلى جانب برنامج الإرشاد المهني، وغيرها من البرامج التي تنفّذ بالشراكة مع مؤسسات أكاديمية وتدريبية رائدة ومجموعة من الجامعات الرائدة في مختلف أنحاء الدولة.

كما أطلق "نافس" مؤخراً برنامج لتحسين المهارات القيادية "برنامج قيادات نافس" وأصبح "نافس" اليوم جسراً يربط بين الطموحات والواقع، ورمزاً للإنجاز الوطني الرائد، الذي يضع المواطن في صميم جهوده، ويحرص على منحه الحياة الكريمة والمستقبل المزدهر الذي يتطلع إليه.

نبذة تعريفية:

مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية:

هو جهة اتحادية مستقلة أنشئ بموجب المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2021 ويهدف إلى العمل على الارتقاء بمنظومة التنمية البشرية الإماراتية وإعداد رأس مال بشري إماراتي منتج ومستدام في القطاع الخاص لتحقيق أهداف المشاركة الاقتصادية الفاعلة للمواطنين الإماراتيين بما يدعم اقتصاد الدولة.

ويشرف مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، لبرنامج "نافس" الذي أطلق في سبتمبر 2021، ولمدة 5 سنوات، ليمثل أحد الممكنات الحكومية في ملف التوطين ضمن "مشاريع الخمسين" الاستراتيجية للدولة.

وبرنامج "نافس" هو برنامج حكومي اتحادي يهدف إلى رفع الكفاءة التنافسية للكوادر الإماراتية وتمكينها من شغل الوظائف في مؤسسات القطاع الخاص في الدولة، من خلال بناء شراكة مع القطاع الخاص والمصرفي ودعم 170 ألف مستفيد خلال 5 سنوات، وبميزانية تقدر بـ24 مليار درهم، الأمر الذي يعكس مدى اهتمام وتوجه القيادة لدعم وتمكين شبابنا المواطن.

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