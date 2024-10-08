اختتم مجلس الكود الدولي (ICC) بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في سلطنة عُمان (MoHUP) مؤخرًا سلسلة هامة من ورش العمل التي تهدف إلى تعزيز مشروع قانون البناء في سلطنة عُمان. عُقدت هذه الورش في شهر سبتمبر الماضي في العاصمة العُمانية مسقط، وجمعت مجموعة بارزة من الخبراء وصنّاع القرار في قطاع البناء والإنشاءات لتقديم ملاحظات قيمة حول المدونة المقترحة.

تم تنظيم ورش العمل على جزئين: الأول يركز على الأحكام غير الهيكلية، ويتناول مجالات حيوية مثل السلامة من الحرائق، وإمكانية الوصول، والمتطلبات الصحية. بينما ركز الجزء الآخر على الأحكام الهيكلية، بما في ذلك التصميم الهيكلي والعناصر الأساسية. ولتعزيز الحوار الهادف وضمان مشاركة شاملة، اقتصرت الدعوة على 50 مشاركً، بما فيهم مجموعة من المصممين والمهندسين ومسؤولي البلدية والموظفين التنظيميين، الذين قدموا رؤى قيمة حول نطاق المدونة الحالية وسبل تنفيذها ضمن الأطر التنظيمية المحلية.

بشأن أهمية هذه الورشة، أكد متحدث رسمي باسم وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في سلطنة عُمان قائلاً: "لا تمثل ورش العمل هذه خطوة أساسية في تطوير دليل اشتراطات متطلبات البناء العماني في سلطنة عُمان فحسب، بل توفر أيضًا فرصة مستمرة للبحث عن التحسينات والبناء على الممارسات الحالية. إن الخبرات المشتركة والأصداء التي تلقيناها تساعدنا على تعزيز مستوى السلامة والاستدامة والابتكار في قطاع المباني والإنشاءات في السلطنة."

كما أعرب حميد نادري، نائب الرئيس الأول لتطوير الخدمات في مجلس الكود الدولي، عن رضاه عن هذا التعاون، قائلاً: "يسعدنا أن نرى التقدم المستمر مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في هذا المشروع التحويلي. إن مشاركة الجهات ذات العلاقة والخبراء وصناع القرار وكبار المسؤولين في السلطنة ضرورية لضمان أن يضع مشروع تطوير معايير جديدة للسلامة والمرونة تلبي الاحتياجات الفريدة لسلطنة عُمان في قطاع البناء والتشييد."

ستكون الآراء التي تم جمعها خلال هذه الجلسات حاسمة في وضع اللمسات الأخيرة على المجموعة الكاملة من دليل اشتراطات متطلبات البناء العماني، والتي من المقرر الانتهاء منها في النصف الأول من عام 2025. وسيتبع ذلك إصدار مواد اخرى متعلقة بالمشروع في الأشهر اللاحقة. كما يؤكد التعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في السلطنة الالتزام المشترك بتطوير معايير البناء التي تلبي الاحتياجات الحالية والتحديات المستقبلية.

يمثل الختام الناجح لهذه الورش شهادة على الجهود المشتركة والتفاني من جميع الجهات المعنية، مما يمهد الطريق لتعزيز سلامة المباني وتحسين ممارسات البناء في سلطنة عمان.

نبذة عن مجلس الكود الدولي

مجلس الكود الدولي يُمثل المصدر العالمي الرائد في مجال الأكواد والمعايير النموذجية وحلول سلامة المباني. حيث تعتمد العديد من المجتمعات والمباني على أكواد ومعايير وحلول هذا المجلس لضمان سلامتها واستدامتها وبأسعار معقولة في جميع أنحاء العالم. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.iccsafe.org/mena/

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